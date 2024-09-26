السبب غير المتوقع الذي يدفعك إلى التفكير في إضافة المزيد من الخل إلى نظامك الغذائي

على الرغم من المذاق الحمضي القوي لخل التفاح، إلا أن المزيد من الناس يضيفون خل التفاح إلى وجباتهم الغذائية لأسباب صحية. يمضغ بعض الأشخاص علكة خل التفاح للمساعدة في قمع شهيتهم لإنقاص الوزن. ويستهلك آخرون خل التفاح للتحكم في نسبة السكر في الدم. تعد بعض علكات خل التفاح بموازنة صحة الأمعاء والمساعدة على الهضم.

يحتوي خل التفاح على مادة البوليفينول التي تساعد الجسم على مقاومة الإجهاد التأكسدي، وكذلك الأمر بالنسبة لخل النبيذ الأحمر. إن إضافة القليل من خل النبيذ الأحمر أثناء تناول اللقمة الأولى من وجبات الطعام قد يساعد أيضًا في علاج الاكتئاب، وفقًا لدراسة أجريت عام 2024 في مجلة Nutrients.

شملت الدراسة البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن إما تناول مكملات خل التفاح مرة واحدة يوميًا أو شرب ملعقتين كبيرتين من خل النبيذ الأحمر (المخفف في الماء) مرتين يوميًا أثناء تناول اللقيمات القليلة الأولى من وجباتهم. وبعد أربعة أسابيع، أظهرت مجموعة خل النبيذ الأحمر تحسنًا بنسبة 42% في أحد استبياني الاكتئاب. ويعتقد الباحثون أن حمض الأسيتيك الموجود في الخل يؤثر على كيفية معالجة الجسم للأيضات المرتبطة بتحسن الحالة المزاجية.

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