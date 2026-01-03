الشجيرة المقاومة للغزلان مع أزهار الربيع المذهلة المثالية للحديقة المظللة

هل تبحث عن المساحات الخضراء التي تزدهر في الظل، وتمنع الغزلان الجائعة، وتضفي الجمال الموسمي على حديقتك في نفس الوقت؟ في حين أن هذا يبدو وكأنه نبات وحيد القرن من المستحيل العثور عليه، إلا أن هناك شجيرة دائمة الخضرة موطنها جنوب شرق الولايات المتحدة وشمال المكسيك تتمتع بكل هذه السمات وأكثر. لقد كان محبوبًا منذ فترة طويلة من قبل البستانيين المعروفين بأوراق الشجر اللامعة ذات اللون الأخضر الداكن وزهور الربيع المذهلة التي تتفتح بظلال غنية من اللون العنابي إلى الأحمر النبيذي. النبات المعني هو شجرة اليانسون في فلوريدا (Illicium floridanum)، ونعتقد أنه قد يكون بالضبط ما تبحث عنه.
على عكس العديد من الشجيرات المزهرة التي تتطلب ضوء الشمس الكامل لتزدهر بكثرة، تزدهر أشجار اليانسون في فلوريدا في الظل الجزئي أو الكامل. تعتبر هذه المنطقة المعمرة من 7 إلى 10 مناسبة تمامًا للحدائق ذات الغطاء الشجري الثقيل أو الساحات الخلفية الصغيرة المظللة بالمباني القريبة. علاوة على ذلك، فإن أوراقها العطرية تطلق زيوتًا سامة ورائحة اليانسون الخفيفة عند سحقها، وكلاهما يمكن أن يطرد الغزلان من حديقتك وحديقتك – والآفات الأخرى مثل الحشرات. بهذه الطريقة، تحافظ شجرة اليانسون في فلوريدا على نفسها وربما حتى النباتات الأخرى القريبة منها في مأمن من الافتراس. وفي الوقت نفسه، يضيف طبقة حسية جديدة إلى المناظر الطبيعية الخاصة بك. مع زهور الربيع المذهلة، وفاكهة الخريف الغريبة، وأوراق الشجر الشتوية الخضراء، فإن أشجار اليانسون في فلوريدا هي شجيرات دائمة الخضرة منخفضة الصيانة من شأنها أن تضيء حديقتك طوال العام.
كيف تنمو وتعتني بالينسون فلوريدا في حديقة الظل الخاصة بك
كما ذكرنا سابقًا، فإن أشجار اليانسون في فلوريدا هي شجيرات مزهرة رائعة تزدهر في الظل. في البرية، فإنها تنمو في الغابات المظللة والوديان الرطبة. لتقليد هذا الموطن الطبيعي، فكر في زراعة الشجيرة في المناطق المظلمة والرطبة في حديقتك حيث تكافح معظم النباتات الأخرى لتزدهر. يمكن لشجرة اليانسون فلوريدا أن تتحمل مجموعة من أنواع التربة، بما في ذلك التربة الحمضية والرملية والطفيلية والطينية. والأهم من ذلك هو أن التربة غنية بالمواد المغذية، وتصريفها جيدًا، وتبقى رطبة باستمرار. اختر مكانًا لمصنعك الجديد وفقًا لذلك.
يمكنك شراء هذه الشجيرة في أواني سعة 1 أو 3 جالون من المشاتل المتخصصة في النباتات المحلية على مدار العام أو للشحن في منتصف الربيع. هناك العديد من الأصناف التي تستحق النظر فيها. على سبيل المثال، “Swamp Hobbit”، وهو نوع قزم، هو الأكثر مقاومة للغزلان، في حين أن الأوراق المتنوعة لـ “Pink Frost” تتحول إلى اللون الوردي عندما تكون باردة.
إذا كنت تزرع أكثر من شجرة يانسون فلوريدا صغيرة، فاباعد بين الشجيرات مسافة 3 إلى 5 أقدام. سقي النباتات بعمق وبانتظام طوال موسم النمو الأول لمساعدتها على إنشاء نظام جذر قوي. بعد ذلك، يجب أن يحتاجوا إلى الري فقط خلال فترات الجفاف الممتدة. تساعد إضافة المهاد إلى قاعدة النبات على الاحتفاظ بالرطوبة وقمع الأعشاب الضارة. لا يحتاج يانسون فلوريدا عمومًا إلى الأسمدة، خاصة إذا كنت تزرعه في تربة خصبة. للحفاظ على شكل الشجيرة أو إزالة الخشب الميت، قم بتقليمها قليلًا في أواخر الشتاء أو أوائل الربيع.