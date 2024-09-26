السبب غير المتوقع الذي يدفعك إلى التفكير في إضافة المزيد من الخل إلى نظامك الغذائي

على الرغم من المذاق الحمضي القوي لخل التفاح، إلا أن المزيد من الناس يضيفون خل التفاح إلى وجباتهم الغذائية لأسباب صحية. يمضغ بعض الأشخاص علكة خل التفاح للمساعدة في قمع شهيتهم لإنقاص الوزن. ويستهلك آخرون خل التفاح للتحكم في نسبة السكر في الدم. تعد بعض علكات خل التفاح بموازنة صحة الأمعاء والمساعدة على الهضم.
يحتوي خل التفاح على مادة البوليفينول التي تساعد الجسم على مقاومة الإجهاد التأكسدي، وكذلك الأمر بالنسبة لخل النبيذ الأحمر. إن إضافة القليل من خل النبيذ الأحمر أثناء تناول اللقمة الأولى من وجبات الطعام قد يساعد أيضًا في علاج الاكتئاب، وفقًا لدراسة أجريت عام 2024 في مجلة Nutrients.
شملت الدراسة البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن إما تناول مكملات خل التفاح مرة واحدة يوميًا أو شرب ملعقتين كبيرتين من خل النبيذ الأحمر (المخفف في الماء) مرتين يوميًا أثناء تناول اللقيمات القليلة الأولى من وجباتهم. وبعد أربعة أسابيع، أظهرت مجموعة خل النبيذ الأحمر تحسنًا بنسبة 42% في أحد استبياني الاكتئاب. ويعتقد الباحثون أن حمض الأسيتيك الموجود في الخل يؤثر على كيفية معالجة الجسم للأيضات المرتبطة بتحسن الحالة المزاجية.
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كيف يمكن لحمض الأسيتيك الموجود في الخل أن يحسن المزاج
يحتوي الخل على حمض الأسيتيك، وهو حمض دهني تصنعه بكتيريا الأمعاء عندما تقوم بتكسير الكربوهيدرات. كما يقلل حمض الأسيتيك من الالتهاب، لذلك يمكن لجسمك استخدام التربتوفان لتنظيم حالتك المزاجية. يتحول حمض الأسيتيك إلى خلات عندما يدخل مجرى الدم. يمكن للخلات تنظيم الناقلات العصبية في الدماغ مع تقليل الالتهاب وتحسين وظائف المخ. إن تناول ملعقتين كبيرتين من خل النبيذ الأحمر يوميًا يوفر لك 3 جرامات من حمض الأسيتيك، بينما توفر حبوب خل التفاح 22.5 ملليجرام فقط من حمض الأسيتيك.
يغير حمض الأسيتيك أيضًا كيفية استقلاب جسمك للنيكوتيناميد والإيسولوسين وحمض الإيزوبيوتيريك. وجدت الدراسة أن شرب خل النبيذ الأحمر يوميًا عزز النيكوتيناميد بنسبة 86٪ مقارنة بزيادة قدرها 5٪ لدى الأشخاص الذين تناولوا خل التفاح. وقد وجد سابقًا أن مستقلب النيكوتيناميد يقلل من أعراض الاكتئاب لدى الفئران. وقال الباحثون إن النيكوتيناميد يعزز عملية تساعد على إعادة تدوير الطاقة في خلاياك، ويزيد البروتينات التي تحمي الخلايا والحمض النووي، ويدعم نمو الميتوكوندريا (بطاريات الطاقة في الخلايا) لتحسين صحة الدماغ.
الدراسة محدودة حيث لم يكن هناك سوى 28 مشاركًا فقط في الدراسة. كما لم تجد الدراسة اختلافات كبيرة بين مجموعات الخل على مقياس آخر للاكتئاب. كان لدى الأشخاص المشاركين في الدراسة مستويات خفيفة أو معتدلة من الاكتئاب، لذلك اقترح الباحثون أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لاختبار تأثير الخل على الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب السريري.
الفوائد الصحية للخل المختلفة
على الرغم من أنه يمكنك بسهولة شراء مكملات خل التفاح على شكل حلوى أو كبسولة، إلا أنك قد ترغب في تجربة أنواع أخرى من الخل للحصول على فوائدها الصحية. على الرغم من أن معظم أنواع الخل التي تحتوي على الفاكهة يمكن أن تحمي خلاياك من الجذور الحرة، إلا أن مضادات الأكسدة المحددة والأحماض العضوية الموجودة في خل الفاكهة يمكن أن تختلف اعتمادًا على الفاكهة نفسها وعملية التخمير. وفقًا لمقال نُشر عام 2019 في مضادات الأكسدة، يتمتع الخل البلسمي (المصنوع من العنب) بأقوى قوة مضادة للأكسدة مقارنة بخل النبيذ الأحمر وخل التفاح. يحتوي خل البلسميك أيضًا على أعلى كميات من البوليفينول، مثل حمض الغاليك وحمض البروتوكاتيكويك، التي تساهم في قوته المضادة للأكسدة. يحتوي خل الفاكهة أيضًا على حمض الطرطريك وحمض الماليك لمساعدة جسمك على مقاومة الإجهاد التأكسدي.
قد تخفض مادة البوليفينول الموجودة في الخل نسبة الكوليسترول لديك عن طريق الحد من قدرة الجسم على أكسدة الكوليسترول الضار، وفقًا لمراجعة أجريت عام 2022 في المجلة الدولية لأبحاث الأغذية. قد تعمل مركبات الخل النشطة بيولوجيًا أيضًا على تقليل الالتهاب لتحسين صحة الشرايين. إن إضافة المزيد من الخل إلى نظامك الغذائي قد يؤدي أيضًا إلى خفض ضغط الدم الانقباضي. يتمتع حمض الأسيتيك والبوليفينول بالقدرة على مكافحة السرطان وتقليل مستويات الجلوكوز أثناء الصيام. يعمل حمض الأسيتيك الموجود في الخل أيضًا كمضاد للبكتيريا للقضاء على الإشريكية القولونية والسالمونيلا وتحسين صحة الأمعاء. قد يخفف خل الحبة السوداء أيضًا من الإمساك.