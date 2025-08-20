الشائعات هل قد تكون أوراق شجرتك قادرة على التنبؤ بالطقس الشتوي

كل عام ، ينتظر المراسلون ظهور Punxsutawny Phil في يوم جرذ الأرض. إذا رأى ظله ، فستكون ستة أسابيع أخرى من الشتاء يجب أن تتحملها. هذه الأسطورة من أصل بنسلفانيا الأصل الهولندي هي مؤسسة ثقافية ممتعة ومعلم سنوي في الولايات المتحدة ، لكن لا أحد يأخذ نتيجة ظهور فيل على محمل الجد. قبل أن يتمكن خبراء الأرصاد من استخدام بيانات صلبة للتنبؤ بالطقس حتى الساعة ، لم يكن لدى الناس الكثير ليستمروا أكثر مما تنخفض فيه القرائن المفترض بطبيعتها.
تُزعم أن إحدى الظواهر الطبيعية المماثلة ، التي تشاهد ما تفعله أوراق أشجارك في الخريف ، تُزعم بالتنبؤ بالتنبؤ بظروف الطقس في فصل الشتاء قبل أشهر. حتى أن هناك التفاصيل الدقيقة للبحث عنها في أوراق الشجر التي تشير إلى نوع موسم البرد الذي سيأتي في طريقنا. إذا سقطت الأوراق مبكراً ، فإن فصل الشتاء المعتدل هو على قدم وساق ، لكن الشتاء الجاف الذي يظل على فروعهم يعني أن لديك طقسًا بارد جدًا لتتطلع إليه. على ما يبدو ، يعد اللون أيضًا علامة ترويدية: كلما زادت درجات السقوط التي تراها في الخريف ، كلما زادت الثلوج والبرودة التي سترىها بعد بضعة أشهر. هناك بعض ظواهر الطقس التي يمكن أن تتنبأ بها أوراق الأشجار بالفعل ، ولكن لا يوجد دعم علمي لقدرتها على توقع الثلج والجليد في الخارج.
ما هو الطقس الذي يمكن أن تتنبأ به أوراق الأشجار؟
على الرغم من أن الأوراق تتشبث بالفروع بعد فترة طويلة من أن تسقط ليست علامة على أنك ستحتاج إلى اختراق لمنزل أكثر دفئًا هذا الشتاء ، وليس كل تنبؤات الطقس المرتبطة بالأشجار هي حكايات زوجات قديمة يجب أن نرفضها. احصل على برميل المطر جاهزًا إذا رأيت أوراقًا تظهر على جانبها السفلي. تؤكد أخصائي الأرصاد الجوية تاوانا أندرو من Wave في لويزفيل ، KY ، أن أوراق بعض الأشجار يمكن أن تخبرنا ما إذا كان المطر في طريقه. وفقًا لأندرو ، فإن الأشجار المتساقطة مثل القيقب واللوب والبلوط ، لها أوراق يمكن أن تتحول إلى العرج بمجرد أن تكون هناك زيادة مفاجئة في الرطوبة كما نختبرها قبل هطول الأمطار. إن سيقان الأوراق أكثر مرونة ووضعية للرياح التي تسبق الدش غالبًا ، مما يجعلها يقلب أكثر من ذلك بسهولة أكثر مما يفعلون في يوم جاف ولكنه جاف.
على الرغم من أنها ليست أوراقًا ، يشرح أندرو أن الصنوبر يمكن أن يحققنا أيضًا من هطول الأمطار. على غرار كيف تتفاعل أوراق الأشجار المتساقطة مع الرطوبة في الهواء قبل هطول الأمطار ، تفتح مقاييس pinecone بعيدًا عن مركزها في الطقس الجاف وتغلق عند الرطوبة. إذا رأيت الأقماع على أشجار الصنوبر الخاصة بك عن قرب بعد الانفتاح في وقت مبكر من اليوم ، فقد تكون في رش أو أكثر.