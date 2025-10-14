السبب وراء كون الغسالات أصغر من المجففات هو أمر منطقي بالفعل

ربما لديك نظرية. ولكن من المرجح أنك لم تكلف نفسك عناء التفكير في الأمر… أو حتى لم تلاحظ ذلك. بعد كل شيء، فإن الوعي بأن الغسالات تميل إلى أن تكون أصغر من المجففات ليس معرفة سرية تمامًا. ولكن تبين أنه شيء يجب أن نناقشه أكثر قليلاً.

إذا لم تكن قد لاحظت، فلا تحرج. ليس الأمر مثل هؤلاء الأشخاص الذين اعتقدوا أن ميكي ماوس كان كلبًا أو أن وحيد القرن كان حقيقيًا. هذه مجرد حقيقة بسيطة مع شرح بسيط: أنت بحاجة إلى مساحة لتدوير الهواء حتى تجف الملابس (وتميل الملابس إلى شغل مساحة أكبر أثناء تجفيفها). إنه الهواء، في نهاية المطاف، الذي يتبخر فيه بلل ملابسك ويتم التخلص منه. يظهر التناقض بشكل أكثر وضوحًا في مجموعات الغسالة/المجفف المتكاملة، والتي عادةً ما تكون لها قدرات مختلفة للغسيل والتجفيف.

اتضح أن هناك كل أنواع الجوانب السلبية لزيادة التحميل على مجففك. إذا قمت بملء المجفف، فسيؤدي ذلك إلى زيادة أوقات التجفيف، وبالتالي تكلفة الغسيل… على الرغم من أنه يجب عليك أيضًا التفكير مرتين قبل تجفيف حمولة أصغر لتوفير الوقت. يتآكل المجفف ذو التحميل الزائد بشكل مزمن بشكل أسرع، وكذلك الملابس التي يجففها. وفي الواقع، من المؤكد تقريبًا أن المجفف الزائد يعني أنك قمت بتحميل الغسالة بشكل زائد أيضًا، مما قد يؤدي إلى غسالة بمحرك محترق، وأسطوانة تالفة، وأجزاء مهترئة قبل الأوان… ناهيك عن الملابس التي ليست نظيفة كما ينبغي. لذلك فمن المنطقي أن نجعل المجففات أكبر قليلاً. أم أنه كذلك؟