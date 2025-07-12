السبب المفاجئ الذي قد لا ترغب في إغلاق مزارعي الخشب الخاص بك

أي بستاني ينمو المنتجات العضوية سيخبرك أن هناك أشياء واضحة يجب تجنبها عند التخطيط لحديقتك. تستخدم العناصر التي تميل إلى تتصدر قائمة أخطاء البستنة العضوية الأسمدة الكيميائية والمبيدات الحشرية ومبيدات الأعشاب التقليدية. ولكن هل تعلم أن هناك سمًا واحدًا مخفيًا في عنصر أساسي في الحديقة المشتركة التي ربما لم تفكر فيها عند بدء حديقتك العضوية؟ يمكن لمزارعي المانعات الخشبية المستخدمة لإغلاق مزارعي الحديقة الخشبية أن يفسد مواد كيميائية سامة في التربة ، والتي يمكن بعد ذلك تناولها بواسطة منتجاتك. هذا أحد الأسباب الرئيسية التي قد ترغب في التفكير فيها بعدم استخدامها. بدلاً من ذلك ، فكر في مجموعة متنوعة من الخشب أو غيرها من الخيارات غير السامة.
هناك مشكلة أخرى قد تخلق منتجات مانع التسرب الشائعة هي تعفن الخشب – نعم ، الشيء الذي كان من المفترض أن يمنعهم. يمكن فقط لتختم الجزء الخارجي من الغراس الخشبي فخ الرطوبة وخلق بيئة لا يمكن أن تتبخر فيها الماء. هذا بدوره يعزز تعفن الخشب. لحسن الحظ ، هناك بعض أنواع الخشب الرائعة التي لديها القدرة على الاستمرار لفترة طويلة في العناصر فحسب ، بل يمكن للبعض حتى أن يدرس الحشرات. هناك أيضًا بعض مواد مانعة للتسرب غير السامة التي قد تفكر فيها أيضًا.
خيارات الخشب غير السامة لمزارعي الحديقة
لتجنب استخدام مانع تسرب سام على المزارعين الخشبيين ، يجب أن تبدأ ببناءها من الأرز أو البلوط الأبيض أو الخشب الأحمر. سوف يقفون في وجه العناصر ويعرفون أنهم يبقيون الآفات بعيدًا. هذه بعض من أفضل أنواع الخشب لصناديق الغراس إذا كنت ترغب في الحفاظ على حديقتك العضوية.
إذا كنت عالقًا في استخدام مانع التسرب لأنك لا ترغب حقًا في استبدال مزارعي الخشب لفترة طويلة جدًا ، فهناك بعض خيارات مانع التسرب الطبيعية. يمكنك علاج الخشب الخاص بك بزيت بذر الكتان أو زيت القنب أو زيت التونغ. سيحتاج إلى إعادة تطبيق من ستة أشهر إلى عام اعتمادًا على ما تستخدمه. هناك خيار آخر للطبيعة لمكافحة الخشب الخاص بك هو شمع العسل. ستحتاج إلى إعادة تطبيقه كل 6 إلى 12 شهرًا ، ولكنه آمن تمامًا للمنتجات العضوية الخاصة بك.