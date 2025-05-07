الشعور بالنعاس بعد الأكل يمكن أن يقول الكثير عن السكر في الدم

الشعور بالنعاس بعد الوجبة لا يعني بالضرورة أن لديك مرض السكري من النوع 2. لذلك دعنا نعود إلى عشاء عيد الشكر. يلوم الكثير من الناس التربتوفان في تركيا على غيبوبة الطعام هذه ، لكن هل لاحظت يومًا أنك تشعر بهذه الطريقة عندما تأكل في بوفيه؟ إن تناول الكثير من الأكل يمكن أن يسبب لك أن تشعر بالتعب والبطيء ، خاصة إذا كان هذا الطعام مرتفعًا في الدهون. يستغرق طاقة هضم كل هذا الطعام. يرسل جسمك الدم إلى الجهاز الهضمي ، مما قد يجعلك تشعر بالنعاس.

إذا كنت لا تشرب ما يكفي من السوائل ، فقد تشعر بالتعب بعد الوجبة. الجفاف بشكل عام سيؤدي إلى الشعور بالتعب. تأكد من أن هذه السوائل لا تحتوي على الكافيين أو الكحول ، مما قد يتركك أكثر جفافًا. ونعم ، هذا القليل من الكحول مع العشاء يمكن أن يضيف إلى شعورك أكثر تعبًا بعد الأكل.

قد تشعر أيضًا بالتعب بعد الأكل إذا كنت غير نشط نسبيًا. بدلاً من النوم على مكتبك أو الانهيار على الأريكة بعد الوجبة ، حاول الخروج في نزهة قصيرة (أو “مشية ضرطة”) قبل أن يبدأ التعب. سيساعد المشي القصير على تثبيت نسبة السكر في الدم حتى لا تشعر أن تراجع الطاقة. وجد التحليل التلوي 2022 في الطب الرياضي أن المشي الخفيف يمكن أن يقلل بشكل كبير من مستويات السكر في الدم والأنسولين ، ويمكن للمشي الخفيف بعد الوجبة أن يخفف من المسامير وينخفض ​​في السكر في الدم.