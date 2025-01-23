الشجرة الاستوائية دائمة الخضرة التي يسهل العناية بها أكثر مما تعتقد

هل تتصور تحويل الزاوية المفضلة في منزلك إلى واحة استوائية خصبة؟ إذا كانت هذه البقعة تحصل على الكثير من الضوء الساطع، فقد ترغب في التفكير في زراعة شجرة استوائية رائعة دائمة الخضرة في أصيص. أحد الأنواع التي يسهل العناية بها والتي قد ترغب في زراعتها هو صنوبر جزيرة نورفولك (Araucaria heterophylla.) تأكد من وجود مساحة كبيرة حتى تتمكن شجرتك من إظهار روعتها وإسعادك بأوراقها الخضراء الجذابة. ستجد أيضًا أن المظهر الاحتفالي لهذا النوع يجعله البديل المثالي لشجرة عيد الميلاد لمساحة صغيرة.
صنوبر جزيرة نورفولك ليس صنوبرًا حقيقيًا ولكنه صنوبري في عائلة Araucariaceae. ويستوطن النبات جزيرة نورفولك في المحيط الهادئ، حيث تتمتع بمناخ شبه استوائي. حقيقة أن هذه الشجرة تفضل البيئات الدافئة تعني أنها تشكل نباتًا منزليًا جيدًا طالما أنك تأخذ في الاعتبار احتياجاتها ومتطلبات الرعاية. ومع ذلك، ستجد أن العناية بأشجار الصنوبر في جزيرة نورفولك أسهل مما تتوقع. في الواقع، هذه واحدة من أسهل النباتات المنزلية التي يمكن لأي شخص الاحتفاظ بها على قيد الحياة. بشكل عام، تحتاج نباتات الصنوبر في جزيرة نورفولك إلى ضوء وافر ورطوبة كافية وبيئة رطبة إلى حد ما، لكنها متسامحة جدًا مع مجموعة من الظروف.
كيفية رعاية نبات الصنوبر المنزلي في جزيرة نورفولك
أول شيء يجب أن تتذكره هو أن هذه الشجرة تفضل الكثير من الضوء، مما يعني أنها ستكون جيدة بشكل خاص بالقرب من النافذة المواجهة للجنوب أو الشرق أو الغرب. نظرًا لأن الفروع ستنمو بشكل طبيعي باتجاه الضوء، فمن الجيد أن تقوم بتدوير شجرتك بشكل منتظم، حتى أسبوعيًا، بحيث تحصل في النهاية على هيكل متناسق جميل. تعتبر البيئة اللطيفة والدافئة مناسبة لأي نبات استوائي، لذا فإن نطاق درجة الحرارة بين 55 و70 درجة فهرنهايت مثالي لهذا النوع.
هذا يقودنا إلى متطلبات الماء والرطوبة لصنوبر جزيرة نورفولك. بشكل أساسي، ستحب شجرتك بيئة رطبة إلى حد ما والكثير من الرطوبة خلال فترة نموها النشط من الربيع إلى الخريف. يجب أن تكون التربة رطبة نسبيًا ولكنها ليست مشبعة أبدًا. سقي نباتك مرة كل أسبوعين أو عندما تشعر بأن التربة جافة عند لمسها. ومع ذلك، لا تدع الماء يجلس في الصحن، لأن ذلك قد يؤدي إلى تعفن الجذور. إذا كان منزلك دافئًا في الشتاء، فسوف تحتاج إلى رش شجرتك بالرذاذ لمنحها ما يكفي من الجو الاستوائي المطلوب أو اكتشاف طرق أخرى لرفع الرطوبة في منزلك حتى تزدهر نباتاتك. لتحقيق النمو الأمثل، استخدم الأسمدة السائلة المخففة مرة كل أسبوعين إلى أربعة أسابيع خلال الأشهر الأكثر دفئًا. أخيرًا، يمكنك منح شجرتك دفعة بسيطة في الصيف من خلال تركها تقضي فترة قصيرة في الخارج تحت أشعة الشمس والدفء. فقط لا تعرضه لدرجات حرارة أقل من 35 درجة فهرنهايت.