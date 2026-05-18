الشجيرة الجميلة والعطرة التي لا يمكننا أن نوصي بزراعتها على طول سياجك

ليس هناك شك في أن هناك العديد من النباتات المذهلة التي يمكن أن تنمو على طول السياج الموجود لديك مسبقًا. إذا قمت بزيارة مركز حديقتك المحلي، فمن المحتمل أن تجد عددًا من الأنواع الرائعة التي تلفت انتباهك. أو ربما كنت قد تجولت في الحي الذي تسكن فيه ولاحظت شجيرة مذهلة حقًا تعتقد أنها ستبدو رائعة في حديقتك. قبل أن تختار أي شيء لتزرعه على طول سياجك، تحقق من مكتب الإرشاد المحلي الخاص بك للتأكد من أن الأنواع التي تحرص عليها لا تعتبر غازية. من الصعب السيطرة على أي نوع معرض للانتشار عندما ينمو على طول خط السياج، خاصة إذا كان على حدود ملكية مجاورة. أحد الأمثلة على الشجيرات الجميلة والعطرة التي لا يمكننا أن نوصي بزراعتها على طول سياجك هو ماهونيا الجلدية (Berberis bealei).

تنتمي هذه الشجيرة الجميلة المزهرة التي يمكنها تحمل الصقيع في الشتاء إلى عائلة البرباريس ومنشأها الصين، ولكنها أصبحت مشكلة كبيرة في أجزاء كبيرة من الجنوب والشمال الشرقي. تشمل الدول التي تعتبر هذه الأنواع على وجه التحديد غازية ألاباما، وجورجيا، وماريلاند، ونيوجيرسي، وكنتاكي، وكارولينا الجنوبية، وكارولينا الشمالية، وتينيسي، وفيرجينيا. للوهلة الأولى، تبدو ماهونيا ذات الأوراق الجلدية جذابة للغاية بفضل أوراقها الجلدية ذات الشكل المقدس وأزهارها الصفراء العطرة الجميلة. وللإضافة إلى صفاته الجذابة، فإنه ينتج أيضًا ثمارًا زرقاء بحجم العنب تعشقها الطيور. ولسوء الحظ، فإن ميلها إلى الانتشار خارج حدودك يجعلها خيارًا غير حكيم.