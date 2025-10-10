الشجيرة المزهرة يجب عليك تقليمها في أكتوبر لتحسين نموها في الربيع

كل من البستانيين والملقحات يحبون بلسم النحل. عندما تقوم بزراعة أحد الصنفين الأكثر شيوعًا، بلسم النحل القرمزي (Monarda didyma) أو البرغموت البري (Monarda fistulosa))ربما لاحظت أن نباتات بلسم النحل لها جانب بري قليلاً. بلسم النحل، أحد أفراد عائلة النعناع، ​​يحب أن ينمو كثيفًا وبوفرة، وينتشر عبر ركيزة تحت الأرض ليشكل كتلًا كثيفة. عندما يتعلق الأمر ببلسم النحل، الذي ينمو في مناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 3 إلى 9، فإن شهر أكتوبر هو أحد أهم الأوقات في العام للتقليم، لأنه يساعد في الحفاظ على النباتات مضغوطة ويمنع البياض الدقيقي. سيضمن ذلك عودة نباتاتك بنمو جديد وصحي في الربيع التالي.

بعد الإزهار لمدة تصل إلى ثمانية أسابيع اعتبارًا من أوائل الصيف، يمكن أن يبدو بلسم النحل جامحًا بعض الشيء بحلول شهر أغسطس. ومع ذلك، إذا كنت قد شجعت نمو الأشجار في الربيع وأبقيت زهور بلسم النحل مسدودة، فيجب أن تستفيد من الأزهار في الخريف. بمجرد حلول شهر أكتوبر، تصبح نباتات بلسم النحل جاهزة للقص إلى حوالي 8 إلى 10 بوصات. إذا كان لديهم البياض الدقيقي، قم بقطعهم بالكامل إلى الأرض. بلسم النحل عرضة لهذا المرض، الذي ينتشر بسهولة أكبر في الطقس البارد الرطب. إن زراعة بلسم النحل في مكان مشمس به الكثير من تدفق الهواء هو أفضل علاج، أو يمكنك تجربة زراعة أصناف مقاومة للأمراض مثل “نبيذ التوت”.