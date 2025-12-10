الشباك لا تسمح للدبابات بأن تصرف انتباههم عما يمكنهم السيطرة عليه

وفي يوم الجمعة، سيتلقى نتس رسالة تذكير صعبة عندما يسافر إلى دالاس.

لا يهم مدى رغبة الفريق في التخفيض خلال الموسم؛ ليس هناك ما يضمن أن الفريق سيفوز بمشروع اليانصيب، أو أن الفريق الآخر الذي لم يقم بالدبابات لن يفوز.

وكان مافريكس أحدث مثال على ذلك.

في حين أن كل من Nets وJazz وWizards وHornets جميعهم تعرضوا للفشل عمدًا في الموسم الماضي، وكان لدى الثلاثة الأخيرين أفضل الاحتمالات للفوز، فقد اختارت كرات بينج بونج دالاس. لم يكونوا يهدفون إلى الدبابات لكنهم ما زالوا يفوزون باليانصيب مع الرقم القياسي الثاني عشر الأسوأ لهذا الموسم.

لقد كانت صدمة كاملة للفريق الذي تخلى عن وجه امتيازه، لوكا دونيتش. ومع ذلك، هذه هي الطريقة التي انهار بها ملف تعريف الارتباط ويمكن أن يستمر الأمر على هذا النحو مرة أخرى هذا العام.

اعتبارًا من صباح يوم الثلاثاء، انخفض فريق Nets إلى المركز السادس في احتمالات اليانصيب ويتأخر بأربع مباريات عن البجعان في المركز الأول بعد فوزه بثلاث من آخر أربع مباريات.

ليس هناك ما يضمن أنهم سوف يختارون الجزء العلوي من المسودة في يونيو. وهذا يعني، بغض النظر عن النتيجة، أنه لا يزال يتعين على فريق Nets صياغة وتطوير لاعبيهم الشباب بشكل جيد من أجل أي أمل في حدوث تحول في الامتياز.

قال جوردي فرنانديز بعد التدريب يوم الثلاثاء: “الشيء الوحيد الذي نهتم به هو العملية”.

المدرب هو الرسول الرئيسي لهذه المهمة وقد تم تكليفه بتحويل اللاعبين الخمسة الناشئين في فريق Nets إلى عناصر رئيسية في المستقبل.

لعب جميع اللاعبين الناشئين في لونغ آيلاند باستثناء المركز الثامن بشكل عام إيجور دمين. لقد تدفقوا بين الفريقين، وتم إرسال كل من دريك باول وبن ساراف إلى لونغ آيلاند يوم الاثنين. في حين يبدو أن ذلك يؤدي إلى نتائج عكسية لخطة التطوير الخاصة بهم مع وضع مستقبل الامتياز في الاعتبار، قال فرنانديز إن التواصل والتوقعات تظل كما هي.

وقال فرنانديز: “مهما كانت الخطة بالنسبة لهم، فهذا ما نريد رؤيته منهم عندما يلعبون مع نادينا”. “على سبيل المثال، إذا طلبت من Ben إعداد الالتقاط والتدحرج بشكل أفضل والابتعاد عن حركات السحب 3 غير الفعالة، فلا أريده أن يفعل ذلك هناك ولا أريده أن يفعل ذلك هنا. ولكن بعد ذلك يحتاج إلى معرفة مكان وجود الثلاثي الجيد في جميع الأوقات. وهذا ينطبق على الجميع. وينطبق الشيء نفسه على الدفاع.”

وأضاف: “لا توجد قرارات عاطفية هنا”. “لدينا جدول زمني لهؤلاء الرجال بناءً على ما إذا كانوا ينجزون أشياء معينة وما يحتاجه الفريق هنا للمنافسة.”

هدف فرنانديز هو أن يلعب الناشئون ما بين 50 و70 مباراة هذا العام والحصول على أكبر عدد ممكن من التكرارات. من خلال تجارب الدوري الاميركي للمحترفين، تحسنت جميعها في الإنتاج.

أمام البيليكان يوم السبت، سجل داني وولف سبع نقاط وأربع متابعات وتمريرتين بينما أضاف ديمين سبع تمريرات حاسمة وسجل ساراف سبع نقاط وأربع تمريرات حاسمة. كما خاض باول مباراة كبيرة ضد هورنتس، حيث سجل 10 نقاط وقدم أربع تمريرات حاسمة وثلاث سرقات.

أثبت وولف، الذي تم استدعاؤه عندما سقط مايكل بورتر جونيور بسبب إصابة في الظهر في مباراتين، قدرته على البقاء في بروكلين خلال المباريات الست الماضية بعد ثلاث مباريات فقط في الدوري الاميركي للمحترفين. يبلغ متوسطه 11.5 نقطة و 5.5 كرات مرتدة و 2.3 تمريرة حاسمة في كل مباراة بنسبة 45 بالمائة في التسديد بمتوسط ​​22.3 دقيقة في تلك الفترة.

قال وولف: “لقد أوضح طاقم التدريب والمكتب الأمامي أنهم يريدون منا أن نحصل على أكبر عدد ممكن من الممثلين، أينما كان ذلك”. “عندما كنت في لونغ آيلاند، بدأت للتو في الاستفادة منها وعندما أتيحت لي الفرصة هنا، حاولت استغلالها والركض بها. وبغض النظر عن مكان وجودي، سأواصل العمل على تحسين لعبتي.”

على الرغم من أن رؤية الاختيار رقم 1 بشكل عام كوبر فلاج في الملعب سيجعل فريق Nets يتساءل عما كان يمكن أن يحدث، فإن تطوير اللاعبين داخليًا مهم للخطة طويلة المدى. هذا مضمون.