الشجرة قليلة الصيانة التي تجذب الطيور الطنانة والفراشات إلى حديقتك

عند بدء مشروع بستنة جديد لجذب الملقحات إلى حديقتك، قد تحتاج إلى بعض أفضل النباتات المعمرة الاحتياطية لهذا الغرض، مثل الصقلاب (Asclepias spp.) والزهور الردبكية (Echinacea spp.). هذه بالتأكيد خيارات ممتازة لجذب الحشرات المفيدة والطيور الطنانة الجميلة إلى حديقتك، ولكن إذا كان لديك مساحة، يمكنك زراعة نبات سينمو بمرور الوقت ليكون له تأثير أكبر على حديقتك. لنأخذ على سبيل المثال شجرة أوهايو باكاي (Aesculus glabra)، وهي شجرة منخفضة الصيانة بها أزهار ستحول مساحتك إلى ملاذ للطيور الطنانة والفراشات.
أوهايو باكاي هي شجرة نفضية تتحمل البرد، موطنها الأصلي وسط وشرق الولايات المتحدة. في الربيع، تحمل مجموعات منتصبة من الزهور الصفراء إلى الخضراء التي تجذب الملقحات في حديقتك. وتتبعها ثمار كبيرة غير صالحة للأكل تشبه الجوز المعروف باسم بوكس. في المناظر الطبيعية، هذه الشجرة الصغيرة إلى المتوسطة الحجم لها شكل بيضاوي أو مستدير ويصل طولها إلى 20 إلى 40 قدمًا. لها أوراق مركبة على شكل نخيل تتحول إلى ظلال جميلة من اللون الذهبي أو البرتقالي أو الأحمر في الخريف.
نصائح لزراعة بوكاي أوهايو لجذب الملقحات
يجب على أولئك الذين يرغبون في زراعة ولاية أوهايو لجذب الملقحات إلى ساحاتهم التأكد من أنهم يعيشون في مناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 3 إلى 7 وأن لديهم تربة حمضية وجيدة التصريف ورطبة. قد يكون هذا النوع من بين الأشجار الجميلة التي يمكنك زراعتها لدعوة الطيور الطنانة إلى حديقتك بشكل طبيعي، ولكنها تحتاج إما إلى الشمس الكاملة أو الظل الجزئي لإنتاج أزهار صديقة للملقحات. من الأفضل زراعة هذه الأشجار من البذور لأنها لا تُزرع بشكل جيد. عند البذر، تأكد من إتاحة مساحة لا تقل عن 24 قدمًا حتى ينتشر النبات.
أوهايو باكاي هي واحدة من الأشجار سريعة النمو التي يمكنها تحويل المناظر الطبيعية الخاصة بك بسرعة. يمكن أن تخدم غرضًا مزدوجًا كشجرة ظل تنتج أزهارًا تجذب الفراشات والطيور الطنانة. ومع ذلك، قبل أن تزرع هذا النوع الذي لا يحتاج إلى صيانة في حديقتك، يجب أن تعلم أن أحد أسمائه الشائعة هو النبق النتن بسبب رائحة الشجرة الكريهة. عندما كدمات. لهذا السبب، سيكون من الأفضل حجزها للاستخدام في الجزء الخلفي من الممتلكات الخاصة بك أو في منطقة طبيعية بعيدة حيث يمكنك الاستمتاع بها من بعيد.