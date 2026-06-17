الشخص الذي يمكن أن يستفيد أكثر من تطور WWE غير المتوقع بين كودي رودس وسامي زين

في كثير من الأحيان، يمكنك أن ترى إلى أين تتجه القصة في WWE. لم يكن كون سامي زين الحكم الضيف الخاص لمباراة كودي رودز وجونثر على بطولة WWE مثالاً على ذلك، بل كان تطورًا مثاليًا.

سيضع هذا صراع زين الداخلي في المقدمة وسيجبره على اتخاذ خيار نهائي بين مساعدة رودس أو مضاجعةه وسيقوم بهذه المسرحية ببراعة طوال المسابقة بأكملها.

يمكنك أن تطلب من زين أن يقوم بعمل شجاع آخر لصالح رودس، الذي لن يقدر ذلك، وهذا من شأنه أن يضع بطل القارات السابق على حافة الهاوية ويضيف قطعة شريرة أخرى إلى “الكابوس الأمريكي”.

زين يستطيع أن يسحق رودس . إنه يمنح WWE الفرصة للتخلص من قصتين مثيرتين محتملتين إذا كلف زين صديقه السابق البطولة. كان رودز يسعى لخوض مباراة ثلاثية مع غونتر لاستعادة اللقب في عرض Night of Champions وستكون القصة مع زين أكثر إثارة.