الشجرة ذات الأزهار الصفراء التي توفر للطيور العاششة الطعام والمأوى

قد يكون لأنواع الأشجار التي تنمو في حديقتك تأثير كبير على الطيور التي تقرر الهبوط أثناء الهجرة، أو التغذية هناك لفترة من الوقت، أو بناء عش للإقامة طويلة الأمد. مثل البشر، تريد العديد من الطيور التي تبني أعشاشها منزلًا يشعرك بالأمان والهدوء والأمان ولكنه يوفر أيضًا إمكانية الوصول إلى الطعام والموارد الأخرى القريبة. إذا كنت تبحث عن أشجار الفاكهة والتوت لزراعتها في حديقتك والتي ستحبها الطيور، فإن شجرة التيبو (تيبوانا تيبو) هي خيار جميل وفريد ​​من نوعه. هذه الشجرة هي مغناطيس شامل للطيور، حيث توفر مظلة مريحة للتعشيش ومصادر غذائية متعددة.

بالإضافة إلى دعوة مجموعة كاملة من الطيور، يمكن لشجرة التيبو، المعروفة أيضًا باسم شجرة خشب الورد أو فخر بوليفيا، أن تجلب المزيد من الجمال والوظيفة إلى حديقتك. ومع ذلك، على الرغم من كل فوائدها، فهناك بعض العوامل المهمة التي ستحتاج إلى مراعاتها قبل إضافة هذه العينة الفريدة إلى حديقتك. إليك ما تحتاج إلى معرفته عن شجرة التيبو، وما يجعلها جذابة للغاية لجيرانك من الطيور، وبعض النصائح لزراعة هذه الشجرة الرائعة ونموها.