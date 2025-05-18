السر وراء سلسلة التوأم التي فازت 13 مباراة

ميلووكي-لا يوجد لغز فيما يتعلق بما أثار توأم مينيسوتا في سلسلة الفوز بـ 13 مباراة.

موظفيهم في وضع لفة على عكس أي من قبل في تاريخ التوائم.

سجلت مينيسوتا ثالث إغلاق على التوالي في فوز 7-0 على Milwaukee Brewers يوم السبت.

سمح التوأم بستة أشواط في الشوط الثالث للفوز 8-6 في بالتيمور يوم الأربعاء ، لكنهم لم يتخلوا عن أي وقت مضى.

هذا الامتداد من 33 أدوار الإغلاق المستقيمة هو أطول مثل هذا الخط في تاريخ التوائم ، والذي بدأ في عام 1961.

كان لديهم ثلاثة خطوط مغلقة أطول عندما كانوا أعضاء مجلس الشيوخ في واشنطن ، ولكن آخرها وقعوا في عام 1913.

تتضمن هذه السلسلة ثلاثة انتصارات على التوالي ، وهو إنجاز تم إنجاز التوأم آخر مرة في يوليو 2004.

سمح كريس باداك بثلاث ضربات على سبع أدوار في انتصار 4-0 في بالتيمور يوم الخميس.

تخلى كل من جو ريان وبابلو لوبيز عن ضربتين على ست أدوار في آخر ليلتين في ميلووكي.

قال لوبيز بعد مباراة يوم السبت ، حيث تحسن إلى 4-2 مع 2.40 عصر: “تريد أن تحذو حذوها”. “أنت تريد أن تكون الرجل الذي يحافظ على هذا الزخم. لقد فعل ذلك بعد Paddack. أردت أن أفعل ذلك بعد جو. لقد استيقظت اليوم على الشعور بالدوافع والشعور بالاستعداد لدرجة أنني أريد أن أستمر في ذلك. أريد أن أكون على التلة وأشعر فقط بهذه الطاقات.

هذا يمثل ثاني أطول سلسلة انتصارات في تاريخ التوائم.

فازوا 15 على التوالي في عام 1991 ، وهو العام الذي فازوا فيه بطولة العالم الأخيرة.

إنها أيضًا السنة الثانية على التوالي التي أنتجت التوأم سلسلة رابحة لا تقل عن 12 مباراة.

إنهم أول فريق MLB يفوز بما لا يقل عن 12 مباراة متتالية في المواسم المتتالية منذ أن قامت كليفلاند في 2016-17.

الفريق الآخر الوحيد من واحدة من بطولات الدوري الرياضية الرئيسية للرجال (MLB ، NBA ، NFL ، NHL) لإنجاز هذا العمل الفذ هو Golden State Warriors في الدوري الاميركي للمحترفين ، الذي كان لديه خطوط بهذا الطول في 2014-15 و 2015-16 و 2016-17.

كل من العامين الماضيين ، استخدم التوأم سلسلة رابحة طويلة لترتد من بداية بطيئة.

في العام الماضي ، بدأ التوأم بداية من 7 إلى 13 قبل أن يتراجع عن 12 انتصارًا متتاليًا ، على الرغم من أنهم غابوا في النهاية عن التصفيات بعد خسارته سبع من آخر ثماني مباريات.

هذا العام ، كان التوأم 13-20 قبل الفوز 13 على التوالي.

وقد ارتد هذا التحول.

وقال روكو بالديلي ، مدير التوائم روكو بالديلي: “لقد كانت عملية رائعة ، حيث كان الأولاد يستمرون ، لكنني أفضل ألا أتحدث عن ذلك كثيرًا”. “أفضل أن أتركهم يستمرون في اللعب بالطريقة التي يلعبون بها وتصور الطريقة التي يرتدون بها.”

ذهب مبتدئين في مينيسوتا 1-5 مع 6.90 عصر في أول 10 مباريات التوائم.

هم 15-4 مع 2.46 عصر الرائد MLB في 36 مباراة منذ ذلك الحين.

وقال بيلي أوبر ، الذي ذهب 4-1 مع 3.72 عصرًا: “بمجرد أن تبلل قدميك لبدء العام ، من الربيع ، يمكنك الحصول على روتين جيد ، والحصول على نوع من الجدول الزمني بعد تلك الأيام المبكرة وبعض الأمطار”. “أشعر أننا مجرد نوع من العودة إلى الموعد المحدد ونوع من القيام بشيءنا.”

كان الثيران أفضل. سمح المسكنات التوأم بالركض على 38 ¹/₃ أدوار منذ 6 مايو.

وقال داني كولومب ، الذي عمل 16 2/3 أدوار هذا الموسم دون السماح بالركض: “الشيء الأكثر أهمية هو أننا نقصف المنطقة بالإضرابات”. “لدينا الكثير من الأشياء الجيدة حقًا في هذا الثيران ، لذلك عندما تقوم برصيد المنطقة بأشياء جيدة ، تحدث أشياء جيدة عمومًا.”

وقد ساعد هذا الترويج المتميز التوأم على تحمل الإصابات مع اللاعبين الرئيسيين في الموقف أثناء قتالهم من أجل المركز في AL Central المحملة.

مينيسوتا هي المركز الثاني في القسم ، أربع مباريات خلف ديترويت تايجرز.

قام كل من شورتستوب كارلوس كوريا ووسط لاعب الوسط بايرون بوكستون في قائمة الجرحى التي استمرت 7 أيام بعد تصادمها أثناء مطاردة كرة ذبابة ضحلة يوم الخميس.

كان شركة Funderman Willi Castro خارجًا من التشكيلة يوم السبت بعد أن ألقي كرة من ركبته اليمنى بفوز 3-0 في ميلووكي يوم الجمعة.

حتى مع وجود عدد قليل من الضاربين البارزين في مفقودين ، تمكن التوأم من إبقائه متداولًا.

يساعد ذلك عندما لا يسمح الأباريق بأي أشواط على الإطلاق.