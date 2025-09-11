السقوط المعمر مارثا ستيوارت يحب الزراعة لصد الغزلان والسناجب

الأمهات هي زهرة السقوط المثالية. جنبا إلى جنب مع القرع وبعض اللمسات العصبية ، والكريسيان الأصفر ، والبرتقالي ، والأحمر العميقة ، هي تصنيع شرفة السقوط بينتيريست المثالية. للأسف ، هذه الأزهار الخريف المثالية ، إما محفوظة بوعاء أو في سرير زهرة ، هي علاج لا يقاوم للغزلان والسناجب وغيرها من قواعد الحديقة ذات الأربعة أرجل. إذا كنت معقوماً في الخريف وشاركت مساحة مع هذه المخلوقات ، ففكر في Colchicum. لم تسمع به؟ هذا المعمر هو المفضل لمارثا ستيوارت ، لذلك من الواضح أنه ينصح بشدة. يرسل الأوراق في فصل الربيع ويزهر السحري في الخريف بعد قيلولة في الصيف ، وسوف تبقي حديقتك مليئة بالملقحات حتى الخريف.
يشبه Colchicum التماسيح ، لذلك قد يستغرق الأمر بعض التحول العقلي لمشاهدتها على أنها زهرة في أواخر الموسم. بمجرد أن تستقر في الفكرة ، سوف يمنحك Colchicum إصلاح زهرة الخريف دون إغراء آفات الحيوانات ؛ تحتوي هذه الزهور الأرجواني أو الوردي أو الصفراء أو البيضاء على توكسين يمنع الحيوانات من تناول وجبة خفيفة عليها. وعلى نفس المنوال ، فإن جميع أجزاء هذا النبات سامة للغاية للبشر والحيوانات الأليفة ، لذلك إذا كان لديك أفراد الأسرة الذين يستكشفون حسب Taste ، فقد تختار إعطاء هذا الشخص تفوت.
البستانيين الذين يريدون مساحات في الهواء الطلق ممتلئة بالزهور المجيدة طالما أن الطقس يحمل ، لا يضيعون وقتًا في الحصول على هذه الجمال في التربة هذا العام. تعتبر Colchicum مناسبة للحدائق في مناطق الصلابة في وزارة الزراعة الأمريكية من 4 إلى 8. يوصي ستيوارت بزراعة Colchicum Corms (على غرار المصابيح) في أواخر الصيف أو الخريف المبكر في عرض الأزهار بعد أربعة إلى ستة أسابيع فقط.
أفضل الممارسات لزراعة colchicum
بمجرد أن تحصل على صندوق من corms في يديك ، لا تضيع دقيقة في الحصول عليها في حديقتك. إذا زرعت مبكرًا بما فيه الكفاية ، فسوف يقومون بإنشاء جذور قبل الصقيع الأول ويجعلونه خلال فصل الشتاء لتستمتع بزهر الخريف كل عام.
اختر بقعة مع أشعة الشمس الكاملة أو الظل الجزئي مع التربة التي يتم تجنبها جيدًا بالمواد العضوية. يمكنك تعديل التربة لجعلها أكثر استيعابًا إلى Corms أيضًا. اعمل التربة وأي مضافات لحوالي 6 بوصات في العمق. إذا كنت قلقًا بشأن إنشاء جذور قوية قبل الصقيع ، فيمكنك رمي القليل من وجبة العظام للمساعدة في تحفيز نمو الجذر.
زرع corms في ثقوب 3 بوصات وعمق و 6 بوصات. من الجيد وضع Corms في نهاية الجذر ، لكن ستيوارت يشارك في أن Colchicum مزارع نشط بما يكفي للزهور للعثور على طريقها بغض النظر عن موقف Corms. الحفاظ على رطوبة التربة بعد الزراعة وخلال وقت الإزهار. لاحظت ستيوارت انتشارها على مر السنين ، ويمكن أن تستمر أزهارها التي تشبه الربيع في نوفمبر في منطقتها. في المناطق الباردة ، أضف بضع بوصات من المهاد فوق المنطقة بمجرد الانتهاء من الإزهار لحماية إضافية خلال فصل الشتاء.