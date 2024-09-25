الشجرة ذات الأزهار الصفراء التي توفر للطيور العاششة الطعام والمأوى

قد يكون لأنواع الأشجار التي تنمو في حديقتك تأثير كبير على الطيور التي تقرر الهبوط أثناء الهجرة، أو التغذية هناك لفترة من الوقت، أو بناء عش للإقامة طويلة الأمد. مثل البشر، تريد العديد من الطيور التي تبني أعشاشها منزلًا يشعرك بالأمان والهدوء والأمان ولكنه يوفر أيضًا إمكانية الوصول إلى الطعام والموارد الأخرى القريبة. إذا كنت تبحث عن أشجار الفاكهة والتوت لزراعتها في حديقتك والتي ستحبها الطيور، فإن شجرة التيبو (تيبوانا تيبو) هي خيار جميل وفريد من نوعه. هذه الشجرة هي مغناطيس شامل للطيور، حيث توفر مظلة مريحة للتعشيش ومصادر غذائية متعددة.
بالإضافة إلى دعوة مجموعة كاملة من الطيور، يمكن لشجرة التيبو، المعروفة أيضًا باسم شجرة خشب الورد أو فخر بوليفيا، أن تجلب المزيد من الجمال والوظيفة إلى حديقتك. ومع ذلك، على الرغم من كل فوائدها، فهناك بعض العوامل المهمة التي ستحتاج إلى مراعاتها قبل إضافة هذه العينة الفريدة إلى حديقتك. إليك ما تحتاج إلى معرفته عن شجرة التيبو، وما يجعلها جذابة للغاية لجيرانك من الطيور، وبعض النصائح لزراعة هذه الشجرة الرائعة ونموها.
شجرة التيبو تستدعي الطيور بالطعام والمأوى
شجرة التيبو هي شجرة أصلية في أمريكا الجنوبية، وهي شائعة في الأرجنتين والبرازيل وبوليفيا. وهي خيار ممتاز للمقيمين في المناخات الحارة الرطبة، ويمكن زراعتها في مناطق وزارة الزراعة الأمريكية من 9 إلى 11. شجرة التيبو هي واحدة من النباتات المثالية للزراعة إذا كنت تعيش في بيئة استوائية، وهي مناسبة كشجرة مميزة أو شجرة ظل. إنها مذهلة حقًا في أي حديقة، وتتميز بأوراق مركبة ريشية وأزهار صفراء برتقالية زاهية تظهر في أواخر الربيع.
كيف يمكن لهذه الشجرة أن تساعدك على الاستمتاع بمزيد من الطيور في حديقتك الخلفية؟ توفر شجرة التيبو مظلة واقية خصبة تجعلها موقع تعشيش مثالي. كما تنتج ثمارًا كبيرة بنية اللون تشبه البقوليات في الصيف والخريف ويمكن أن تكون موطنًا لحشرات البسيليد التيبو (Platycorypha nigrivirga)، وهي حشرات تتغذى على أوراقها وأغصانها الصغيرة. في حين أنها قد تكون ضارة للشجرة بأعداد كبيرة، فإن هذه الحشرات تنتج العسل، وهو إفراز سكري يجذب الطيور والحياة البرية الأخرى. تم رصد مجموعة كبيرة ومتنوعة من الطيور في أشجار التيبو تصطاد الحشرات وعسلها، بما في ذلك طيور الفيرو ذات العيون الحمراء، والطيور السوداء، والطيور المغردة، والطيور الملكية، والطيور القلاع، والمزيد. وفي الوقت نفسه، تميل الطيور مثل الببغاوات في أستراليا إلى الاستمتاع بالثمار الفعلية. وبينما لن ترى هذه الطيور المحددة في الولايات المتحدة، فإن ثمار الشجرة ستظل توفر مصدرًا محتملًا للغذاء إذا كنت تعيش في ولاية بها أنواع من الطيور الاستوائية، مثل فلوريدا.
نصائح لزراعة شجرة تيبو في حديقتك
شجرة تيبوانا تيبو هي شجرة منخفضة الصيانة نسبيًا، ولكن هناك بعض النصائح التي يجب أن تعرفها للحفاظ عليها مزدهرة في حديقتك. أولاً، تحتاج شجرة تيبو إلى أشعة الشمس الكاملة لتزدهر ولن تنمو جيدًا في البيئات المظللة أو الباردة. يمكن لشجرة تيبو أن تتحمل مجموعة جيدة من ظروف التربة، من التربة الرملية إلى الطينية والطميية. تُفضل التربة المحايدة إلى القلوية للغاية، ولكن قد تتحمل الشجرة أيضًا بعض الظروف الحمضية قليلاً وكذلك المالحة. إنها تتحمل الجفاف نسبيًا بمجرد إنشائها، ولكنها ستستفيد من الري العميق حوالي مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع، خاصة خلال فصول الصيف الحارة والجافة. إذا أصابت حشرات البسيليد شجرة تيبو، فيمكنك استخدام الخنافس أو استخدام المبيدات الحشرية الكيميائية للحد من أعدادها.
على الرغم من أنها ليست أصلية في أمريكا الشمالية، إلا أن شجرة التيبو لا تعتبر غازية في الولايات المتحدة، ولكنها كذلك في بعض البلدان الأخرى مثل جنوب إفريقيا وأستراليا. تنتج الشجرة بذورًا غزيرة تشبه المروحيات ويمكن أن تنتشر إلى المناطق المجاورة، لذلك قد ترغب في تجنب زراعة شجرة التيبو بالقرب من الأسوار أو حدود الممتلكات. يمكن أن يصل ارتفاع شجرة التيبو إلى 50 قدمًا، مع انتشار مظلة مثيرة للإعجاب وجذور قوية، لذلك من المهم أن يكون للشجرة مساحة كبيرة للنمو. إنها واحدة من أجمل الأشجار سريعة النمو لخلق الظل في الفناء الخلفي الحار المشمس، ولكن زراعتها فوق الأرصفة أو مناطق الجلوس أو حمامات السباحة قد تكون فكرة سيئة.