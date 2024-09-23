الشجيرة دائمة الخضرة الشهيرة المثالية لنحت النباتات (وكيفية القيام بذلك)

هناك العديد من الطرق الذكية لدمج الفن في حديقتك – ويمكن أن تكون نباتاتك واحدة منها! تأتي النباتات بجميع الأشكال والأحجام ويمكن حتى نحتها في قطعة فنية حية. تحدثت مجلة House Digest حصريًا مع جينيفر ماكوميش، تاجرة السلع الحية الكبيرة في The Home Depot، لمعرفة المزيد عن خشب البقس – الشجيرة دائمة الخضرة الشهيرة المثالية لنحت النباتات.
وفقًا لما ذكره ماكوميش، فإن نحت النباتات، المعروف أيضًا باسم فن تشكيل الأشجار، هو “فن تدريب وتقليم الشجيرات ذات الأوراق الكثيفة وتحويلها إلى أشياء (ثلاثية الأبعاد) في المناظر الطبيعية أو في حاويات”. ولأن شجيرة خشب البقس تنمو في العديد من الأصناف، فإن هذا النبات رائع للنحت. وأوضح ماكوميش: “تختلف الأصناف من حيث تحمل البرد وعادات النمو ودرجات اللون الأخضر. هناك أصناف جديدة تم تربيتها لمقاومة الأمراض مثل Better Boxwood الذي يقاوم مرض البقس. أما Green Mountain Boxwoods فهي أشجار خشب بقس بطيئة النمو ذات أوراق خضراء كثيفة مما يجعلها خيارًا مثاليًا لإنشاء نباتات تشكيل حلزونية”. وأضاف ماكوميش أن صنف Winter Gem للنمو في المناطق الباردة ونبات خشب البقس الياباني للنمو في المناطق الأكثر دفئًا يمكن تشكيله على شكل سياج أو نباتات تشكيلية على شكل صناديق وكرات. ومع توفر كل أصناف خشب البقس المختلفة، تبدو إمكانيات النحت لا حصر لها.
كيفية اختيار النبات المناسب للنحت
عند التوجه إلى مركز حدائق أو مشتل، قد يشكل اختيار النبات المناسب تحديًا للبستانيين في بعض الأحيان. لحسن الحظ، تحدثت McComish حصريًا مع House Digest حول كيفية اختيار نبات خشب البقس الخاص بك عند التخطيط لاستخدامه للنحت. قال McComish: “اختر شجيرة ذات أوراق كثيفة، والتي يسهل تشكيلها والحفاظ عليها. تنمو بعض أنواع خشب البقس بشكل طبيعي في عادات معينة مثل الاستقامة أو التماسك. اختر الأصناف التي ستنمو في مناخك. تم تربية خشب البقس لتزدهر في ظروف محددة. تأكد من البحث عن الأصناف التي ستنمو بشكل أفضل في منطقتك من البلاد”.
قد ترغب أيضًا في اختيار نوع آخر غير خشب البقس، اعتمادًا على كيفية تخطيطك لحديقتك. وفقًا لماكوميش، فإن خشب البقس “مفضل لأوراقه الكثيفة ونموه البطيء، مما يجعله مثاليًا للتشكيل التفصيلي”، في حين أن شجيرات البرسيم “نبات ينمو بشكل مستقيم ويستخدم غالبًا لحجب التحوطات والتحوطات الحلزونية و(اثنتين إلى ثلاث) نباتات كروية الشكل”. كما تعد نباتات العرعر والغار الكرزي والتين خيارات جيدة لنحت النباتات. سيساعدك تحديد أهداف حديقتك ومعرفة المزيد عن احتياجات النبات في اتخاذ القرار الصحيح لحديقتك. إذا اخترت خشب البقس، فستحتاج أيضًا إلى معرفة كيفية العناية به.
كيفية تشكيل شجيرة الباكسوس الخاصة بك
إن تشكيل شجيرة البقس إلى منحوتة نباتية سيستغرق بعض الوقت، ولكن النتائج ستكون تستحق الجهد المبذول. وفقًا للمقابلة الحصرية التي أجراها ماكوميش مع هاوس دايجست، “تتضمن عملية تقليم وتشكيل شجيرة البقس إلى منحوتة نباتية أو شجيرة مقلمة عدة خطوات. اعتمادًا على هدفك النهائي في شكل المنحوتة، استخدم الأصناف التي تنمو بشكل طبيعي بشكل أكثر استقامة أو انتشارًا أو أكثر إحكامًا والتي ستتطلب تقليمًا أقل لتحقيق والحفاظ على الشكل النهائي المطلوب”. عند تقليم شجيرتك، “استخدم مقصات تقليم يدوية حادة أو مقصات تحوط يدوية أو مقصات تحوط ميكانيكية. تأكد من تعقيم المقلم بين أنواع النباتات حتى لا تنتشر الأمراض بين النباتات”.
يمكن أن يكون السلك أيضًا أداة مفيدة لتشكيل النبات. قال ماكوميش، “استخدم سلك بونساي لثني الفروع بلطف ووضعها في الشكل المطلوب. لف السلك بعناية حول الفروع لتوجيه نموها دون التسبب في ضرر”. يوصي ماكوميش بسلك هواية من الألومنيوم مقاس 18 بوصة ووزن 10 أرطال وبطول 50 قدمًا من OOK في The Home Depot، وهو “سهل الاستخدام ويمكن قطعه بسهولة باستخدام زوج من الكماشة”. هل تحب نباتات الزينة الخارجية؟ يمكنك أيضًا زراعة نباتات الزينة الداخلية!