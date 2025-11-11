الشجيرة المثمرة التي يجب زراعتها في الخريف والتي ستغذي وتجذب طيور الربيع

مع تغير الطقس في الخريف، يمكن لزقزقة العصافير الجديدة في ساحاتنا أن تجعلنا نبدأ في التساؤل عن النباتات التي قد يحتاجها أصدقاؤنا ذوو الريش في الربيع. أحد الخيارات التي ستجلب المزيد من الطيور إلى حديقتك هو التوت البري (Amelanchier spp.)، وهو شجرة صغيرة أو شجيرة. إذا زرعت واحدًا في الخريف، فستتم تغطية أغصان النبات بالزهور البيضاء وجميع أنواع الحياة البرية بمجرد انتهاء فصل الشتاء. ستجذب هذه الزينة المذهلة طيور أبو الحناء إلى حديقتك، بالإضافة إلى طيور الكرادلة الشمالية، وطيور القرقف، وطيور الحسون، وأوريول بالتيمور. يتم استخدام توت داوني (Amelanchier arborea)، على وجه الخصوص، من قبل 35 نوعًا مختلفًا من الطيور. تجذب هذه البنطلونات المبكرة الملقحات أيضًا، مثل نحل السيلوفان، الذي يخرج بحثًا عن الطعام عند انتهاء الشتاء. وكمكافأة، تحتوي هذه الشجيرات أيضًا على أوراق شجر خريفية جميلة.
العديد من أنواع أنواع Amelanchier، المعروفة أيضًا باسم الشادبوش والساسكاتون، موطنها الأصلي أمريكا الشمالية. سوف تتغذى الطيور على ثمار هذه الشجيرات في الصيف عندما تنضج الثمار وتتحول إلى اللون الأرجواني المزرق، بينما في الربيع يقوم سكاننا ذوو الريش بمسح أغصانهم وأغصانهم بحثًا عن الحشرات، وخاصة اليرقات الغنية بالبروتين. في الواقع، تدعم أنواع Amelanchier ما يصل إلى 92 نوعًا مختلفًا من اليرقات في شرق أمريكا الشمالية، مما يجعل هذه النباتات من الأنواع الأساسية. بالإضافة إلى الاعتماد عليها في التغذية، تستخدم الطيور أيضًا فروع التوت الخدمة للغطاء وبناء العش.
كيفية زراعة التوت في الخريف لطيور الربيع
قبل أن تختار نوع Amelanchier، تحقق من متطلبات نموه وقارنها بظروفك. تزدهر خدمة التوت في مناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 4 إلى 9 وهي قابلة للتكيف مع العديد من أنواع التربة. ستحصل على أفضل النتائج إذا اخترت منتجًا أصليًا في منطقتك. للحصول على إزهار جيد، قم بزراعة التوت تحت أشعة الشمس الكاملة لجزء من الظل حيث تكون التربة حمضية إلى محايدة. قم بفصل النباتات للسماح بمساحة كافية لها للانتشار – على سبيل المثال، يحتاج نبات الخدمة الناعمة إلى مسافة 12 قدمًا بين العينات. أيضًا، عند إضافة واحدة منها إلى حديقتك في الخريف، تأكد من وضعها في الأرض قبل ستة أسابيع على الأقل من أول صقيع قوي حتى يتوفر لجذور النبات متسع من الوقت للتثبت.
قد ترغب أيضًا في الاستفادة من فصل الخريف لزراعة نباتات معمرة وشجيرات وأشجار أخرى صديقة للطيور في حديقتك أيضًا، لمنح زوارك ذوي الريش الكثير من الخيارات فيما يتعلق بالطعام والغطاء وخيارات التعشيش عندما يأتي الربيع. وإذا كنت تأمل في جذب الطيور وإطعامها من النباتات الموجودة في حديقتك، فافعل لها معروفًا وتخلص من استخدام المبيدات الحشرية ومبيدات الأعشاب من روتين البستنة الخاص بك أيضًا للحفاظ على سلامتها. بالإضافة إلى قيمة الحياة البرية، فإن سيرفيسبيري هي شجرة التوت المحلية التي سترغب في زراعتها للحصول على جميع فوائدها – بما في ذلك الفاكهة الصالحة للأكل. إذا لم تلتهم الحياة البرية المحلية كل شيء، فيمكنك تحويل بعض من التوت الشبيه بالتوت إلى إسكافي لذيذ.