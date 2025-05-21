السلطعون المثمرة منخفضة الصيانة ، ولكن هذا الجانب السلبي يعني القليل من العناية الإضافية

غالبًا ما تزرع أشجار Crabapple (Malus spp.) لبراعم وأزهار الربيع المذهلة في ظلال ملونة من اللون الوردي. كما أنها تنتج تفاحًا صغيرًا في الخريف ، مما يجعلها مصدرًا طعامًا لكل من الحياة البرية والبشر. ومع ذلك ، تميل الثمار إلى البدء في السقوط على الأرض في أوائل الشتاء وإجراء بعض الفوضى ، خاصة في البقع ذات حركة مرور عالية على الأقدام ، وبالتالي فإن وجود بعض الاستراتيجيات لمنع أو التعامل مع هذه المشكلة يمكن أن يكون مفيدًا.
هناك بعض الطرق للتعامل مع احتمال أن تكون أشجار Crabapple فوضوية إلى حد ما. يتراوح هذا من اختيار أنواع معينة أقل عرضة لإسقاط الفاكهة ، لتحديد موقع الأشجار في مناطق أقل مشكلة. يمكنك أيضًا تجربة الاستراتيجيات المادية مثل التقليم ، أو باستخدام أرضية لحماية الرصيف أو الممر ، أو هز الشجرة لحصد بعض التفاح قبل أن يتمكنوا من إجراء الفوضى.
هناك العديد من أنواع أشجار Crabapple التي يمكنك أن تنمو في الفناء الخاص بك ، مع اختلافات في الفواكه ولون أزهار. اعتمادًا على التنوع ، قد تكون ثمار Crabapple صغيرة (أصغر من الدايم) أو كبيرة إلى حد ما (تصل إلى 2 بوصة) ، وتعتبر الفواكه الكبيرة بشكل عام أفضل لصنع جيلي Crabapple. الثمار الصغيرة هي الأكثر جاذبية للطيور ، التي تتمتع أيضًا بالفروع المزهرة الرشيقة. القوارض الصغيرة مثل السناجب والرقائق سوف تتغذى أيضا على الفواكه الساقطة. يمكن أن يكون اختيار موقع جيد لشجرة Crabapple أسهل من الأشجار الأخرى لأن هذه الأشجار المزهرة والإثمار ستزدهر في التربة الطينية ، والعديد من الأصناف مقاومة للأمراض إلى حد ما ومنخفضة الصيانة.
أشجار Crabapple خلال الفصول
توفر أشجار Crabapple الجمال والفائدة خلال أربعة مواسم. أزهار الرائحة الحلوة المبهجة مبهجة. في فصل الصيف ، تنطلق الأشجار وتوفير مأوى للطيور. ثم في الخريف ، تأتي الفواكه ، حيث توفر وجبات خفيفة لذيذة لروبنز المحبة للسرطان ، و Waxwings Cedar ، و Finches ، و Bluebirds ، و Cardinals. غالبًا ما تظل السلطعون على الأشجار خلال الأشهر الباردة ، مما يوفر موطنًا شتويًا مناسبًا للطيور في الفناء الخلفي الخاص بك.
إذا كنت تفكر في زراعة أشجار Crabapple ، فكر في حجم الثمار. ما لم تكن ترغب في صنع المربى أو المحفوظات ، عادة ما يكون تنوع المثمرة الأصغر هو الأفضل عادة للحد من الفوضى. يجد البستانيين أن هذه السلطعون أقل عرضة للسقوط من الشجرة ومن المرجح أن تؤكلها الطيور (التي قد تنقلب على السلطعون الأكبر ولكن لا يمكنهم تناولها بسبب حجمها). تُعرف هذه الأصناف الأصغر من Crabapple باسم “Crabapples Clean” وهي هاردي في مناطق وزارة الزراعة الأمريكية 4-8. وهي تشمل “آدمز” و “ديفيد” و “الصيف الهندي” و “لانسلوت” و “فايربيرد” و “كثيرين آخرين”.
تأكد من زراعة أشجار Crabapple الجديدة بعيدًا عن الأرصفة والممرات إن أمكن. هذا يقلل من إمكانات الفاكهة الساقطة مما يجعل الفوضى اللزجة تحت القدم. أيضًا ، اختر بقعة حيث يمكنك مراقبة الشجرة خلال الفصول وشاهد عرض Blossom الجميل في الربيع والطيور التي ستزور على مدار السنة. توفر بعض أصناف Crabapple مصادر غذائية ممتازة للطيور في أواخر الخريف (مثل “الوفرة” و “Prairifire” و “Calocarpa”) وحتى في فصل الشتاء ، بما في ذلك “Birdland” و “Bob White” ، التي تنتج تفاحًا ذهبيًا وسيمًا. حتى أن هناك مجموعة متنوعة من Crabapple تسمى “الغزلان الكبيرة” مع الفواكه التي تبقى على الشجرة حتى يناير والتي تجد الغزلان لا تقاوم.
الحفاظ على شجرة Crabapple من صنع الفوضى
إذا كنت تقرأ هذا ، فمن المحتمل أن يكون لديك بالفعل أشجار Crabapple في الفناء أو تفكر في زراعة واحدة. إذا كان لديك بالفعل شجرة Crabapple ناضجة للغاية في التحرك ، وكانت شجرة إسقاط الشجرة مشكلة ، فإليك شيء واحد يمكنك تجربته: تقليم أي فروع أو أطراف تتجول في الممرات. هذا سيقلل من عدد السلطعون التي ستجعل الفوضى.
يمكنك أيضًا محاولة وضع قطعة قماش أو قماش القنب خلال الموسم عندما تنضج التفاح وتسقط ، لمنعهم من التمسك بالرصيف أو الممر. يتيح لك هز الشجرة عندما تنضج التفاح وتصطادها على قماش القنب أو البطانية ، يتيح لك أن تبدأ في موسم Crabapple المتساقط. يمكنك بعد ذلك استخدام التفاح لتناول الطعام أو الطهي ، أو وضعها في مكان ما للحياة البرية لتناولها ، مثل الغزلان أو السناجب أو المربعات.
قد يكون من المفيد أيضًا النظر في مجموعة متنوعة غير مثمرة من السلطعون كبديل للأشجار المنتجة للفواكه. “SPRING SNOW” هو أحد هذه الصنف ، وينتج كتلًا من أزهار بيضاء ثلجية عطرة في الربيع. مجموعة متنوعة أخرى غير فنية هي “Prairie Rose” ، والتي لديها أزهار وردية حمراء مبهجة هي أيضًا عطرة. يسمح لك هذان النوعان بأشجار زخامة مزدهرة بدون فاكهة فوضوية.