السياج الرائع الذي يبقي العيون متلصصة بينما تنمو الفاكهة اللذيذة

إذا كنت تعيش في المناطق شبه الاستوائية أو الاستوائية في الولايات المتحدة، فإن نبات الكوكوبلوم (Chrysobalanus icaco) هو أحد أفضل التحوطات التي يمكنك زراعتها للتمتع بالخصوصية في حديقتك. ويوفر الفاكهة الصالحة للأكل والزهور الصديقة للملقحات. والأفضل من ذلك كله هو أن نباتات عائلة الكوكوبلوم تتحمل الملوحة، مما يجعلها مثالية لسكان المناطق الساحلية.
تزدهر أصناف الكوكوبلوم بشكل أفضل في الساحات الواقعة بين 10 أ و12 ب، وتقدم حلولاً لكل صاحب منزل. يمكن زراعة النمط البيئي الساحلي إما كغطاء أرضي أو كتحوط منخفض، اعتمادًا على استراتيجيات التقليم. ولكن للحصول على الخصوصية المثلى، اختر النوع البيئي من نبات الكوكوبلوم الداخلي، والذي يمكن أن ينمو حتى 25 قدمًا، أو يتم تقليمه إلى ارتفاع التحوط القياسي للخصوصية. تنضج أوراق نبات الكوكوبلوم الداخلي إلى أوراق خضراء داكنة لامعة. يزهر التحوط نفسه بأزهار صغيرة بيضاء شمعية في أواخر الربيع. هذه النباتات المحلية مثالية لجلب الطيور إلى حديقتك. تجذب الأزهار أيضًا مجموعة من الملقحات الأخرى، بما في ذلك النحل والفراشات وأنواع الدبابير الملقحة.
وأفضل ما في الأمر هو أن أنواع الكوكوبلوم، بما في ذلك الكوكوبلوم الأطول والداخلية، تنتج ثمارًا حلوة. يمكن للناس تناولها طازجة عندما تنضج تمامًا أو تحويلها إلى مربى وهلام. يمكن تحميص بذورها بنكهة اللوز والاستمتاع بها. يحمل نبات الكوكوبلوم الداخلي ثمارًا أصغر قليلاً من النوع الساحلي. من هذه الأنواع، يُنتج “Red Tip” أوراقًا جديدة ذات ألوان حمراء، ويحمل ثمارًا أرجوانية برقوقية. أوراق الشجر الجديدة لـ “Green Tip” ذات لون أخضر مخضر، مع ظهور الفاكهة بظلال من اللون الأبيض أو الأرجواني الفاتح.
التخطيط الدقيق والقليل من الصبر سينتج عنه التحوط الكثيف الأكثر كثافة
ابحث عن الشجيرات الصغيرة التي نمت من العقل بدلاً من البذور للحصول على أفضل ضمان بأنها ستنمو بشكل حقيقي مع نباتاتها الأم. بعد التأكد من اختيارك للصنف الذي سيعمل بشكل أفضل في حديقتك، قم بوضع سياج الكوكوبلوم المستقبلي الخاص بك تحت أشعة الشمس الكاملة أو الظل الخفيف. إذا كانت المنطقة معرضة للرياح الباردة في الربيع، فقد تحتاج إلى توفير حماية للنسيج. هذا الاحتياط سوف يحمي النمو الناشئ، خاصة عندما تكون نباتات الكوكوبلوم صغيرة.
للحصول على الخصوصية المثلى والمظهر الموحد، اترك مسافة بين النباتات تتراوح بين 36 و50 بوصة. قبل وضع النباتات في الأرض، تأكد من أن الجذور لم تطوق الوعاء، مما يتطلب تقليم الجذور قبل الدخول في فتحات زراعتها. قم بإزالة أي جذور طويلة جدًا تكون عرضة للتعفن بمجرد زراعتها.
النباتات الناضجة تتحمل الجفاف، لكن من الأفضل إبقاء الشجيرات الصغيرة تسقى جيدًا في السنة الأولى. نظرًا لأنه من المعروف أن هذه النباتات تزدهر في البرية، فلا ينبغي أن يكون مفاجئًا أنها لا تحتاج إلى الكثير من الأسمدة أو الرش. بعد عام أو عامين، حافظ على جدول التقليم مرتين أو ثلاث مرات في السنة. يتم الحفاظ على معظم تحوطات الكوكوبلوم الداخلية على ارتفاع يتراوح بين 4 إلى 8 أقدام. تساعدك الزركشة المنتظمة في الحفاظ على الارتفاع والكثافة والشكل الذي تريده لتحوط الخصوصية الخاص بك.