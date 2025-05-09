الشتلات الأكثر عرضة للليا التي تحتاج إلى مراقبة عند النمو

يمكن أن تكون شتلات Leggy مشهدًا مخيبًا للآمال. مع امتدادهم ، ينبع spindly ونقص الأوراق ، فهي ضعيفة وضعيفة كما تظهر وقد لا تكون قادرة على البقاء في الهواء الطلق. من أجل إنقاذ شتلات حديقتك ، من المهم أن تتصرف بسرعة. راقب عن كثب الشتلات المعرضة للليا ، بما في ذلك تلك التي لديها متطلبات إضاءة عالية ، وتلك التي تزرع في وقت مبكر من الربيع ، وأي شتلات تنمو في الداخل.

عادة ما يكون الناجح في مشكلة مركزية واحدة: عدم وجود ضوء كافٍ. حتى النباتات الناضجة يمكن أن تصبح Leggy إذا لم تحصل على ما يكفي من الضوء ، لأنها تمتد أطول وأحيانًا تنحني في اتجاه واحد بحثًا عن المزيد. يبدأ البحث عن الضوء بمجرد أن تنبت البذور ، وفي مرحلة الشتلات ، تكون متطلبات الضوء مرتفعة – فهي تحتاج إلى ما يصل إلى 16 ساعة من الضوء المشرق والمباشر يوميًا. يمكن أن تصبح الشتلات أيضًا Leggy إذا كان الضوء بعيدًا جدًا ، أو إذا كان الاكتظاظ يجبر الشتلات على التنافس مع بعضها البعض للضوء. يمكن أن تسهم الضغوطات الأخرى أيضًا في السقوط ، مثل انفجار نمو سريع ناتج عن الحرارة المفرطة.

نظرًا لأن أشعة الشمس الأقل تصل إلى الداخل ، فإن أي بذور تبدأ في الداخل لديها خطر أكبر من أن تصبح Leggy. لكن بعض الأنواع المعينة أكثر عرضة لهذه القضية من غيرها ، بما في ذلك تلك التي تتطلب أعلى كميات من الضوء ، مثل الطماطم والفلفل والباذنجان.