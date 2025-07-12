السبب المفاجئ الذي قد لا ترغب في إغلاق مزارعي الخشب الخاص بك

أي بستاني ينمو المنتجات العضوية سيخبرك أن هناك أشياء واضحة يجب تجنبها عند التخطيط لحديقتك. تستخدم العناصر التي تميل إلى تتصدر قائمة أخطاء البستنة العضوية الأسمدة الكيميائية والمبيدات الحشرية ومبيدات الأعشاب التقليدية. ولكن هل تعلم أن هناك سمًا واحدًا مخفيًا في عنصر أساسي في الحديقة المشتركة التي ربما لم تفكر فيها عند بدء حديقتك العضوية؟ يمكن لمزارعي المانعات الخشبية المستخدمة لإغلاق مزارعي الحديقة الخشبية أن يفسد مواد كيميائية سامة في التربة ، والتي يمكن بعد ذلك تناولها بواسطة منتجاتك. هذا أحد الأسباب الرئيسية التي قد ترغب في التفكير فيها بعدم استخدامها. بدلاً من ذلك ، فكر في مجموعة متنوعة من الخشب أو غيرها من الخيارات غير السامة.

هناك مشكلة أخرى قد تخلق منتجات مانع التسرب الشائعة هي تعفن الخشب – نعم ، الشيء الذي كان من المفترض أن يمنعهم. يمكن فقط لتختم الجزء الخارجي من الغراس الخشبي فخ الرطوبة وخلق بيئة لا يمكن أن تتبخر فيها الماء. هذا بدوره يعزز تعفن الخشب. لحسن الحظ ، هناك بعض أنواع الخشب الرائعة التي لديها القدرة على الاستمرار لفترة طويلة في العناصر فحسب ، بل يمكن للبعض حتى أن يدرس الحشرات. هناك أيضًا بعض مواد مانعة للتسرب غير السامة التي قد تفكر فيها أيضًا.