الشجرة الاستوائية دائمة الخضرة التي يسهل العناية بها أكثر مما تعتقد

هل تتصور تحويل الزاوية المفضلة في منزلك إلى واحة استوائية خصبة؟ إذا كانت هذه البقعة تحصل على الكثير من الضوء الساطع، فقد ترغب في التفكير في زراعة شجرة استوائية رائعة دائمة الخضرة في أصيص. أحد الأنواع التي يسهل العناية بها والتي قد ترغب في زراعتها هو صنوبر جزيرة نورفولك (Araucaria heterophylla.) تأكد من وجود مساحة كبيرة حتى تتمكن شجرتك من إظهار روعتها وإسعادك بأوراقها الخضراء الجذابة. ستجد أيضًا أن المظهر الاحتفالي لهذا النوع يجعله البديل المثالي لشجرة عيد الميلاد لمساحة صغيرة.

صنوبر جزيرة نورفولك ليس صنوبرًا حقيقيًا ولكنه صنوبري في عائلة Araucariaceae. ويستوطن النبات جزيرة نورفولك في المحيط الهادئ، حيث تتمتع بمناخ شبه استوائي. حقيقة أن هذه الشجرة تفضل البيئات الدافئة تعني أنها تشكل نباتًا منزليًا جيدًا طالما أنك تأخذ في الاعتبار احتياجاتها ومتطلبات الرعاية. ومع ذلك، ستجد أن العناية بأشجار الصنوبر في جزيرة نورفولك أسهل مما تتوقع. في الواقع، هذه واحدة من أسهل النباتات المنزلية التي يمكن لأي شخص الاحتفاظ بها على قيد الحياة. بشكل عام، تحتاج نباتات الصنوبر في جزيرة نورفولك إلى ضوء وافر ورطوبة كافية وبيئة رطبة إلى حد ما، لكنها متسامحة جدًا مع مجموعة من الظروف.