الشجيرات المزهرة الحمراء التي تجذب الطيور الطنانة طوال فصل الربيع أو الصيف

كل لون هناك هو المفضل لشخص ما. تنجذب الطيور الطنانة إلى مجموعة من الألوان الدافئة، وغالبًا ما يكون اللون الأحمر أحد أبرز الألوان التي تجذب هذه الملقحات الصغيرة. نتيجة لذلك، إذا كان هدفك هو جذب المزيد من الطيور الطنانة إلى حديقتك، فإن إضافة القليل من اللون الأحمر يقطع شوطًا طويلًا – ومع وجود العديد من الخيارات للاختيار من بينها، يمكن أن تكون الشجيرات المزهرة الحمراء المكان المثالي للبدء.
قبل الغوص في الشجيرات المزهرة الحمراء التي تجذب الطيور الطنانة، ربما تتساءل ما هي الشجيرة بالضبط؟ بعد كل شيء، يستخدم هذا المصطلح بشكل شائع بالتبادل مع كلمة “بوش”، مما يجعل من الصعب معرفة ما هو. الشجيرة هي ببساطة نبات معمر ذو سيقان خشبية متعددة. مع هذا التعريف الواسع، لا تقتصر على الاختيارات عندما يتعلق الأمر باختيار الشجيرة المثالية لحديقتك – حتى مع المواصفات مثل لون الإزهار وتوقيته. على سبيل المثال، يمكنك اختيار نبات أوكوتيلو الشائك والملون أو اختيار نبات كلاسيكي صديق للطيور الطنانة مثل لانتانا “بلوميفاي”.
كما هو الحال مع جميع النباتات، من المهم أن تكون على دراية بالأنواع الغازية المحتملة عند التخطيط لكيفية إنشاء حديقة صديقة للملقحات للطيور الطنانة. تأكد دائمًا من أن النبات ليس لديه سلوكيات نمو عدوانية أو عدوانية في منطقتك قبل إضافته إلى حديقتك – سيشكرك نظامك البيئي المحلي.
اوكوتيلو
Ocotillo (Fouquieria splendens) هي شجيرة فريدة من نوعها إلى حد ما موطنها جنوب غرب الولايات المتحدة والمكسيك. أولاً، تتميز بارتفاع ملفت للنظر، حيث يصل طولها إلى 20 قدمًا مع زهور حمراء أنبوبية تحبها الطيور الطنانة. يفتقر إلى الأوراق معظم أيام العام (باستثناء فترة قصيرة بعد هطول الأمطار)، وبدلاً من ذلك يُظهر سيقان هذا النبات الشوكية. تنتج أوكوتيلو أزهارًا حمراء وبرتقالية من مارس إلى يوليو، وهي قوية في المناطق من 8 إلى 11 حيث تتحمل الجفاف والتربة الرملية. إذا كان هدفك هو جذب الطيور الطنانة بدون وحدة تغذية، فإن أوكوتيلو هو المنافس الأول للمناطق الأكثر دفئًا.
المرجان
يُعرف نبات المرجان (Erythrinaherbacea) أيضًا باسم الكاردينال الأحمر، ولكن لا ينبغي الخلط بينه وبين اللوبيليا كارديناليس ذات المظهر المماثل. بدلاً من ذلك، فإن الفول المرجاني عبارة عن شجيرة مزهرة تتميز بأزهار أنبوبية حمراء مذهلة من شهر مارس وحتى نوفمبر. على الرغم من أنه نبات استوائي بأوراق خضراء زاهية، إلا أن نبات الفول المرجاني يحتوي أيضًا على أشواك صغيرة على سيقانه، على غرار أوكوتيلو. تنمو كزهرة محلية في جميع أنحاء جنوب شرق الولايات المتحدة، وهي قوية من المنطقة 6 إلى 9. للحصول على أفضل النتائج، قم بتزويد هذا النبات الأصلي الذي يجذب الطيور الطنانة بتربة حمضية في منطقة تتعرض لأشعة الشمس جزئيًا على الأقل.
باكاي الأحمر
يمكن زراعة البكاي الأحمر (Aesculus pavia) على شكل شجيرة وشجرة. موطنها الأصلي شرق الولايات المتحدة، حيث تعتمد مجموعة متنوعة من الملقحات (بما في ذلك الطيور الطنانة) على الرحيق الموجود في أزهارها الحمراء الزاهية. كما أنه بمثابة مصدر غذاء للمخلوقات الأخرى في الفناء الخلفي، بما في ذلك السناجب التي تأكل البذور. على الرغم من كونه نباتًا قويًا ومقاومًا للمشاكل الشائعة مثل التربة الرطبة، إلا أنه يتميز بمستوى عالٍ من السمية. ونتيجة لذلك، قد ترغب في اختيار شجيرة مختلفة لجذب الطيور الطنانة إذا كان لديك حيوانات أليفة أو أطفال فضوليين في حديقتك.
عنب الثعلب الزهري
إذا كنت تبحث عن شجيرة مزهرة ربيعية نابضة بالحياة، فلا تبحث عن عنب الثعلب المزهر بالفوشيا (Ribes speciosum). تبدأ هذه الشجيرة في عرض أزهارها الحمراء المذهلة بدءًا من شهر يناير، ولكنها تستمر حتى شهر مايو، مما يضمن حصولك على زهور صديقة للطيور الطنانة طوال فصل الربيع. عنب الثعلب ذو الأزهار الفوشيا موطنه الأصلي غرب الولايات المتحدة، وتحديدًا كاليفورنيا، وهو قوي في المناطق من 7 إلى 10.
بوفارديا القرمزي
هل تحب زهور زهر العسل الأنبوبية ذات الرؤوس النجمية ولكنك ترغب في زراعتها كشجيرة بدلاً من كرمة؟ تتميز Scarlet bouvardia (Bouvardia ternifolia) بمجموعات كبيرة من الزهور الأنبوبية الحمراء مع فتحة تتكون من أربعة امتدادات متوهجة للحصول على مظهر جذاب يشبه النجوم. ويمكنك رؤية هذه الزهور التي تزورها الطيور الطنانة للحصول على الرحيق، من مايو إلى نوفمبر. الشجيرة نفسها صغيرة، حيث يصل طولها إلى 5 أقدام فقط، مما يجعلها مثالية لتعظيم جاذبية الطائر الطنان في مساحات الحديقة الصغيرة. تهدف إلى زراعة البوفارديا القرمزية باعتبارها معمرة في مناطق الصلابة من 7 إلى 10.
لانتانا “بلوميفي ريد”
Lantana ‘Bloomify Red’ (Lantana camara ‘Bloomify Red’) هو صنف ذو علامة تجارية معتمد ليكون معقمًا، مما يعني أنك لا داعي للقلق بشأن نموه بقوة في حديقتك. إنها قوية في المناطق من 9 إلى 11، وتوفر مجموعات نابضة بالحياة من الزهور ذات الألوان الدافئة، بما في ذلك اللون الأحمر. على الرغم من أن قساوة الشتاء قد تكون محدودة، إلا أنها تنمو بشكل جيد في حاوية. ونتيجة لذلك، يمكنك زراعة هذا النبات في الهواء الطلق خلال أوقات جذب الطيور الطنانة ونقله إلى الداخل خلال فصل الشتاء في المناطق الباردة. تزهر من يونيو إلى أكتوبر، مما يوفر موسم ازدهار طويل لتستمتع به الطيور الطنانة.
منفضة خرافية حمراء
تُعرف أيضًا باسم منفضة باجا الجنية أو شجيرة اللهب، منفضة الجنية الحمراء (Calliandra californica) هي شجيرة فريدة من نوعها، بأوراق صغيرة مزينة بأزهار حمراء متفجرة. تنمو الزهور نفسها حتى يصل طولها إلى بوصة ونصف، مع مظهر مفلطح يمنحها الاسم الشائع المرتبط بمنفضة الريش. عند زراعتها كنبات معمر في المناطق من 9 إلى 12، يمكنك الاستمتاع بهذه الزهور طوال العام، مما يمنحك لونًا نابضًا بالحياة في حديقتك طوال فصلي الربيع والصيف. تعتبر الصيانة أيضًا أمرًا سهلاً، مع مقاومة قوية للآفات والأمراض ولا توجد متطلبات تقليم.
الكشمش الأحمر المزهر
شجيرة مزهرة حمراء أخرى تجذب الطيور الطنانة، الكشمش الأحمر المزهر (Ribes sanguineum) يرتبط بتوت عنب الثعلب المزهر بالفوشيا. ومع ذلك، فإن عناقيدها الحمراء المذهلة من الزهور تدوم لفترة قصيرة جدًا، ولا توفر سوى دفقة من مغناطيس الطائر الطنان الأحمر لحديقتك خلال فصل الربيع. على غرار عنب الثعلب المزهر بالفوشيا، موطن هذه الشجيرة هو غرب الولايات المتحدة. بقدر ما يتعلق الأمر بالصلابة، اهدف إلى زراعة الكشمش الأحمر المزهر في المناطق من 6 إلى 8. تزهر هذه الشجيرة بألوان أخرى أيضًا، لذلك بالنسبة لمجموعة متنوعة حمراء بالكامل، تأكد من اختيار صنف مثل Rives sanguineum ‘Elk River Red’.
الأزاليات
رودودندرون هو في الواقع جنس يضم مئات الزهور، بما في ذلك أنواع الأزالية الشهيرة. ومع ذلك، مع توفر العديد من الأنواع، فإنها توفر مجموعة واسعة من الشجيرات المزهرة الحمراء للاختيار من بينها، مثل أزالية بيدمونت (R. flammeum)، وأزالية الشعلة (R. kaempferi)، وأزالية اللهب (R. calendulaceum). على الرغم من ارتباطها الوثيق، فهذه كلها أنواع مختلفة؛ ونتيجة لذلك، قد تجد اختلافات في بلد المنشأ ومتطلبات الرعاية العامة. ومع ذلك، بشكل عام، العديد من أنواع الرودوديندرون تكون شديدة التحمل في المناطق من 4 إلى 8 وتنمو بشكل أفضل في التربة الحمضية مع مستوى معين من الظل (حتى الظل العميق).
الكركديه الصيني
نبات استوائي موطنه آسيا، الكركديه الصيني (Hibiscus rosa-sinensis) شجيرة مبهرجة يمكن زراعتها في الخارج في مناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 9 إلى 11. ومع ذلك، فهي تعمل أيضًا بشكل جيد كنبات منزلي. يتيح لك ذلك قضاء فصل الشتاء في الداخل خارج هذا النطاق ويتيح لك جني فوائد زهورها الحمراء المذهلة في فصل الربيع دون التعرض لخطر الطقس البارد. إلى جانب الطيور الطنانة، تنجذب الفراشات وأنواع معينة من النحل أيضًا إلى الكركديه الصيني، مما يجعله الاختيار الأفضل لحدائق الملقحات.
نفخة مسحوق أحمر
بينما تضاف عادة إلى الحديقة كشجرة سريعة النمو لجذب الطيور الطنانة، يمكن أيضًا زراعة البودرة الحمراء المنتفخة (Calliandra haematocephala) كشجيرة. ينتمي هذا النبات البوليفي الأصلي إلى نفس عائلة شجرة الميموزا، ويصل طوله إلى 15 قدمًا في موطنه الأصلي. اسم نوعها، haematocephala، هو إشارة إلى أزهارها الحمراء الزاهية التي تعشقها الطيور الطنانة. تزدهر بشكل متقطع على مدار العام، بما في ذلك خلال أشهر الربيع.
فايربوش
للوهلة الأولى، تبدو شجيرة النار (هاميليا باتينز) وكأنها مفرقعات نارية نباتية. تنمو أزهارها الأنبوبية ذات اللون الأحمر الدافئ في عناقيد دائرية ذات مراكز متفرقة، مما يعطي مظهر الألعاب النارية المتفجرة في السماء. وكما يمكن للألعاب النارية أن تسرق الأضواء، كذلك يمكن لهذه الشجيرات المزهرة الحمراء أن تجذب الملقحات، بما في ذلك الطيور الطنانة والفراشات. يمكن زراعتها إما على أنها معمرة أو سنوية، مع صلابة في المنطقتين 9 و 10. ومع ذلك، فإن إحدى أفضل ميزات شجيرة النار هي أنها تزدهر عندما تنمو في حاويات، مما يمنحك المزيد من المرونة.