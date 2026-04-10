السياج الرائع الذي يبقي العيون متلصصة بينما تنمو الفاكهة اللذيذة

إذا كنت تعيش في المناطق شبه الاستوائية أو الاستوائية في الولايات المتحدة، فإن نبات الكوكوبلوم (Chrysobalanus icaco) هو أحد أفضل التحوطات التي يمكنك زراعتها للتمتع بالخصوصية في حديقتك. ويوفر الفاكهة الصالحة للأكل والزهور الصديقة للملقحات. والأفضل من ذلك كله هو أن نباتات عائلة الكوكوبلوم تتحمل الملوحة، مما يجعلها مثالية لسكان المناطق الساحلية.

تزدهر أصناف الكوكوبلوم بشكل أفضل في الساحات الواقعة بين 10 أ و12 ب، وتقدم حلولاً لكل صاحب منزل. يمكن زراعة النمط البيئي الساحلي إما كغطاء أرضي أو كتحوط منخفض، اعتمادًا على استراتيجيات التقليم. ولكن للحصول على الخصوصية المثلى، اختر النوع البيئي من نبات الكوكوبلوم الداخلي، والذي يمكن أن ينمو حتى 25 قدمًا، أو يتم تقليمه إلى ارتفاع التحوط القياسي للخصوصية. تنضج أوراق نبات الكوكوبلوم الداخلي إلى أوراق خضراء داكنة لامعة. يزهر التحوط نفسه بأزهار صغيرة بيضاء شمعية في أواخر الربيع. هذه النباتات المحلية مثالية لجلب الطيور إلى حديقتك. تجذب الأزهار أيضًا مجموعة من الملقحات الأخرى، بما في ذلك النحل والفراشات وأنواع الدبابير الملقحة.

وأفضل ما في الأمر هو أن أنواع الكوكوبلوم، بما في ذلك الكوكوبلوم الأطول والداخلية، تنتج ثمارًا حلوة. يمكن للناس تناولها طازجة عندما تنضج تمامًا أو تحويلها إلى مربى وهلام. يمكن تحميص بذورها بنكهة اللوز والاستمتاع بها. يحمل نبات الكوكوبلوم الداخلي ثمارًا أصغر قليلاً من النوع الساحلي. من هذه الأنواع، يُنتج “Red Tip” أوراقًا جديدة ذات ألوان حمراء، ويحمل ثمارًا أرجوانية برقوقية. أوراق الشجر الجديدة لـ “Green Tip” ذات لون أخضر مخضر، مع ظهور الفاكهة بظلال من اللون الأبيض أو الأرجواني الفاتح.