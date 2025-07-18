الشيء الوحيد الذي يجب عليك دائمًا تجنبه إذا كنت تريد حوض استحمام نظيف

من المحتمل أن يكون التنظيف والحفاظ على حوض الاستحمام الخاص بك في الجزء العلوي من قائمة التحقق من التنظيف العميق لجعل كل غرفة في منزلك يتألق. على الرغم من أنك قد تتعامل بانتظام مع الحوض بمكونات التنظيف الصحيحة ، فمن المهم أيضًا تجنب بعض العناصر للمساعدة في الحفاظ على محور هذا الحمام بحيث يبقى نظيفًا وفي حالة جيدة لسنوات قادمة. قد تتجنب بالفعل عوامل التنظيف القاسية التي قد تلحق الضرر بالحوض. ومع ذلك ، من المفيد أيضًا أن ندرك أن بعض منتجات العناية الشخصية قد تكون خارجًا من أجل حوض الاستحمام الخاص بك ، بما في ذلك الاستخدام المفرط لزيوت الحمام.

ووفقًا لاسمها ، تصنع زيوت الحمام بمكونات تعتمد على الزيت ، بما في ذلك تلك المصنوعة من النباتات أو المواد الاصطناعية. بعض الإصدارات القائمة على النبات مستمدة من مجموعة متنوعة من الزيوت الأساسية ، على الرغم من أن بعض الأشخاص قد يستخدمون الزيوت الأساسية المخففة. بشكل جماعي ، يتم الإعلان عن زيوت الحمام كأدوات قد تساعد في ترطيب بشرتك ، ويمكنها أيضًا توفير العلاج العطري أثناء الحمام.

على الرغم من كل فوائدها المحتملة ، لا ينصح بزيوت الحمام عمومًا عند استخدام حوض الاستحمام. لا يمكن للزيوت أن تخلق سطحًا كبيرًا بشكل خطير ، ولكن يمكنها أيضًا أن تترك وراءها بقايا على الحوض. عند تركه غير نظيف ، يمكن أن يتراكم ذلك بمرور الوقت ويصبح من الصعب على نحو متزايد التنظيف. قد تتسبب بعض أسطح الحوض ، مثل الألومنيوم ، في أضرار دائمة من البقع. لا يوصي الخبراء أيضًا باستخدام زيوت الناقل المشتركة ، مثل Argan و Olive و Almond ، حيث يمكن أن تسد أنابيب المياه والطائرات. والأكثر من ذلك ، أن بعض أنواع زيوت الحمام قد تحتوي حتى على ألوان اصطناعية يمكن أن تلطخ الحوض.