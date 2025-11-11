الشجيرة المثمرة التي يجب زراعتها في الخريف والتي ستغذي وتجذب طيور الربيع

مع تغير الطقس في الخريف، يمكن لزقزقة العصافير الجديدة في ساحاتنا أن تجعلنا نبدأ في التساؤل عن النباتات التي قد يحتاجها أصدقاؤنا ذوو الريش في الربيع. أحد الخيارات التي ستجلب المزيد من الطيور إلى حديقتك هو التوت البري (Amelanchier spp.)، وهو شجرة صغيرة أو شجيرة. إذا زرعت واحدًا في الخريف، فستتم تغطية أغصان النبات بالزهور البيضاء وجميع أنواع الحياة البرية بمجرد انتهاء فصل الشتاء. ستجذب هذه الزينة المذهلة طيور أبو الحناء إلى حديقتك، بالإضافة إلى طيور الكرادلة الشمالية، وطيور القرقف، وطيور الحسون، وأوريول بالتيمور. يتم استخدام توت داوني (Amelanchier arborea)، على وجه الخصوص، من قبل 35 نوعًا مختلفًا من الطيور. تجذب هذه البنطلونات المبكرة الملقحات أيضًا، مثل نحل السيلوفان، الذي يخرج بحثًا عن الطعام عند انتهاء الشتاء. وكمكافأة، تحتوي هذه الشجيرات أيضًا على أوراق شجر خريفية جميلة.

العديد من أنواع أنواع Amelanchier، المعروفة أيضًا باسم الشادبوش والساسكاتون، موطنها الأصلي أمريكا الشمالية. سوف تتغذى الطيور على ثمار هذه الشجيرات في الصيف عندما تنضج الثمار وتتحول إلى اللون الأرجواني المزرق، بينما في الربيع يقوم سكاننا ذوو الريش بمسح أغصانهم وأغصانهم بحثًا عن الحشرات، وخاصة اليرقات الغنية بالبروتين. في الواقع، تدعم أنواع Amelanchier ما يصل إلى 92 نوعًا مختلفًا من اليرقات في شرق أمريكا الشمالية، مما يجعل هذه النباتات من الأنواع الأساسية. بالإضافة إلى الاعتماد عليها في التغذية، تستخدم الطيور أيضًا فروع التوت الخدمة للغطاء وبناء العش.