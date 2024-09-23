الشجيرة دائمة الخضرة الشهيرة المثالية لنحت النباتات (وكيفية القيام بذلك)

هناك العديد من الطرق الذكية لدمج الفن في حديقتك – ويمكن أن تكون نباتاتك واحدة منها! تأتي النباتات بجميع الأشكال والأحجام ويمكن حتى نحتها في قطعة فنية حية. تحدثت مجلة House Digest حصريًا مع جينيفر ماكوميش، تاجرة السلع الحية الكبيرة في The Home Depot، لمعرفة المزيد عن خشب البقس – الشجيرة دائمة الخضرة الشهيرة المثالية لنحت النباتات.

وفقًا لما ذكره ماكوميش، فإن نحت النباتات، المعروف أيضًا باسم فن تشكيل الأشجار، هو “فن تدريب وتقليم الشجيرات ذات الأوراق الكثيفة وتحويلها إلى أشياء (ثلاثية الأبعاد) في المناظر الطبيعية أو في حاويات”. ولأن شجيرة خشب البقس تنمو في العديد من الأصناف، فإن هذا النبات رائع للنحت. وأوضح ماكوميش: “تختلف الأصناف من حيث تحمل البرد وعادات النمو ودرجات اللون الأخضر. هناك أصناف جديدة تم تربيتها لمقاومة الأمراض مثل Better Boxwood الذي يقاوم مرض البقس. أما Green Mountain Boxwoods فهي أشجار خشب بقس بطيئة النمو ذات أوراق خضراء كثيفة مما يجعلها خيارًا مثاليًا لإنشاء نباتات تشكيل حلزونية”. وأضاف ماكوميش أن صنف Winter Gem للنمو في المناطق الباردة ونبات خشب البقس الياباني للنمو في المناطق الأكثر دفئًا يمكن تشكيله على شكل سياج أو نباتات تشكيلية على شكل صناديق وكرات. ومع توفر كل أصناف خشب البقس المختلفة، تبدو إمكانيات النحت لا حصر لها.