الشوط الثاني للتذوق

بطاقة تقرير عن فوز نيكس 108-102 في المباراة الثانية على سفنتي سيكسرز ليلة الاثنين في الحديقة:

جالين برونسون

بدأ بطيئًا وسط ضغط من المدافع VJ Edgecombe لكنه تعافى ليغلق مثل الكابتن Clutch، حاملاً هجوم نيكس في الدقائق الأخيرة من فوز محكم. لم يسدد سوى رمية ثلاثية واحدة، لكن لعبته متوسطة المدى كانت قوية في الربع الرابع.

درجة: أ-

مدن كارل أنتوني

أدت الأخطاء السخيفة المبكرة إلى إبقاء تاونز خارج الملعب طوال الشوط الأول باستثناء ثماني دقائق. ثم أصبح نقطة محورية للهجوم في الربع الثالث، مما أدى إلى خط إحصائي قوي (20 نقطة، 10 متابعات، سبع تمريرات حاسمة). تقريبا ثلاثية مزدوجة أخرى.