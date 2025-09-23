السبب الوحيد الذي قد لا ترغب في زراعته Marigolds هذا الخريف

موسم زراعة الخريف هنا ، والعديد من البستانيين حريصون على ملء الحاويات وأسرّة الحديقة مع أزهار نابضة بالحياة. إذا كانت Marigolds (Tagetes) مدرجة في قائمتك ، فقد ترغب في وضع دبوس فيه قبل الزراعة. هذه الزهور المبهجة هي خيار كلاسيكي ، لكن السقوط ليس دائمًا موسم ودود بالنسبة لهم. والسبب غالبًا ما يعود إلى الحجم والتوقيت. العديد من أصناف MARIGOLD تنمو أطول من المتوقع. في الأواني ، يمكن أن تسقط سيقانها الغامضة بسرعة ، بينما في أسرة الحديقة ، يمكن أن تكون غير قابلة للإدارة بمجرد أن تبدأ في التمدد.
التنوع الواحد الذي قد ترغب في تجنب الزراعة في الفناء الخاص بك هو Marigold الأفريقي (Tagetes Erecta). يمكن أن يطلق هذا التنوع ما يصل إلى 3 أو 4 أقدام. ما لم تكن تستخدم وعاءًا ضخمًا ، لا يمكن للحاويات العادية تقديم الدعم الذي يحتاجونه. بدلاً من موسيقى البوب ذات اللون ، قد ينتهي بك المطاف بنباتي الأسطوري الذي يتخبط على درابزين الشرفة الخاص بك – ربما ليس بالضبط ما كان يدور في ذهنك.
في أسرّة الحدائق ، قد تصارع أصناف أطول مع الرياح ، ويمكن أن تؤدي درجات الحرارة الباردة إلى إبطاء نموها وتحد من ازدهار كامل. يمكن أن يقطع الصقيع المبكر موسمه أيضًا ، مما يترك الزهور التي لا تصل أبدًا إلى إمكاناتها. بدلاً من الإزهار الطويل الأمد ، الذي يستحق Instagram ، قد ينتهي بك الأمر بالزهور المتدلية أو المنهارة قبل أن يكون الموسم جاريًا بالفعل.
رعاية أصناف ميسوب سرير محفوظة بوعاء
إذا فاتتك نافذة الربيع إلى منتصف الصيف ، والتي هي أفضل وقت في العام لزرع القطيفة ، وأنت تنوي القيام بذلك هذا الخريف ، أو التمسك بأنواع قزم أو أقصر مثل فرنسية (Tagetes Patula) أو أصناف Signet (Tagetes Tenuifolia). إنها مضغوطة بما يكفي للوصول إلى إزهار كامل دون الإطاحة. Marigolds ليست من الصعب إرضاءها للغاية بشأن درجة الحموضة في التربة ، لكنها تحتاج إلى ظروف جيدة. القليل من الجفاف بين الجفن يعمل بالفعل لصالحهم. يمكن أن تزرع هذه السنوية في مناطق وزارة الزراعة الأمريكية من 2 إلى 11.
إذا تم تعيين قلبك على أصناف أطول ، فإن زراعتها مباشرة في أسرة الحديقة هي رهان أكثر أمانًا. لمساعدتهم على تحمل الرياح القوية والأمطار الغزيرة ، منحهم دعمًا إضافيًا مع المخاطر. تتمتع Marigolds الأفريقية ، على وجه الخصوص ، برؤوس زهور كثيفة يمكن أن تتعفن في الظروف الرطبة ، لذلك ضع ذلك في الاعتبار.
للحصول على نمو بواير بمجرد تأسيس Marigolds ، قم بقرص قمم. ستشجع هذه التقنية نباتاتك على مواصلة إنتاج أزهار طازجة. دائما الماء في قاعدة النبات ، وليس الأوراق ، لتجنب الفطريات المسحوقة. تأكد من ترك التربة تجف قليلاً بين جولات الري. تخطي تغذيتهم الأسمدة النيتروجينية لأنه يغذي نمو الورق على حساب الإزهار. إن إضافة طبقة من المهاد بين النباتات تساعد التربة على البقاء رطبة بالتساوي والحفاظ على تلك الحشائش المزعجة في الخليج – وهو ما يقدره النباتات الصغيرة بشكل خاص. قد يمنح أخطاء MARIGOLD المتزايدة مثل هذه MARIGOLD فرصة أفضل في الازدهار ، حتى في الخريف.