الشجيرة الأصلية العطرة التي تجذب الطيور إلى حديقتك وتعمل كسياج للخصوصية

إذا كنت مهتمًا بزراعة الشجيرات لإنشاء شاشة خصوصية، فسيكون لديك الكثير من الخيارات الجذابة. لكن قد ترغب في التفكير في نبات البيبيري الشمالي (Myrica pensylvanica) إذا كنت تأمل في زراعة نباتات تجتذب الطيور وتعمل كسياج أو شاشة. هذه واحدة من تلك الشجيرات التي ستجذب الطيور من أجل الاستمتاع برؤية الريش، وفي الوقت نفسه تخلق جدارًا من أوراق الشجر وتقدم لك متعة العطر الجميل والحار.
ربما تكون بالفعل من محبي العطر المميز لشجيرة التوت – رائحة حارة التي تفرزها كل من أوراق وثمار النبات. تُعرف هذه الشجيرة الجذابة المتفرعة شبه دائمة الخضرة أيضًا باسم توت الشموع، نظرًا للغطاء الشمعي الموجود على التوت الذي يمكن استخدامه لصنع الشموع. أيًا كان تسميها، قم بإحصائها من بين الشجيرات التي ستجذب المزيد من الطيور المغردة إلى حديقتك أو حديقتك. موطن التوت الشمالي هو الولايات الشرقية والمقاطعات في أمريكا الشمالية، وتمثل ولاية كارولينا الشمالية نطاقها الجنوبي. يمكنك التفكير في زراعته إذا كنت تعيش في مناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 3 إلى 7.
يصنع نبات البيبيري الشمالي شاشة خصوصية مناسبة للطيور
يمكن أن يصل طول التوت الشمالي إلى 8 أقدام وعرضه 10 أقدام. يمكن أن تنمو تحت أشعة الشمس الكاملة أو الجزئية وفي العديد من أنواع التربة المختلفة جيدة التصريف. بالإضافة إلى ذلك، فهو مناسب تمامًا للظروف الرملية أو المالحة. يمكنك زراعة هذه الشجيرات المحلية العطرة على مسافة 3 أقدام فقط لتنميتها كسياج للخصوصية. قد تفكر أيضًا في زراعة هذه الأنواع التي تجذب الطيور على منحدر للمساعدة في منع التآكل. لتوفير الغذاء للحياة البرية، تأكد من تضمين عينة ذكر واحدة على الأقل للتلقيح، حتى تنتج النباتات الأنثوية التوت بعد إزهارها. وذلك لأن الزهور المذكرة والأنثوية تحمل على نباتات فردية.
إذا أضفت التوت الشمالي إلى حديقتك، فسوف يتدفق أصدقاؤك ذوو الريش إلى هذه الشجيرات في الشتاء عندما تنضج ثمار الشجيرات الصغيرة العديدة. بعد عامين أو ثلاثة أعوام من الزراعة، توقع أن تستقبل زوارًا مثل طائر القرقف والطيور الزرقاء والطيور المغردة ذات الردف الأصفر. يعد التوت الشمالي أيضًا من بين الشجيرات والأشجار التي يمكنك زراعتها في الفناء الخلفي لمنزلك للحصول على موطن شتوي صديق للطيور. وذلك لأن الشجيرات العطرة لها بنية نمو كثيفة توفر الغطاء ومكانًا للعش. بمجرد إنشائه، سيكون من الرائع معرفة أن سياج الخصوصية الخاص بك يدعم الكثير من الحياة.