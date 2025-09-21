الشجرة الاستوائية التي تزدهر مع الحاويات الداخلية وتحمل الكثير من الفاكهة

لحسن الحظ ، فإن أشجار البرقوق في يونيو مرنة للغاية ، لذلك عادة ما يكون نموها في الداخل أمرًا بسيطًا. تزدهر هذه النباتات المذهلة في حاويات بأشعة الشمس الكاملة (على الرغم من أنها تعمل أيضًا على ما يرام في الظل الجزئي) ، لذا ضعها حيث ستتلقى ما لا يقل عن أربع إلى ست ساعات من أشعة الشمس يوميًا. يجب أن تسقي طواقك في يونيو مرة أو مرتين في الأسبوع في السنة الأولى بعد الزراعة. يمكنك زيادة تواتر النباتات الناضجة ، ولكن السماح للتربة أن تجف بين الجفن. يجب الوفاء بظروف معينة إذا كنت تريد مكافأة من الفاكهة. ستنمو أشجار البرقوق في يونيو في أي تربة جيدة الإكراه ، على الرغم من أنها تفضل تربة الحديقة التي هي أكثر حمضية للمحايدة بدلاً من القلوية.

لن يتسامح الخوخ في يونيو ، لذا فإن إبقائهم في الداخل يحميهم من العناصر. ومع ذلك ، يجب ألا ترتفع درجات الحرارة الداخلية فوق 100 درجة فهرنهايت (تعاني النباتات من حروق الشمس) أو تراجع أقل من 35 درجة فهرنهايت. سيشجع تطبيق سماد بطيئ المتوازن كل شهرين إلى ثلاثة أشهر على أشجار البرقوق الشابة في يونيو ، حصادًا أفضل وأفضل. يمكن تخصيب الأشجار الناضجة حتى أربع مرات في السنة. الإخصاب أثناء إنتاج الزهور والفواكه مفيد بشكل خاص للنبات ، لأن إنتاج الفاكهة يتطلب كمية استثنائية من الطاقة. يمكن أن تصبح أشجار البرقوق في يونيو مرتبطة بالجذر إذا تجاوزت الحاوية. راقب جذور شجرة الخاص بك وزراعةها في حاوية أكبر إذا أصبحت متشابكة.