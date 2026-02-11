السويد لا تبالغ في التعامل مع ويليام نيلاندر قبل دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2026

ميلانو – يتخذ فريق السويد نهجًا تحذيريًا مع ويليام نيلاندر.

غاب مهاجم مابل ليفز عن تدريبات السويد في ملعب سانتاجيوليا لهوكي الجليد يوم الثلاثاء، والتي وصفها المدرب سام هالام بأنها “أمر صيانة”.

وقال هالام بعد النزول عن الجليد: “لقد أجرى تدريبين كاملين معنا وشعر بعد (الاثنين) بألم طفيف”. “فقط أعطه يومًا إضافيًا وبعد ذلك سنرى (ليلة الأربعاء ضد إيطاليا). إذا كان مستعدًا للذهاب أم سيكون الوضع متأخرًا جدًا”.

بعد غيابه عن سبع مباريات متتالية بسبب إصابة في الفخذ في يناير، شارك نيلاندر في ثلاث مباريات فقط مع تورونتو قبل العطلة الأولمبية.

من المفترض أن يضمن يوم الصيانة عدم المبالغة في ذلك قبل أن تبدأ المنافسة الحقيقية بعد تنسيق الجولة.

بدون نيلاندر، تزلج فيليب فورسبيرج مكانه بجوار أدريان كيمبي وجويل إريكسون إيك.

قال هالام: “لست قلقاً للغاية على الإطلاق”. “لقد كان يبدو حادًا وجيدًا على الجليد لمدة يومين. اعتقدت أننا سنمنحه اليوم. إنها فترة قصيرة، لكننا ما زلنا في بدايتها، وهناك مباريات أكبر قادمة. لذلك دعونا نحافظ على أولوياتنا ونركز عليها”.

وقال السويدي راسموس أندرسون مازحا إنه كان “مملا” بالنسبة للكتاب أنه تم تداوله من كالجاري إلى فيغاس قبل الذهاب إلى الألعاب الأولمبية.

لقد كانت أسابيع قليلة عاصفة بالنسبة لرجل الدفاع، الذي انتهت ملحمته التجارية المطولة قبل بضعة أسابيع فقط عندما قام الفرسان الذهبيون بالتعامل مع زاك وايت كلاود، وهو اختيار من الجولة الأولى، واختيار من الجولة الثانية ومحتمل أبرام ويبي إلى اللهب مقابل خدماته.

قال أندرسون: “لا تزال عائلتي في كالجاري، ومن الواضح أنني لن أتمكن من رؤيتهم لفترة قصيرة”. “أنا محظوظ بما فيه الكفاية لأن زوجتي ستسافر إلى هنا في غضون يومين. ومن المؤسف أنني لا أستطيع رؤية أطفالي لمدة ستة أسابيع تقريبًا. هذا الجزء صعب.”

ولم يذكر هالام اسم حارس المرمى في المباراة الافتتاحية للسويد يوم الأربعاء أمام إيطاليا.

وقال: “لقد كان هذا السؤال مطروحًا طوال العام تقريبًا، ومع ذلك فقد قلت أي حراس المرمى الثلاثة سنختارهم لهذه المجموعة وللمنتخب الأولمبي، وأنا واثق من مواجهة أي منهم”. “لا يزال هذا هو الشعور، ولكن بالطبع اتخذنا قرارنا. لن نعلن ذلك حتى (الأربعاء).”

كان فريق الولايات المتحدة الأمريكية وفريق كندا خارج يوم الثلاثاء.

وشوهد الكنديون وهم يحضرون التزلج السريع على المسار القصير، حيث فازت بلادهم بالميدالية الفضية في سباق التتابع المختلط للفرق.