السماد العضوي : كيفية استخدام قشور البطاطس

في أحد أيام العطلة، كنت أساعد والدتي في الحديقة، وكالعادة، كانت تقوم بتفريغ بقايا المطبخ في الحاوية المخصصة للسماد. وبينما كانت تضع بقايا الخضروات، لاحظتُ أنها كانت تلقي قشور البطاطس أيضًا، فسألتها: “هل تعلمتِ أن قشور البطاطس ليست الأفضل في السماد؟”. تفاجأت بأنها لم تكن تعرف هذا الأمر، ورغم أنها كانت دائمًا تضعها في الحاوية، علمت الآن أن هناك بعض المحاذير.

لماذا يجب تجنب وضع قشور البطاطس في السماد؟

أصبحت فكرة السماد العضوي أكثر شيوعًا هذه الأيام، وفي ظل فرض قوانين إعادة التدوير، أصبح من الضروري أن يكون لدى كل شخص حاوية سماد في منزله. لكن بالرغم من فوائد السماد، لا يجب أن نضع فيه أي بقايا عشوائية من المطبخ.

فيما يتعلق بقشور البطاطس، على الرغم من أنها من المكونات العضوية، فإن وضعها في السماد قد يتسبب في مشاكل خطيرة. أولاً، يمكن أن تحتوي قشور البطاطس على فيروسات أو أمراض قد تُلوث السماد وتؤثر على التربة.

أما إذا كانت البطاطس قد بدأت في التبرعم أو التضاعف، فقد تُصبح أكثر ضررًا، حيث إنها قد تنمو داخل السماد وتستهلك المغذيات، مما يؤثر على توازن السماد ويجعل العناصر الغذائية غير متاحة للنباتات التي ستزرعها لاحقًا.

هل يمكن وضع البطاطس التي بدأت في التبرعم في السماد؟

من المهم أن تعرف أنه لا يجب أبدًا وضع البطاطس المتبرعمة في الحاوية. فهذه البطاطس يمكن أن تُحمل أمراضًا مثل العمى العمودي (Verticillium wilt) التي تنتقل إلى السماد ومن ثم إلى التربة. كما أن البطاطس المتبرعمة يمكن أن تبدأ في النمو داخل السماد وتسرق جميع المغذيات.

ماذا يمكن وضعه في السماد؟

بدلاً من القشور التي قد تضر السماد، هناك العديد من المواد الآمنة التي يمكن أن تعزز السماد وتغذي التربة بشكل سليم.