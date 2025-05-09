الشتلات الأكثر عرضة للليا التي تحتاج إلى مراقبة عند النمو

يمكن أن تكون شتلات Leggy مشهدًا مخيبًا للآمال. مع امتدادهم ، ينبع spindly ونقص الأوراق ، فهي ضعيفة وضعيفة كما تظهر وقد لا تكون قادرة على البقاء في الهواء الطلق. من أجل إنقاذ شتلات حديقتك ، من المهم أن تتصرف بسرعة. راقب عن كثب الشتلات المعرضة للليا ، بما في ذلك تلك التي لديها متطلبات إضاءة عالية ، وتلك التي تزرع في وقت مبكر من الربيع ، وأي شتلات تنمو في الداخل.
عادة ما يكون الناجح في مشكلة مركزية واحدة: عدم وجود ضوء كافٍ. حتى النباتات الناضجة يمكن أن تصبح Leggy إذا لم تحصل على ما يكفي من الضوء ، لأنها تمتد أطول وأحيانًا تنحني في اتجاه واحد بحثًا عن المزيد. يبدأ البحث عن الضوء بمجرد أن تنبت البذور ، وفي مرحلة الشتلات ، تكون متطلبات الضوء مرتفعة – فهي تحتاج إلى ما يصل إلى 16 ساعة من الضوء المشرق والمباشر يوميًا. يمكن أن تصبح الشتلات أيضًا Leggy إذا كان الضوء بعيدًا جدًا ، أو إذا كان الاكتظاظ يجبر الشتلات على التنافس مع بعضها البعض للضوء. يمكن أن تسهم الضغوطات الأخرى أيضًا في السقوط ، مثل انفجار نمو سريع ناتج عن الحرارة المفرطة.
نظرًا لأن أشعة الشمس الأقل تصل إلى الداخل ، فإن أي بذور تبدأ في الداخل لديها خطر أكبر من أن تصبح Leggy. لكن بعض الأنواع المعينة أكثر عرضة لهذه القضية من غيرها ، بما في ذلك تلك التي تتطلب أعلى كميات من الضوء ، مثل الطماطم والفلفل والباذنجان.
نباتات أخرى لمشاهدتها ، وماذا تفعل
تشمل النباتات الأخرى ذات الاحتياجات المرتفعة للضوء التي قد تصبح أرجل الأعشاب مثل الريحان ، وكذلك براسيكا مثل الملفوف والبروكلي والقرنبيط. بالإضافة إلى ذلك ، فإن النباتات التي تميل إلى البدء في مواسم مع ساعات النهار الأقصر تكون أكثر عرضة لللباقة ، بما في ذلك اللفت والخس والكوسة والبنجر.
خطأ شائع يرتكبهم البستانيون مع الشتلات هو التمسك بها على حافة نافذة مشرقة ، لكن هذا قد لا يوفر ضوءًا كافيًا. تتطلب الشتلات من 12 إلى 16 ساعة من الضوء المباشر يوميًا ، والتي لا يمكن تحقيقها إلا بمساعدة ضوء النمو. ابحث عن واحد مع طيف متوازن أو طيف واسع أو طيف زرقاء أخضر من الضوء ووضعه بضع بوصات فوق شتلاتك. رقيقة الشتلات الخاصة بك لمنع الاكتظاظ. تحقق من متطلبات درجة الحرارة لنباتاتك والحفاظ عليها باردة بعد الإنبات إذا لزم الأمر. أخيرًا ، يمكن أن يساعد وضع مروحة في مكان قريب في تشجيعهم على نمو سيقان أقوى.
حتى لو كانت شتلاتك قد حصلت على القليل من الساقين ، فإنها ليست محكوم عليها بالضرورة ؛ اتباع الخطوات المذكورة أعلاه يمكن أن يدير الأمور قبل أن يحين الوقت لزرعها. تتمثل الطريقة الأكثر مضمونة لمنع السقوط في بدء البذور في الهواء الطلق كلما كان ذلك ممكنًا ، حتى لو كان ذلك يعني أن تباعهم بعد ذلك بقليل.