الشباك المستنزفة تسقط للمركز الثالث على التوالي بخسارة أمام بيستونز

يبدو فريق Nets مرهقًا على الطريق، ولم يبدأوا رحلتهم البرية بعد.

كانت الشباك المترهلة بالكاد قادرة على المنافسة ليلة الأربعاء ، حيث سقطت أمام بيستونز 113-98.

لقد تأخروا بأرقام مزدوجة في الجزء الأكبر من الشوط الثاني ولم يتقدموا أبدًا بعد تقدم قصير 32-31 مع بقاء الساعة 10:00 في الربع الثاني.

قام نوح كلوني بدوره، وسجل أعلى مستوى في مسيرته 29 في تسديد 9 مقابل 20 من الأرض – بما في ذلك 5 مقابل 11 من مدى 3 نقاط و6 مقابل 6 من خط الرمية الحرة. ولم يساهم أي شخص آخر بأكثر من 14 نقطة.

الهزيمة هي الثالثة على التوالي في ثلاث مباريات على أرضه قبل أن يبدأ الفريق رحلة برية من ست مباريات على مدى 10 أيام – بما في ذلك مباراتان مقررتان في لوس أنجلوس التي مزقتها الحرائق الأسبوع المقبل.

يعاني فريق Nets من استنفاد شديد، ويلعب بدون أربعة لاعبين أساسيين – كام توماس (أوتار الركبة)، كام جونسون (الكاحل)، دانجيلو راسل (قصبة الساق)، بن سيمونز (إدارة أسفل الظهر) – وأيضًا داي رون شارب المثير مؤخرًا بسبب مرض.

وظل الفريق على مسافة قريبة في الربع الثالث وتراوح الفارق بين 10 و12 نقطة قبل أن ينسحب ديترويت في الإطار الأخير ويتفوق على نتس 32-21 مع خلو الملعب مبكرا.

بعد تعرضه للإصابة وغياب بعض اللاعبين النجوم الذين تم تداولهم قبل الموعد النهائي، قال المدرب جوردي فرنانديز مسبقًا إنه يريد من لاعبيه المعينين حديثًا أن يجعلوا دقائق الفرصة “ذات معنى”.

قال: “لن أفكر أبدًا في أنني أتمنى أن يكون لدي فريق كامل”. “أعني أنني أريد أن يكون جميع الرجال بصحة جيدة وأن يعودوا، لكن الواقع هو أن لدينا الآن الجثث التي لدينا. يجب أن نتحلى بطاقة جيدة وإيجابية، وأن نكون متحمسين للعب كرة السلة، وهذا ما يمكنني التركيز عليه الآن. استخدم الأشخاص الذين لدينا ولا تفكر في الأشخاص الذين لا نملكهم.

من المؤكد أن الشباب نتس تنافسوا، حيث قاموا بتحسين أرقامهم على الألواح (38) ضد بيستونز (42) ونسبة رمياتهم الحرة (90.5) من اللقاء الأخير.

بل إنهم وجدوا بعض الأمل في كسر حاجز الـ 10 نقاط خلال الربع الثالث. بعد قفز جونسون ونوح كلوني من سرقة زيير ويليامز من توبياس هاريس، كان النيتس في حدود 70-64.

ومع ذلك، لم يدم الأمر طويلاً، حيث استيقظ كيد كننغهام بعد خمس نقاط فقط في الشوط الأول، وسجل ثماني نقاط في الإطار. وبعد ركلة ركنية من هاريس، وتمريرة رونالد هولاند من دوران ويليامز وقفز من كننغهام على الاستحواذ المتتالي، عاد بيستونز بفارق 12 نقطة لم ينزفوا سوى في تقدمهم بـ 21 نقطة فقط لبدء الشوط الرابع، 91-70.

لم يقترب النيتس أبدًا من مسافة الضربة مرة أخرى، وأبقت التحولات الـ15 مقابل 20 نقطة وليلة تسديد صعبة بنسبة 38.4 بالمئة الأمور في صالح ديترويت.

وبعد تسجيل كلوني 29، تقدم نيك كلاكستون نتس برصيد 14 نقطة وتوسان ايفبووموان بـ13. وأضاف تيريس مارتن 12 نقطة واستحوذ على 10 متابعات، وسجل ويليامز 11 نقطة.

تغلب على بيستونز مالك بيزلي (23) يليه سيمون فونتيكيو (17) وماركوس ساسار (15) وكلاهما خارج مقاعد البدلاء.

وشهد الربع الأول تغييرين فقط في تقدم الفريق بينما ظل نتس على بعد 10 نقاط من بيستونز وتعادل 23-23 بعد أن سجل كلوني رمية ثلاثية ورميتين حرتين بعد خطأ صارخ من لاعب ديترويت أشعيا ستيوارت.

وتقدم بيستونز بفارق 14 نقطة في الربع الثاني، لكن النيتس لم يسمح لهم بالزحف بعيدًا.

بعد أن ظل خاليًا من الأهداف لمدة خمس دقائق تقريبًا، ورمية الكرة من جالين ويلسون، وأربع نقاط من إيفبووموان، وقفزة ريس بيكمان، تمكن النيتس من إغلاق الشوط في غضون 10.