السبب في أن أسنانك تتألم عندما تكون مريضًا

يمكن أن تجعل نزلات البرد والفيروسات أجزاء كثيرة من جسمك تشعر بالرعب. من رأس الخفقان إلى المعدة الحامضة ، قد تكون مغرورًا بعدم الراحة. على الرغم من أن هذه ليست صدمة – أنت مريض ، بعد كل شيء – قد تفاجأ عندما تبدأ أسنانك في الأذى. هناك بعض الأسباب التي لا تشعر بها أسنانك بشكل صحيح لا تتعلق بظروف الأسنان الفعلية مثل التجاويف أو تيجان الأسنان الفضفاضة. السبب الأول هو أنك قد تشعر بتأثير جانبي لضغط الجيوب الأنفية الناجم عن الازدحام أو الالتهاب أو العدوى أو مزيج من الثلاثة.
تشبه الجيوب الأنفية الخاصة بك إلى حد ما “الثقوب” التي تجلس في المناطق بين عينيك وأسنانك الخلفية. عادة ، لن تلاحظهم. ولكن إذا كان لديك نزلة برد تسبب في بناء السوائل فيها ، فمن المحتمل أن يشعروا بالتهيج والتلف (على سبيل المثال ، التهاب الجيوب الأنفية) ، أو إذا كان لديك عدوى الجيوب الأنفية الكاملة (اقرأ المزيد عن العلامات التي قد تعاني من عدوى الجيوب الأنفية). عند هذه النقطة ، ستبدأ الجيوب الأنفية في التوسع. عندما يفعلون ذلك ، سوف يدفعون إلى الخارج في جميع الاتجاهات ، بما في ذلك ضد جذور الأضراس الخاصة بك. على الرغم من أنه قد يبدو أن أسنانك تشع بألم ، إلا أنها ليست هي المشكلة. أسنانك تستجيب فقط للقوات التي تضغط عليها.
ولكن هذا سؤال: ماذا لو تألم كل أسنانك؟ في هذه الحالة ، قد لا تزال تعاني من أحد أعراض البرد الشائع أو الأنفلونزا: جفاف الفم.
مزايا الحفاظ على فم رطب
يجد الكثير من الناس صعوبة في شرب ما يكفي من السوائل عندما يكونون تحت الطقس ، مما يتركهم أكثر عرضة لجفاف الفم. كلما أصبح فمك أكثر جفافًا ، يمكن أن تصبح أسنانك (واللثة) أكثر حساسية لأنها ليست محمية من قبل اللعاب. إن العلاج الأكثر وضوحًا إذا كنت تشك في أنك مجففة هو شرب الماء والمشروبات الأخرى. أوه ، وتأكد من شرب المزيد من الأدوية الباردة التي يمكن أن تجعل فمك جافًا ، مثل مسكنات الألم ، والمستقل ، ومضادات الهيستامين.
عندما تبدأ عدوى البرد أو الجيوب الأنفية (والتي قد تستغرق عدة أسابيع) ، يجب أن تبدأ أسنانك في الشعور بالطبيع مرة أخرى. في غضون ذلك ، حاول البقاء على رأس روتين الرعاية الشفوية. على الرغم من أنك قد لا تشعر بالرغبة في تفريش أسنانك عندما تكون مريضًا ، فقم بذلك على أي حال. تنظيف أسنانك يمنع البكتيريا غير المرغوب فيها من البناء في فمك. بالإضافة إلى ذلك ، إذا كنت مريضًا بدرجة كافية للحاجة إلى دخول المستشفى ، فأنت تريد الحفاظ على تنظيف بالفرشاة منتظمة لخفض احتمالية تطوير الالتهاب الرئوي المكتسب في المستشفى.
تدليل فمك يدفع
وفقًا لمراجعة عام 2024 في الطب الباطني JAMA ، فإن الأفراد الذين تم وضعهم في وحدات العناية المركزة والذين تلقوا رعاية عن طريق الفم العادية كانوا أقل عرضة لتطوير الالتهاب الرئوي (والأرجح أن يتعافوا عاجلاً وبقاء أقصر) من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك. تظهر النتائج التي توصلت إليها دراسة أجريت عام 2020 في الأمراض المعدية في المنتدى المفتوح أدلة مماثلة ، مشيرة إلى انخفاض بنسبة 56 ٪ في معدلات الالتهاب الرئوي في المرضى غير المهملين الذين قاموا بتنظيف أسنانهم.
بالطبع ، قد يكون من الصعب تحفيز نفسك على تنظيف أسنانك عندما تتألم. لكنها ممارسة أكثر صحة من الانتظار حتى يهدأ البرد لمنحهم القليل من TLC. كما لاحظت طبيب الأسنان الدكتورة آن كليمونز في مقابلة مع عيادة كليفلاند ، “الفم متصل بجسمك بالكامل. لا يمكننا فقط فصله ونضعه هنا.
إذا وجدت تفريشًا غير مريح ، فاستخدم فرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة لتوفير نظافة لطيفة أقل استعدادًا لتهيج المناطق الحساسة لفمك. فقط تأكد من رمي فرشاة الأسنان بعد استردادك بالكامل. فرشاة الأسنان المستخدمة لديها القدرة على تأمين الجراثيم لأسابيع.