الشعور بالنعاس بعد الأكل يمكن أن يقول الكثير عن السكر في الدم

يمكن للجميع أن يتصلوا بالركود في وقت متأخر بعد الظهر. أنت تعمل على مكتبك وتلاحظ بعض ضباب الدماغ أو ربما تتغلب. قد تلاحظ نفس الشيء بعد تناول وجبة عيد الشكر أو بوفيه ضخم. بعد ساعات قليلة ، أنت يائس للحصول على قيلولة أو إسبرسو مزدوج.
اعتمادًا على ما ، ومتى ، وكم تأكلك ، يمكن أن يتراجع نسبة السكر في دمك ثم تحطم ، مما قد يجعلك تشعر بالنعاس حقًا. من المحتمل أن يكون ذلك على الأرجح بعد الوجبات الثقيلة في الكربوهيدرات المكررة ، مثل الأطعمة النشوية والعلاجات السكرية ، لأن جسمك يهضمها بسرعة. لتراجع نسبة السكر في الدم إلى الوراء ، يطلق جسمك الأنسولين ، مما يساعد على نقل السكر إلى خلاياك لاستخدامه في الطاقة أو تخزينه لاحقًا. ولكن إذا لم يصنع جسمك ما يكفي من الأنسولين أو لا يستخدمه بالطريقة الصحيحة ، فقد تحدث هذه التقلبات الكبيرة في السكر في الدم في كثير من الأحيان. هذا يمكن أن يكون علامة على مرض السكري.
يوقع أن يكون النعاس بعد الوضوح هو مرض السكري
وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، فإن حوالي 10 ٪ من الأمريكيين يعانون من مرض السكري ، ومعظم هؤلاء الأشخاص يعانون من مرض السكري من النوع 2. يعد مرض السكري من النوع 2 حالة خطيرة يمكن أن تتطور مع تقدمك في السن ، ولكن يتم تشخيص الأشخاص الأصغر سناً أيضًا. التعب بعد الوجبة هو مجرد أحد أعراض مرض السكري. قد ترغب في اختبار مرض السكري إذا لاحظت أيضًا فواصل التبول المتكررة ، أو زيادة العطش ، أو رؤية ضبابية ، أو جروح بطيئة الشفاء ، أو الوخز أو اليدين. حتى لو كنت متعبًا بعد الأكل ، فقد تشعر أيضًا بالجوع. قد يكون لدى بعض الناس فقدان الوزن غير المبرر. (وهنا أنواع مختلفة من مرض السكري ، أوضح.)
قد تستغرق أعراض مرض السكري من النوع 2 سنوات للظهور ، وهذا هو السبب في أنه من المهم مراقبة نسبة السكر في الدم إذا كنت في خطر. تشمل عوامل الخطر زيادة الوزن ، أو ممارسة أقل من ثلاث مرات في الأسبوع ، أو أن تكون أكثر من 45 عامًا. مخاطرك أعلى أيضًا إذا كان لديك تاريخ عائلي من مرض السكري من النوع 2 أو إذا تم تشخيص إصابتك بمرض الحمل أثناء الحمل. بعض المجموعات العرقية ، بما في ذلك الأميركيين من أصول إفريقية ، مجتمعات من أصل إسباني/لاتيني ، والأمريكيين الأصليين ، لديها أيضًا خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.
أسباب أخرى تجعلك تشعر بالنعاس بعد الأكل
الشعور بالنعاس بعد الوجبة لا يعني بالضرورة أن لديك مرض السكري من النوع 2. لذلك دعنا نعود إلى عشاء عيد الشكر. يلوم الكثير من الناس التربتوفان في تركيا على غيبوبة الطعام هذه ، لكن هل لاحظت يومًا أنك تشعر بهذه الطريقة عندما تأكل في بوفيه؟ إن تناول الكثير من الأكل يمكن أن يسبب لك أن تشعر بالتعب والبطيء ، خاصة إذا كان هذا الطعام مرتفعًا في الدهون. يستغرق طاقة هضم كل هذا الطعام. يرسل جسمك الدم إلى الجهاز الهضمي ، مما قد يجعلك تشعر بالنعاس.
إذا كنت لا تشرب ما يكفي من السوائل ، فقد تشعر بالتعب بعد الوجبة. الجفاف بشكل عام سيؤدي إلى الشعور بالتعب. تأكد من أن هذه السوائل لا تحتوي على الكافيين أو الكحول ، مما قد يتركك أكثر جفافًا. ونعم ، هذا القليل من الكحول مع العشاء يمكن أن يضيف إلى شعورك أكثر تعبًا بعد الأكل.
قد تشعر أيضًا بالتعب بعد الأكل إذا كنت غير نشط نسبيًا. بدلاً من النوم على مكتبك أو الانهيار على الأريكة بعد الوجبة ، حاول الخروج في نزهة قصيرة (أو “مشية ضرطة”) قبل أن يبدأ التعب. سيساعد المشي القصير على تثبيت نسبة السكر في الدم حتى لا تشعر أن تراجع الطاقة. وجد التحليل التلوي 2022 في الطب الرياضي أن المشي الخفيف يمكن أن يقلل بشكل كبير من مستويات السكر في الدم والأنسولين ، ويمكن للمشي الخفيف بعد الوجبة أن يخفف من المسامير وينخفض في السكر في الدم.