السبب وراء تفوق يانكيز المستضعف على دودجرز في بطولة العالم

لوس أنجلوس – فريق دودجرز هو المفضل في هذه السلسلة العالمية، والشيء الوحيد الذي يمكنني اكتشافه هو أن صانعي الاحتمالات ينظرون إلى قائمة قديمة خاصة بهم.

من المؤكد أن فريق Dodgers – بشكل غريب، وهو ناقص 130 مفضلًا عبر BetMGM – لديهم فريق من الرماة الصادقين إلى الخير تحت توظيفهم للحصول على أفضل ثلث أول من التشكيلة على الإطلاق، بدءًا من Shohei Ohtani الذي لا يضاهى ( قد يكون فريق يانكيز ثاني أفضل فريق هناك). ولكن هذا فقط إذا قمت بإحصاء كل هؤلاء الرماة الرائعين الذين خرجوا بسبب الإصابات (كثيرة، مدرجة أدناه) أو ضعف الأداء غير المبرر (واحد آخر، أيضًا أدناه).

بالطبع، إذا كان الجميع بصحة جيدة ومتاحين، فلن يتمكن أحد من التغلب على هؤلاء المراوغين، ولهذا السبب اخترتهم كفائزين ببطولة العالم في قسم الربيع الخاص بجريدة The Post. ولكن الآن بعد أن أصبح فريقان عملاقان بقيمة 300 مليون دولار يتواجهان في هذه السلسلة العالمية المرصعة بالنجوم الضخمة، لا يوجد سوى خيار واحد، وهو فريق يانكيز. من بين الأصوات والفعاليات، فهي ببساطة أفضل.

نعم، إن فريق برونكس الذي يعاني من إعاقة مزمنة سنويًا يتمتع بصحة جيدة بشكل ملحوظ. ومن أجل التغيير، هذه هي ميزتهم الكبيرة. بينما سيقدم فريق Yankees قائمتهم الكاملة بشكل أساسي (أنا لا أحسب DJ LeMahieu، الذي لم يبدو جيدًا أبدًا في عام 2024)، يتم تجميع دوران Dodgers معًا مع الضمادات والصلوات لذلك المراوغ الكبير الذي يُستشهد به كثيرًا في السماء.

يتفوق مدير دودجرز ديف روبرتس على نظيره يانكيز آرون بون في اختيار المبتدئين ولكن فقط لأن لديه خيارات قليلة جدًا. مع التناوب الكامل بين المبتدئين الرائعين والمتميزين الذين يقتصرون على المشاهدة من المخبأ أو من منازلهم، فإن خيارات روبرتس محدودة بشكل يبعث على السخرية.

روبرتس، المدير الأكثر تعرضًا للانتقاد والنجاح على الإطلاق (من المحتمل أن يكون بون في المركز الثاني هناك) على الرغم من تسجيله لـ MLB 102 فوزًا سنويًا وظهوره الرابع في بطولة العالم خلال ثماني سنوات، لديه ثلاثة أذرع محتملة فقط لبدء المباريات قبل أن يفكر في من هو الأنسب لـ افتح لعبة Bullpen التي ستكون ضرورية. إنه ثلاثي موهوب (يبدو أن كل المراوغين كذلك) ولكن حتى أنهم لا يبدون قريبين من 100 بالمائة.

جاك فلاهيرتي، الذي حصل على الكرة في اللعبة 1، تمامًا كما فعل في NLCS ضد ميتس، هو رفض يانكيز بسبب مرض أسفل الظهر المزعوم الذي تسبب في تراجعهم عن التجارة المحتملة مع ديترويت في الموعد النهائي. يوشينوبو ياماموتو، الذي اعتقد فريق يانكيز خطأً أنهم سيحصلون عليه ولكن من الواضح أنه أراد دائمًا أن يكون مراوغًا، هو بداية متضائلة للعبة 2 منذ عودته من قلق في الكتف. ومن المتوقع أن يبدو ووكر بوهلر، لاعب اللعبة 3، لا يشبه نفسه منذ عودته من جراحة تومي جون الثانية.

يقول أحد كشافة الدوري الوطني: “إن رمي المراوغين قصير … يانكيز في 6”.

ورغم أن هذا التقييم قصير أيضًا، إلا أنه يقول كل شيء.

حقًا، إنه لأمر عجب أن فريق دودجرز قد وصل إلى هذا الحد مع هذا النوع من مشاكل العرض. بالتأكيد، إذا كان أي من الرباعي الموهوب تايلر جلاسنو، وكلايتون كيرشو، وجافين ستون، وتوني جونسولين (ناهيك عن داستن ماي، وإيميت شيهان، وريفر رايان) يتمتع بصحة جيدة، أو بوبي ميلر الموهوب ضعيف الإنجاز بشكل غير مفهوم، فسيفعلون ذلك. تكون قادرة على تجنب لعبة الثيران اللعين. لقد احتاجوا إلى واحد ضد بادريس واثنان ضد ميتس)، ومن الصعب أن نرى كيف يمكنهم تجنب واحد على الأقل في بطولة العالم. على الرغم من أنهم يتقدمون 2-1 في هذه المباريات اليائسة، فمن المحتم أن يلحقوا بأذرعهم الممتازة في مرحلة ما.

اتبع تغطية The Post لفريق يانكيز في فترة ما بعد الموسم:

يقول أحد مدربي الدوري الإنجليزي: “أعتقد أن فريق يانكيز يكشف عن عدم وجود لاعبين أساسيين في لوس أنجليس وأن فريقهم لن يكون له ميزة كبيرة أمام تشكيلة يانكيز”. “يبدو أنها اصطفت بشكل مثالي ضد ميتس. سوف يلقون المزيد من النظرات إليهم ولن يحدث نفس السيناريو ضد يانكيز.

آه نعم، ميتس. لقد انتقلوا بثلاثة مستويات تتجاوز ما توقعه أي شخص باستثناء رئيس البيسبول ديفيد ستيرنز. والحقيقة جي دي مارتينيز، على الرغم من خيبة أمله بعد أن قام فريق دودجرز بإقصائهم، اعترف بصراحة أنهم كانوا يلعبون بـ “أموال المنزل” من خلال الوصول إلى الدور الرابع. ولم تكن بداياتهم هي نفسها في النهاية أيضًا. إذا وضعنا كوداي سينجا جانبًا، الذي كان يجب أن يبقى في الملاعب الخلفية في بورت سانت لوسي، سجل الآس الجديد شون مانيا رقمًا قياسيًا في الأدوار الشخصية وانخفضت سرعته، وألقى لويس سيفيرينو نفس الأدوار التي فعلها منذ عام 2018 كظاهرة خلفية. في ذا برونكس.

في هذه الأثناء، توجه فريق يانكيز إلى شهر أكتوبر بعد فوزه بالدرجة قبل أسبوع من نهاية الموسم، وقد حصلوا على وداع وكان لديهم ما يصل إلى ستة لاعبين أساسيين للاختيار من بينهم، بما في ذلك ماركوس سترومان ونيستور كورتيس، الذي يبدو حريصًا على التضحية بحياته المهنية من أجل الحلبة. (يجب أن يكون من كبار المعجبين بالمجوهرات – مجرد مزاح، جيد له!). كل شيء باستثناء كارلوس رودون الموهوب، الذي لا يمكن التغلب عليه طالما أنه لا يعاني من اضطراب، يكون خفيفًا جدًا في الأدوار هذا العام بسبب الإجازة.

لا أحد يشعر بالكمال في هذه المرحلة، لكن تناوب جيريت كول ورودون وكلارك شميدت ولويس جيل يبدو وكأنه فائز عند مقارنته بتناوب دودجرز الذي كان في حالة من الفوضى وسيثبت أنه التراجع.