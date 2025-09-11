السقوط المعمر مارثا ستيوارت يحب الزراعة لصد الغزلان والسناجب

الأمهات هي زهرة السقوط المثالية. جنبا إلى جنب مع القرع وبعض اللمسات العصبية ، والكريسيان الأصفر ، والبرتقالي ، والأحمر العميقة ، هي تصنيع شرفة السقوط بينتيريست المثالية. للأسف ، هذه الأزهار الخريف المثالية ، إما محفوظة بوعاء أو في سرير زهرة ، هي علاج لا يقاوم للغزلان والسناجب وغيرها من قواعد الحديقة ذات الأربعة أرجل. إذا كنت معقوماً في الخريف وشاركت مساحة مع هذه المخلوقات ، ففكر في Colchicum. لم تسمع به؟ هذا المعمر هو المفضل لمارثا ستيوارت ، لذلك من الواضح أنه ينصح بشدة. يرسل الأوراق في فصل الربيع ويزهر السحري في الخريف بعد قيلولة في الصيف ، وسوف تبقي حديقتك مليئة بالملقحات حتى الخريف.

يشبه Colchicum التماسيح ، لذلك قد يستغرق الأمر بعض التحول العقلي لمشاهدتها على أنها زهرة في أواخر الموسم. بمجرد أن تستقر في الفكرة ، سوف يمنحك Colchicum إصلاح زهرة الخريف دون إغراء آفات الحيوانات ؛ تحتوي هذه الزهور الأرجواني أو الوردي أو الصفراء أو البيضاء على توكسين يمنع الحيوانات من تناول وجبة خفيفة عليها. وعلى نفس المنوال ، فإن جميع أجزاء هذا النبات سامة للغاية للبشر والحيوانات الأليفة ، لذلك إذا كان لديك أفراد الأسرة الذين يستكشفون حسب Taste ، فقد تختار إعطاء هذا الشخص تفوت.

البستانيين الذين يريدون مساحات في الهواء الطلق ممتلئة بالزهور المجيدة طالما أن الطقس يحمل ، لا يضيعون وقتًا في الحصول على هذه الجمال في التربة هذا العام. تعتبر Colchicum مناسبة للحدائق في مناطق الصلابة في وزارة الزراعة الأمريكية من 4 إلى 8. يوصي ستيوارت بزراعة Colchicum Corms (على غرار المصابيح) في أواخر الصيف أو الخريف المبكر في عرض الأزهار بعد أربعة إلى ستة أسابيع فقط.