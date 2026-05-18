الشجيرة الجميلة والعطرة التي لا يمكننا أن نوصي بزراعتها على طول سياجك

ليس هناك شك في أن هناك العديد من النباتات المذهلة التي يمكن أن تنمو على طول السياج الموجود لديك مسبقًا. إذا قمت بزيارة مركز حديقتك المحلي، فمن المحتمل أن تجد عددًا من الأنواع الرائعة التي تلفت انتباهك. أو ربما كنت قد تجولت في الحي الذي تسكن فيه ولاحظت شجيرة مذهلة حقًا تعتقد أنها ستبدو رائعة في حديقتك. قبل أن تختار أي شيء لتزرعه على طول سياجك، تحقق من مكتب الإرشاد المحلي الخاص بك للتأكد من أن الأنواع التي تحرص عليها لا تعتبر غازية. من الصعب السيطرة على أي نوع معرض للانتشار عندما ينمو على طول خط السياج، خاصة إذا كان على حدود ملكية مجاورة. أحد الأمثلة على الشجيرات الجميلة والعطرة التي لا يمكننا أن نوصي بزراعتها على طول سياجك هو ماهونيا الجلدية (Berberis bealei).
تنتمي هذه الشجيرة الجميلة المزهرة التي يمكنها تحمل الصقيع في الشتاء إلى عائلة البرباريس ومنشأها الصين، ولكنها أصبحت مشكلة كبيرة في أجزاء كبيرة من الجنوب والشمال الشرقي. تشمل الدول التي تعتبر هذه الأنواع على وجه التحديد غازية ألاباما، وجورجيا، وماريلاند، ونيوجيرسي، وكنتاكي، وكارولينا الجنوبية، وكارولينا الشمالية، وتينيسي، وفيرجينيا. للوهلة الأولى، تبدو ماهونيا ذات الأوراق الجلدية جذابة للغاية بفضل أوراقها الجلدية ذات الشكل المقدس وأزهارها الصفراء العطرة الجميلة. وللإضافة إلى صفاته الجذابة، فإنه ينتج أيضًا ثمارًا زرقاء بحجم العنب تعشقها الطيور. ولسوء الحظ، فإن ميلها إلى الانتشار خارج حدودك يجعلها خيارًا غير حكيم.
ما الذي يجعل ليذرليف ماهونيا الغازية؟
هناك عدة أسباب رئيسية وراء اعتبار هذا النوع من الأنواع الغازية ولماذا لا ينبغي لك زراعته على طول سياجك. أولاً، ينتشر عن طريق المصاصات، وقد يكون من الصعب جدًا السيطرة عليه واحتوائه. إذا نمت بجوار سياج حدودي، فيمكن أن تهرب المصاصات بسهولة إلى ملكية مجاورة، مما يجعل من المستحيل تقريبًا التحكم في انتشار النبات. تنبت البذور أيضًا بسهولة تامة، ومما يزيد الأمر سوءًا حقيقة أن الثمار تحبها الطيور، التي تميل بعد ذلك إلى نشر البذور في المناطق المجاورة أثناء طيرانها فوق سياجك. في أجزاء معينة من جنوب شرق الولايات المتحدة، أصبحت الشجيرة متجنسة، ونموها العدواني إلى حد ما عن طريق تلك المصاصات يزاحم الأنواع المحلية. ولهذا السبب لا ينصح بالزراعة. إذا كان ينمو بالفعل في حديقتك، فيجب أن تحاول إزالته أو التحكم في انتشاره.
إذا كنت لا تزال تبحث عن شجيرة جذابة لتزرعها على طول سياجك، ففكر في الأنواع المحلية بدلًا من ذلك. يحتوي البرباريس الأمريكي (Berberis canadensis) أيضًا على زهور صفراء جميلة وتوت أحمر تستمتع به الطيور المغردة. أو، إذا كنت تبحث عن مجموعة متنوعة من النباتات المقدسة التي يمكن أن تضيف اهتمامًا على مدار العام إلى حديقتك، فربما تحب نبات الهولي الأمريكي (Ilex opaca)، الذي يحتوي أيضًا على تلك الأوراق المسننة (على الرغم من أنها ليست حادة) والتوت الأحمر الجميل الذي يجذب الطيور. بديل آخر قد يعجبك إذا كنت تبحث عن القليل من العطر وهو شجرة اليانسون (Illicium floridanum)، التي تحتوي على أوراق تنضح برائحة اليانسون الحارة عند سحقها.