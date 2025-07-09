الشفافة مقابل الصلبة: أي وصمة خشبية هي الأفضل لسطحك؟

هناك الكثير من الأخطاء التي تريد تجنبها عند تصميم سطح السفينة ، واختيار وصمة الخشب الخاطئة هو واحد من أكبر. عند مقارنة البقع الخشبية لسطحك ، عادة ما ينخفض ​​القرار إلى التشطيبات الشفافة مقابل التشطيبات الصلبة. كلاهما يحمي سطح السفينة الخاص بك ، ولكن كل منهما يقدم مظهرًا مختلفًا وتغطية ، ويأتي مع جدول صيانة مختلف. إذن ، ما هي أفضل وصمة عار خشبية لسطحك؟ هذا يعتمد على مقدار الحبوب الخشبية التي تريد رؤيتها ومقدار الصيانة التي أنت على استعداد للقيام بها.

بقع شفافة ، والتي تشمل واضحة وشبه شفافة ، تنقع في الخشب وتظهر نمط الحبوب الطبيعية. إنها الأفضل لإظهار الألواح عالية الجودة مثل Cedar أو Redwood وتميل إلى التلاشي بشكل متساوٍ مع مرور الوقت. ومع ذلك ، فهي لا تقدم الكثير من الحماية للأشعة فوق البنفسجية وتحتاج إلى إعادة تقديم كل واحدة إلى ثلاث سنوات ، اعتمادًا على مناخك.

من ناحية أخرى ، توفر البقع الصلبة المزيد من التغطية والجلوس فوق الخشب أشبه الطلاء. إنهم يخفيون العيوب والطقس بشكل جيد ، مما يجعلها خيارًا رائعًا للطوابق القديمة التي تحتاج إلى مزيد من الحماية. مع حماية أفضل للأشعة فوق البنفسجية والرطوبة ، لا تحتاج هذه الأنواع من البقع عادة إلى لمس أكثر من مرة كل خمس سنوات. لكن إعادة تطبيق البقع الصلبة تتطلب المزيد من العمل الإعدادي ، مثل الصنفرة أو التجريد.