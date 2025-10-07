السبب المفيد الذي ترغب في جذب الطيور (لا علاقة لها بالساحة)

بالنسبة لكثير من الناس ، فإن الحديقة ليست فقط مكانًا لزراعة الطعام ، والعناية بالنباتات والزهور ، والاستمتاع بمشاهدة الطيور والفراشات ، ولكنها أيضًا مكان مفضل للاسترخاء وإعادة الشحن. بالإضافة إلى توفير التمرين البدني ، هناك العديد من الأسباب التي تجعل البستنة جيدة لصحتك العقلية ، ولكن هل تعلم أن فعل الاستماع البسيط والاسترخاء للطيور يمكن أن يكون له فوائد كبيرة لرفاهية العقلية الشاملة أيضًا؟ وفقًا للدراسة ، فإن الفوائد التي لوحظت من التعرض لتسجيلات الطيور التي تغني بينما استرخاء المشاركون والتأمل ، وأخذت المشي في الهواء الطلق انخفاض الإجهاد ومزاج محسن. كان هناك حتى تأثير ترميمي على الانتباه والتركيز ، مع التحسينات التي لوحظت في كلا المجالين.
اليوم ، يكون الناس أكثر انشغالًا من أي وقت مضى ، لذا فإن إيجاد الوقت لإعادة الشحن والاسترخاء حقًا يمكن أن يكون أمرًا صعبًا للغاية. أضف ضغوط الشؤون المالية والأسرة والعمل وغيرها من المواقف اليومية ، وقد تجد نفسك متعبًا عقلياً كل يوم. يمكن أن يكون تزويد نفسك ببعض وقت السلام والهدوء والتجديد بسيطًا مثل اتخاذ الخطوات المطلوبة لجذب المزيد من الطيور المغردة إلى فناءك من خلال زراعة بعض الشجيرات. حتى لو لم يكن لديك حديقة كاملة بالفعل ، إذا كان لديك شرفة أو فناء أو شرفة أو سطح السفينة ، فيمكنك زراعة هذه النباتات الجميلة في الفناء الخاص بك ومشاهدة سحر الطيور المغردة.
كيف يمكن للاستماع إلى الغناء الطيور أن يدير يومك بالكامل
في الوقت الحاضر ، يحيط الناس ضوضاء المرور ، صفارات الإنذار ، أجهزة التلفزيون ، الحيوانات الأليفة النباح ، والعديد من الأشياء الأخرى التي تسبب وابلًا ثابتًا تقريبًا من الضوضاء. بدون فرصة للاسترخاء وإعادة الشحن ، يمكن أن تتراكم هذه الضوضاء وتبدأ في النهاية في التسبب في التوتر والقلق ومشاكل أخرى. الاستماع إلى الطيور التي تغني ، سواء كانت مباشرة أو في التسجيلات ، يمكن أن تقلل من مستويات الكورتيزول ، وتحسين مزاجك العام ، وحتى خفض معدل ضربات القلب. إنها إعادة ضبط عقلية تمس الحاجة إليها يمكن أن تحدث عالمًا من الاختلاف في ما تشعر به وكيف تتعامل مع بقية يومك.
نظرًا لأن التوتر والقلق يمثلان مشاكل شائعة لكثير من الناس ، بما في ذلك الأطفال من جميع الأعمار ، فإن أي شيء يمكن القيام به لتخفيف هذه القضايا أمر جيد. كشفت إحدى الدراسات التي أجريت مع 295 شخصًا أن الأشخاص الذين استمعوا إلى الطيور الغنائية لديهم أعراض أقل من جنون العظمة ، وأقل إجهاد ، وشعروا أكثر بالراحة. اكتشفت دراسة أخرى مع 1000 مشارك أن السمع أو رؤية الطيور قد حسنت الصحة العقلية للأشخاص واستمرت في تحسينها لمدة تصل إلى 8 ساعات بعد التعرض.
كيفية إضافة هذا التوتر والقلق يقلل من النشاط إلى يومك
ليس عليك قضاء ساعات في الاستماع إلى الطيور تغني لجني الفوائد الضخمة التي توفرها. يمكنك رؤية نتائج قابلة للقياس مع 15 دقيقة فقط كل يوم. يمكنك القيام بهذه الدقائق 15 في نزهة صباحية ، أو الجلوس على الشرفة الخلفية أو سطح السفينة ، أو الجلوس على كرسي مريح ومريح مع سماعات الرأس ومقطع فيديو جيد على YouTube الذي يتميز بطيور تغني. إذا كنت ترغب في الجمع بين الرفاه العقلي والبدني ، فيمكنك إضافة مسارات Birdsong إلى مشغل MP3 الخاص بك والاستماع أثناء العمل في حديقتك. يمكنك حتى زراعة الزهور التي ستجذب المزيد من الطيور المغردة إلى فناءك أثناء الاستماع.
هناك طريقة أخرى لدمج هذا النشاط المفيد في يومك ، خاصة عند العمل أو الدراسة ، وهي أخذ فترات راحة دورية والاستماع إلى أصوات الطيور. سيساعد القيام بذلك على استعادة انتباهك وتركيزك ، وكذلك تقليل التعب العقلي الذي يمكن أن تسببه الدراسة والعمل العقلي المكثف. يمكنك حتى تحويل Birdsong الاستماع إلى فرصة تعليمية من خلال تعلم ما هي الطيور التي لديها أصوات الغناء المختلفة ، حتى تتمكن من التعرف عليها عن طريق الصوت وكذلك عن طريق البصر.