الشجيرة المقاومة للغزلان مع أزهار الربيع المذهلة المثالية للحديقة المظللة

كما ذكرنا سابقًا، فإن أشجار اليانسون في فلوريدا هي شجيرات مزهرة رائعة تزدهر في الظل. في البرية، فإنها تنمو في الغابات المظللة والوديان الرطبة. لتقليد هذا الموطن الطبيعي، فكر في زراعة الشجيرة في المناطق المظلمة والرطبة في حديقتك حيث تكافح معظم النباتات الأخرى لتزدهر. يمكن لشجرة اليانسون فلوريدا أن تتحمل مجموعة من أنواع التربة، بما في ذلك التربة الحمضية والرملية والطفيلية والطينية. والأهم من ذلك هو أن التربة غنية بالمواد المغذية، وتصريفها جيدًا، وتبقى رطبة باستمرار. اختر مكانًا لمصنعك الجديد وفقًا لذلك.

يمكنك شراء هذه الشجيرة في أواني سعة 1 أو 3 جالون من المشاتل المتخصصة في النباتات المحلية على مدار العام أو للشحن في منتصف الربيع. هناك العديد من الأصناف التي تستحق النظر فيها. على سبيل المثال، “Swamp Hobbit”، وهو نوع قزم، هو الأكثر مقاومة للغزلان، في حين أن الأوراق المتنوعة لـ “Pink Frost” تتحول إلى اللون الوردي عندما تكون باردة.

إذا كنت تزرع أكثر من شجرة يانسون فلوريدا صغيرة، فاباعد بين الشجيرات مسافة 3 إلى 5 أقدام. سقي النباتات بعمق وبانتظام طوال موسم النمو الأول لمساعدتها على إنشاء نظام جذر قوي. بعد ذلك، يجب أن يحتاجوا إلى الري فقط خلال فترات الجفاف الممتدة. تساعد إضافة المهاد إلى قاعدة النبات على الاحتفاظ بالرطوبة وقمع الأعشاب الضارة. لا يحتاج يانسون فلوريدا عمومًا إلى الأسمدة، خاصة إذا كنت تزرعه في تربة خصبة. للحفاظ على شكل الشجيرة أو إزالة الخشب الميت، قم بتقليمها قليلًا في أواخر الشتاء أو أوائل الربيع.