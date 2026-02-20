الشجيرة المقاومة للحرارة ذات المظهر الفريد والتي تزدهر عندما تنمو في الأصص

النباتات المحفوظة بوعاء متعددة الاستخدامات وممتعة. إنها تأتي بجميع الأشكال والأحجام، لذلك يمكنك دائمًا العثور على ما يناسب احتياجاتك. بالإضافة إلى ذلك، فهي تسمح لك بتحريك الأشياء إذا شعرت بالملل وترغب فقط في تغيير التخطيط. لكن لا يمكنك إحضار أي نبات محفوظ بوعاء إلى المنزل وتوقع ازدهاره. عليك أن تنتبه إلى جوانب معينة من رعايتها – على سبيل المثال، المناخ المحلي. إذا كان الجو حارًا جدًا في المكان الذي تعيش فيه، فأنت بحاجة إلى شيء يمكنه تحمل درجات الحرارة المرتفعة. وهنا يأتي دور فاتسيا “شبكة العنكبوت” (Fatsia japonica). إنها نبات استوائي جميل بأوراق لامعة ومتنوعة. ولكن ما يجعلها مميزة حقًا هو أن نمط تنوعاتها يتغير مع نموها، وكذلك عبر المواسم المختلفة. لذلك، حتى إذا كنت لا ترغب في تحريك الأشياء، فلا يزال لديك شيء جديد للنظر إليه من وقت لآخر.
أفضل جزء؟ يمكنك زراعة فاتسيا “شبكة العنكبوت” في الداخل والخارج. وفي الداخل، فإنه يزدهر في درجات حرارة الغرفة المتوسطة للمنازل النموذجية. كل ما عليك فعله هو التأكد من إبقائه بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة، لذا من الأفضل وضعه بالقرب من نافذة مواجهة للشمال أو الشرق مع ستارة رقيقة. تأكد أيضًا من إبقائه بعيدًا عن المسودات الباردة. أما بالنسبة للوضع الخارجي، فيمكنك وضعه إما في فناء أو شرفة محمية مع ضوء الشمس الجزئي أو المفلتر. فقط تأكد من التحقق من منطقة صلابة النبات التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية قبل أن تقرر إعادتها إلى المنزل. يكره النبات البرد القارس، لذا إذا كنت تعيش خارج المناطق من 7 إلى 11 ذات فصول شتاء قاسية، فلن تتمكن من زراعته بالخارج طوال العام.
اختيار الوعاء وإعداده لـ Fatsia “شبكة العنكبوت”.
إذا كنت تريد أن تزدهر Fatsia ‘Spider’s Web’ الخاصة بك حقًا، فيجب عليك اختيار الوعاء المناسب. إذا كنت تبدأ زراعة النباتات بنفسك، يمكنك البدء بزراعتها في أوعية بحجم 10 بوصة. من هناك، ما عليك سوى إعادة وضع النبات في وعاء أكبر بمقدار 1 إلى 2 بوصة كل عام. ومع ذلك، إذا كنت تكره حقًا متاعب إعادة السمعة وكنت تشتري نباتات تزرع في المشاتل، يمكنك استخدام أصيص أكبر بحوالي 8 إلى 10 بوصات من كرة جذر نباتك. البدء بإصيص بهذا الحجم سيسمح لنباتك بالنمو لمدة سنتين إلى ثلاث سنوات قبل إعادة إصيصه. وإذا كنت لا ترغب في إعادة زرعها على الإطلاق، فيمكنك دائمًا البحث عن النباتات التي نادرًا ما تقلق بشأن إعادة زرعها.
وبصرف النظر عن الحجم، تحتاج أيضًا إلى التأكد من أن الوعاء الذي اخترته يتم تصريفه جيدًا. لا تحب Fatsia “شبكة العنكبوت” الظروف الرطبة أو الرطبة، مما يجعلها عرضة للغاية لتعفن الجذور. لذلك، تأكد من اختيار حاوية بها الكثير من فتحات التصريف. قم بتغطية الجزء السفلي من الوعاء بنسيج المناظر الطبيعية. سيمنع انسداد فتحات التصريف.
أخيرًا، استخدم وسيلة تأصيص جيدة التصريف في أصيصك. مزيج 50/50 من تربة التأصيص والسماد العضوي الممزوج بنسبة 10 إلى 20% من البيرلايت سيعمل بشكل أفضل. يمكنك أيضًا صنع مزيج التربة الخاص بك في المنزل عن طريق مزج جوز الهند مع وسط تأصيص عالي الجودة يعتمد على الخث.
فاتسيا شبكة العنكبوت: وضع الوعاء والعناية به
عند زراعة أو إعادة زراعة فاتسيا شبكة العنكبوت، تأكد من أن حافة الوعاء أو الحاوية أعلى بمقدار نصف بوصة إلى بوصة واحدة على الأقل من كرة جذر النبات. ثم املأ الوعاء بالتربة واضغط عليه برفق للتأكد من إزالة جميع جيوب الهواء الكبيرة. استمر في ملء الوعاء حتى يتساوى مع الجزء العلوي من كرة الجذر. بمجرد الانتهاء من ذلك، قم بري التربة جيدًا واتركها تستقر، ثم قم بإضافة المزيد من التربة إذا لزم الأمر. فقط تأكد من عدم ترك التربة مضغوطة.
أما بالنسبة لسقي فاتسيا “شبكة العنكبوت” في الأصيص، فإن العدد الدقيق للمرات التي تحتاج فيها إلى الماء سيختلف اعتمادًا على الرطوبة ومدى جودة تصريف الوعاء. لكن كقاعدة عامة، يجب أن تسقي النبات فقط عندما تشعر بالجفاف في البوصات العلوية من التربة. فقط لا تسقي بخفة. تحتاج إلى الماء جيدًا حتى ترى الماء يخرج من فتحات التصريف. ثم اترك التربة تجف مرة أخرى قبل الري مرة أخرى. أما بالنسبة لتخصيب دهون شبكة العنكبوت المزروعة في وعاء، فاستخدم سمادًا بطيء الإطلاق.
تسميد فقط في الربيع أو الصيف. بمجرد حلول الشتاء، توقف عن التسميد حتى يصبح النبات في حالة سبات. فاتسيا “شبكة العنكبوت” نبات بطيء النمو ولا يتطلب الكثير من الأسمدة. ولكن على الرغم من نموه البطيء، فإنه يمكن أن يصل إلى ارتفاع يصل إلى 8 أقدام. وإذا كنت تزرعها في الداخل، فقد تحتاج إلى تقليمها للحفاظ على حجمها. فقط تأكد من التقليم في الربيع وقم فقط بقص الفروع التي تؤثر على الشكل الطبيعي للنبات.