السبب الوحيد الذي قد لا ترغب في زراعته Marigolds هذا الخريف

موسم زراعة الخريف هنا ، والعديد من البستانيين حريصون على ملء الحاويات وأسرّة الحديقة مع أزهار نابضة بالحياة. إذا كانت Marigolds (Tagetes) مدرجة في قائمتك ، فقد ترغب في وضع دبوس فيه قبل الزراعة. هذه الزهور المبهجة هي خيار كلاسيكي ، لكن السقوط ليس دائمًا موسم ودود بالنسبة لهم. والسبب غالبًا ما يعود إلى الحجم والتوقيت. العديد من أصناف MARIGOLD تنمو أطول من المتوقع. في الأواني ، يمكن أن تسقط سيقانها الغامضة بسرعة ، بينما في أسرة الحديقة ، يمكن أن تكون غير قابلة للإدارة بمجرد أن تبدأ في التمدد.

التنوع الواحد الذي قد ترغب في تجنب الزراعة في الفناء الخاص بك هو Marigold الأفريقي (Tagetes Erecta). يمكن أن يطلق هذا التنوع ما يصل إلى 3 أو 4 أقدام. ما لم تكن تستخدم وعاءًا ضخمًا ، لا يمكن للحاويات العادية تقديم الدعم الذي يحتاجونه. بدلاً من موسيقى البوب ​​ذات اللون ، قد ينتهي بك المطاف بنباتي الأسطوري الذي يتخبط على درابزين الشرفة الخاص بك – ربما ليس بالضبط ما كان يدور في ذهنك.

في أسرّة الحدائق ، قد تصارع أصناف أطول مع الرياح ، ويمكن أن تؤدي درجات الحرارة الباردة إلى إبطاء نموها وتحد من ازدهار كامل. يمكن أن يقطع الصقيع المبكر موسمه أيضًا ، مما يترك الزهور التي لا تصل أبدًا إلى إمكاناتها. بدلاً من الإزهار الطويل الأمد ، الذي يستحق Instagram ، قد ينتهي بك الأمر بالزهور المتدلية أو المنهارة قبل أن يكون الموسم جاريًا بالفعل.