الشجيرة سهلة النمو التي ستملأ حديقتك بالطيور الزرقاء والفراشات

ساحة مليئة بالفراشات والطيور هي حلم كل بستاني. تعتبر الساحة المليئة بالحياة البرية المتنوعة بمثابة تذكرة ذهاب فقط إلى حديقة جذابة وصحية، وهذه المخلوقات المجنحة ليست موجودة فقط لتبدو جميلة. يمكن أن تساعد في مكافحة الحشرات والتلقيح ومكافحة الآفات، على سبيل المثال لا الحصر من فوائدها العديدة. هناك العديد من الطرق التي يجب اتباعها عند محاولة جلب المزيد من الحياة البرية إلى مساحتك الخاصة. أحد الخيارات هو زراعة شجيرة التوت الأسود (Rubus fruticosus) سهلة النمو والتي توفر منتجات طازجة مع دعم الحياة البرية في الفناء الخلفي.

من المعروف أن شجيرات التوت الأسود تجذب الطيور المغردة مثل الطيور الزرقاء، إلى جانب مجموعة متنوعة من الفراشات المذهلة. من المعروف أن الطيور مثل الطيور الزرقاء، والعصافير النيلية، والعصافير، وطيور التناجر القرمزية تتغذى على نباتات التوت الأسود. طالما قمت بتوفير أماكن تعشيش مختلفة لهؤلاء الزوار القادمين، ستستخدم الطيور شجيرات التوت الأسود الخاصة بك للتغذية والإسكان. وفقًا لمنظمة الحفاظ على الأراضي في جنوب ولاية أوريغون، تعد شجيرات التوت الأسود في جبال الهيمالايا (Rubus ameniacus) على وجه الخصوص من الأماكن الشهيرة التي تجثم فيها الطيور. من المعروف أن الفراشات تستمتع برحيق وحبوب اللقاح الموجودة في توت بنسلفانيا الأسود (Rubus pensilvanicus). تتمتع الطيور والفراشات بعلاقة منفعة متبادلة مع هذه الشجيرات، حيث تستهلك الفاكهة بينما تساعد في نثر البذور. تأكل الطيور أيضًا الحشرات التي تميل إلى إتلاف التوت، مثل الخنافس والعث. طالما أنك تعرف كيفية رعاية نبات التوت الأسود بشكل صحيح، فأنت في طريقك لإضفاء حياة جديدة على حديقتك.