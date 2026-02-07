الشجيرة الأصلية العطرة التي تجذب الطيور إلى حديقتك وتعمل كسياج للخصوصية

إذا كنت مهتمًا بزراعة الشجيرات لإنشاء شاشة خصوصية، فسيكون لديك الكثير من الخيارات الجذابة. لكن قد ترغب في التفكير في نبات البيبيري الشمالي (Myrica pensylvanica) إذا كنت تأمل في زراعة نباتات تجتذب الطيور وتعمل كسياج أو شاشة. هذه واحدة من تلك الشجيرات التي ستجذب الطيور من أجل الاستمتاع برؤية الريش، وفي الوقت نفسه تخلق جدارًا من أوراق الشجر وتقدم لك متعة العطر الجميل والحار.

ربما تكون بالفعل من محبي العطر المميز لشجيرة التوت – رائحة حارة التي تفرزها كل من أوراق وثمار النبات. تُعرف هذه الشجيرة الجذابة المتفرعة شبه دائمة الخضرة أيضًا باسم توت الشموع، نظرًا للغطاء الشمعي الموجود على التوت الذي يمكن استخدامه لصنع الشموع. أيًا كان تسميها، قم بإحصائها من بين الشجيرات التي ستجذب المزيد من الطيور المغردة إلى حديقتك أو حديقتك. موطن التوت الشمالي هو الولايات الشرقية والمقاطعات في أمريكا الشمالية، وتمثل ولاية كارولينا الشمالية نطاقها الجنوبي. يمكنك التفكير في زراعته إذا كنت تعيش في مناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 3 إلى 7.