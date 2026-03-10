الشجيرة المعمرة المدمجة مع أزهار مشرقة تعود كل عام

قد يرغب البستانيون الذين يبحثون عن أفضل الشجيرات المزهرة لزراعتها في ساحة صغيرة أو حديقة في التفكير في جوهرة مدمجة لها الكثير من المزايا. تتميز هذه النباتات المعمرة التي يسهل العناية بها بأزهار نابضة بالحياة من منتصف الربيع إلى منتصف الخريف، وهي مقاومة للجفاف وسريعة النمو. إذا لم تكن قد خمنت بالفعل، فنحن نتحدث عن Cape Town Orange Tecomaria، وهو نبات ناري في سلسلة Cape Town من زهر العسل (Tecomaria capensis).
تشتهر أزهار زهر العسل بأنها تجتذب جميع أنواع الملقحات، من الفراشات والنحل إلى الطيور الطنانة. إن أزهار Cape Town Orange Tecomaria ذات اللون البرتقالي الزاهي على شكل بوق تعمل فقط على التأكيد على هذه النقطة. على عكس النبات الأصلي، Tecomaria capensis، الذي يمكن أن يصل ارتفاعه إلى أكثر من 7 أقدام ويمكن تدريبه على تعريشة، فإن Cape Town Orange Tecomaria عبارة عن شجيرة صغيرة يصل طولها إلى 60 بوصة فقط.
باعتبارها شجيرة استوائية معمرة في الهواء الطلق، فإن كيب تاون أورانج تيكوماريا عبارة عن نبات ذو مناخ دافئ وقوي في المناطق من 9 إلى 11 وسوف يزدهر خلال فصل الشتاء في تلك المناطق. يمكنك زراعته في مناطق أكثر برودة، حيث سيعود مرة أخرى في الربيع بعد أن يموت في الشتاء، ويجب تغطيته أثناء الصقيع. من السهل أيضًا زراعة كيب تاون أورانج تيكوماريا والعناية بها.
تنمو بسهولة كيب تاون تيكوماريا المدمجة والملونة
تتحمل الشجيرة معظم أنواع التربة، طالما أن التربة رطبة وجيدة التصريف. قم بزراعة Cape Town Orange Tecomaria في مكان به شمس كاملة إلى ظل جزئي. تتلاءم هذه الشجيرة تمامًا مع اتجاه تنسيق الحدائق الذي سيوفر لك المال على فاتورة المياه الخاصة بك لأنها تعتبر ذات طبيعة مائية – مما يعني أن احتياجها المنخفض للمياه الإضافية – وتتحمل الجفاف بمجرد إنشائها. سقيها أسبوعيًا خلال فصل الصيف لإبقائها رطبة بشكل متساوٍ، واحرص على عدم ترك الجذور في الماء. ضع ما يصل إلى 2 بوصة من المهاد حول الشجيرة، ولكن لا تلمس الجذع. توقع أن يصل طول هذه الشجيرة سريعة النمو إلى حوالي 60 بوصة وعرضها 72 بوصة.
لتعزيز الإزهار، يمكنك إضافة الأسمدة في أوائل الربيع. قم بالتقليم إذا كنت تريد أن تحافظ الشجيرة على شكلها وتزيل الفروع الميتة، ولكن فقط بعد الإزهار. كيب تاون أورانج تيكوماريا ليست عرضة للأمراض وعادة ما تكون خالية من الآفات عندما تنمو في الهواء الطلق. قم بنشر كيب تاون أورانج تيكوماريا عن طريق تقسيم كرة الجذر أو قصاصات الساق أو الطبقات.