السبب في أن أسنانك تتألم عندما تكون مريضًا

يمكن أن تجعل نزلات البرد والفيروسات أجزاء كثيرة من جسمك تشعر بالرعب. من رأس الخفقان إلى المعدة الحامضة ، قد تكون مغرورًا بعدم الراحة. على الرغم من أن هذه ليست صدمة – أنت مريض ، بعد كل شيء – قد تفاجأ عندما تبدأ أسنانك في الأذى. هناك بعض الأسباب التي لا تشعر بها أسنانك بشكل صحيح لا تتعلق بظروف الأسنان الفعلية مثل التجاويف أو تيجان الأسنان الفضفاضة. السبب الأول هو أنك قد تشعر بتأثير جانبي لضغط الجيوب الأنفية الناجم عن الازدحام أو الالتهاب أو العدوى أو مزيج من الثلاثة.

تشبه الجيوب الأنفية الخاصة بك إلى حد ما “الثقوب” التي تجلس في المناطق بين عينيك وأسنانك الخلفية. عادة ، لن تلاحظهم. ولكن إذا كان لديك نزلة برد تسبب في بناء السوائل فيها ، فمن المحتمل أن يشعروا بالتهيج والتلف (على سبيل المثال ، التهاب الجيوب الأنفية) ، أو إذا كان لديك عدوى الجيوب الأنفية الكاملة (اقرأ المزيد عن العلامات التي قد تعاني من عدوى الجيوب الأنفية). عند هذه النقطة ، ستبدأ الجيوب الأنفية في التوسع. عندما يفعلون ذلك ، سوف يدفعون إلى الخارج في جميع الاتجاهات ، بما في ذلك ضد جذور الأضراس الخاصة بك. على الرغم من أنه قد يبدو أن أسنانك تشع بألم ، إلا أنها ليست هي المشكلة. أسنانك تستجيب فقط للقوات التي تضغط عليها.

ولكن هذا سؤال: ماذا لو تألم كل أسنانك؟ في هذه الحالة ، قد لا تزال تعاني من أحد أعراض البرد الشائع أو الأنفلونزا: جفاف الفم.