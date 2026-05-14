الشجرة قليلة الصيانة التي تجذب الطيور الطنانة والفراشات إلى حديقتك

عند بدء مشروع بستنة جديد لجذب الملقحات إلى حديقتك، قد تحتاج إلى بعض أفضل النباتات المعمرة الاحتياطية لهذا الغرض، مثل الصقلاب (Asclepias spp.) والزهور الردبكية (Echinacea spp.). هذه بالتأكيد خيارات ممتازة لجذب الحشرات المفيدة والطيور الطنانة الجميلة إلى حديقتك، ولكن إذا كان لديك مساحة، يمكنك زراعة نبات سينمو بمرور الوقت ليكون له تأثير أكبر على حديقتك. لنأخذ على سبيل المثال شجرة أوهايو باكاي (Aesculus glabra)، وهي شجرة منخفضة الصيانة بها أزهار ستحول مساحتك إلى ملاذ للطيور الطنانة والفراشات.

أوهايو باكاي هي شجرة نفضية تتحمل البرد، موطنها الأصلي وسط وشرق الولايات المتحدة. في الربيع، تحمل مجموعات منتصبة من الزهور الصفراء إلى الخضراء التي تجذب الملقحات في حديقتك. وتتبعها ثمار كبيرة غير صالحة للأكل تشبه الجوز المعروف باسم بوكس. في المناظر الطبيعية، هذه الشجرة الصغيرة إلى المتوسطة الحجم لها شكل بيضاوي أو مستدير ويصل طولها إلى 20 إلى 40 قدمًا. لها أوراق مركبة على شكل نخيل تتحول إلى ظلال جميلة من اللون الذهبي أو البرتقالي أو الأحمر في الخريف.