السلطعون المثمرة منخفضة الصيانة ، ولكن هذا الجانب السلبي يعني القليل من العناية الإضافية

غالبًا ما تزرع أشجار Crabapple (Malus spp.) لبراعم وأزهار الربيع المذهلة في ظلال ملونة من اللون الوردي. كما أنها تنتج تفاحًا صغيرًا في الخريف ، مما يجعلها مصدرًا طعامًا لكل من الحياة البرية والبشر. ومع ذلك ، تميل الثمار إلى البدء في السقوط على الأرض في أوائل الشتاء وإجراء بعض الفوضى ، خاصة في البقع ذات حركة مرور عالية على الأقدام ، وبالتالي فإن وجود بعض الاستراتيجيات لمنع أو التعامل مع هذه المشكلة يمكن أن يكون مفيدًا.

هناك بعض الطرق للتعامل مع احتمال أن تكون أشجار Crabapple فوضوية إلى حد ما. يتراوح هذا من اختيار أنواع معينة أقل عرضة لإسقاط الفاكهة ، لتحديد موقع الأشجار في مناطق أقل مشكلة. يمكنك أيضًا تجربة الاستراتيجيات المادية مثل التقليم ، أو باستخدام أرضية لحماية الرصيف أو الممر ، أو هز الشجرة لحصد بعض التفاح قبل أن يتمكنوا من إجراء الفوضى.

هناك العديد من أنواع أشجار Crabapple التي يمكنك أن تنمو في الفناء الخاص بك ، مع اختلافات في الفواكه ولون أزهار. اعتمادًا على التنوع ، قد تكون ثمار Crabapple صغيرة (أصغر من الدايم) أو كبيرة إلى حد ما (تصل إلى 2 بوصة) ، وتعتبر الفواكه الكبيرة بشكل عام أفضل لصنع جيلي Crabapple. الثمار الصغيرة هي الأكثر جاذبية للطيور ، التي تتمتع أيضًا بالفروع المزهرة الرشيقة. القوارض الصغيرة مثل السناجب والرقائق سوف تتغذى أيضا على الفواكه الساقطة. يمكن أن يكون اختيار موقع جيد لشجرة Crabapple أسهل من الأشجار الأخرى لأن هذه الأشجار المزهرة والإثمار ستزدهر في التربة الطينية ، والعديد من الأصناف مقاومة للأمراض إلى حد ما ومنخفضة الصيانة.