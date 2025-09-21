الشجرة الاستوائية التي تزدهر مع الحاويات الداخلية وتحمل الكثير من الفاكهة

لا يجب أن تقتصر الفاكهة الداخلية والبستنة الخضار على نمو الأعشاب على نطاقات مشمسة أو طماطم كرز في إعداد الزراعة المائية. إذا كنت تعيد تصميم غرفة التشمس أو لديك زاوية مملوءة بالضوء في مطبخك ، فيمكنك محاولة زراعة أشجار الفاكهة في الداخل. بلوم يونيو (Spondias Dulcis) عبارة عن شجرة استوائية مناسبة تمامًا للحدائق الداخلية للحاويات. في الأصل من جنوب شرق آسيا وبولينيزيا ، يتم زراعتها في البلدان الاستوائية مثل جامايكا وبورتوريكو وكوبا وفنزويلا لثمارها الحلوة.
تنمو الخوخ في يونيو بسرعة وتبدأ في تحقيق الفاكهة في سن مبكرة من يونيو إلى أغسطس. تحتوي الخوخ على نكهة حلوة منعشة مماثلة للأناناس. يصفها البعض بأنها تحتوي على نسيج كريمي مخملي. سواء كانت ناضجة وعصرية أو غير ناضجة وحامضة ، من الأفضل الاستمتاع بالفاكهة مباشرة من الشجرة. كما أنها ممتازة للمحافظين والمخالفين. من المحتمل ألا تجد خوخ يونيو في قسم الإنتاج في متجر البقالة المحلي الخاص بك ، فلماذا لا تزرع إمداداتك الخاصة؟ ينمو Dwarf Ambarella ، وهو مجموعة متنوعة ضئيل ، في أي مكان من 3 إلى 11 قدمًا ، مما يجعله الحجم المثالي لأي بقعة مشمسة في منزلك.
كيف تنمو شجرة البرقوق في يونيو في حاوية في الداخل
لحسن الحظ ، فإن أشجار البرقوق في يونيو مرنة للغاية ، لذلك عادة ما يكون نموها في الداخل أمرًا بسيطًا. تزدهر هذه النباتات المذهلة في حاويات بأشعة الشمس الكاملة (على الرغم من أنها تعمل أيضًا على ما يرام في الظل الجزئي) ، لذا ضعها حيث ستتلقى ما لا يقل عن أربع إلى ست ساعات من أشعة الشمس يوميًا. يجب أن تسقي طواقك في يونيو مرة أو مرتين في الأسبوع في السنة الأولى بعد الزراعة. يمكنك زيادة تواتر النباتات الناضجة ، ولكن السماح للتربة أن تجف بين الجفن. يجب الوفاء بظروف معينة إذا كنت تريد مكافأة من الفاكهة. ستنمو أشجار البرقوق في يونيو في أي تربة جيدة الإكراه ، على الرغم من أنها تفضل تربة الحديقة التي هي أكثر حمضية للمحايدة بدلاً من القلوية.
لن يتسامح الخوخ في يونيو ، لذا فإن إبقائهم في الداخل يحميهم من العناصر. ومع ذلك ، يجب ألا ترتفع درجات الحرارة الداخلية فوق 100 درجة فهرنهايت (تعاني النباتات من حروق الشمس) أو تراجع أقل من 35 درجة فهرنهايت. سيشجع تطبيق سماد بطيئ المتوازن كل شهرين إلى ثلاثة أشهر على أشجار البرقوق الشابة في يونيو ، حصادًا أفضل وأفضل. يمكن تخصيب الأشجار الناضجة حتى أربع مرات في السنة. الإخصاب أثناء إنتاج الزهور والفواكه مفيد بشكل خاص للنبات ، لأن إنتاج الفاكهة يتطلب كمية استثنائية من الطاقة. يمكن أن تصبح أشجار البرقوق في يونيو مرتبطة بالجذر إذا تجاوزت الحاوية. راقب جذور شجرة الخاص بك وزراعةها في حاوية أكبر إذا أصبحت متشابكة.