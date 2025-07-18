الشيء الوحيد الذي يجب عليك دائمًا تجنبه إذا كنت تريد حوض استحمام نظيف

من المحتمل أن يكون التنظيف والحفاظ على حوض الاستحمام الخاص بك في الجزء العلوي من قائمة التحقق من التنظيف العميق لجعل كل غرفة في منزلك يتألق. على الرغم من أنك قد تتعامل بانتظام مع الحوض بمكونات التنظيف الصحيحة ، فمن المهم أيضًا تجنب بعض العناصر للمساعدة في الحفاظ على محور هذا الحمام بحيث يبقى نظيفًا وفي حالة جيدة لسنوات قادمة. قد تتجنب بالفعل عوامل التنظيف القاسية التي قد تلحق الضرر بالحوض. ومع ذلك ، من المفيد أيضًا أن ندرك أن بعض منتجات العناية الشخصية قد تكون خارجًا من أجل حوض الاستحمام الخاص بك ، بما في ذلك الاستخدام المفرط لزيوت الحمام.
ووفقًا لاسمها ، تصنع زيوت الحمام بمكونات تعتمد على الزيت ، بما في ذلك تلك المصنوعة من النباتات أو المواد الاصطناعية. بعض الإصدارات القائمة على النبات مستمدة من مجموعة متنوعة من الزيوت الأساسية ، على الرغم من أن بعض الأشخاص قد يستخدمون الزيوت الأساسية المخففة. بشكل جماعي ، يتم الإعلان عن زيوت الحمام كأدوات قد تساعد في ترطيب بشرتك ، ويمكنها أيضًا توفير العلاج العطري أثناء الحمام.
على الرغم من كل فوائدها المحتملة ، لا ينصح بزيوت الحمام عمومًا عند استخدام حوض الاستحمام. لا يمكن للزيوت أن تخلق سطحًا كبيرًا بشكل خطير ، ولكن يمكنها أيضًا أن تترك وراءها بقايا على الحوض. عند تركه غير نظيف ، يمكن أن يتراكم ذلك بمرور الوقت ويصبح من الصعب على نحو متزايد التنظيف. قد تتسبب بعض أسطح الحوض ، مثل الألومنيوم ، في أضرار دائمة من البقع. لا يوصي الخبراء أيضًا باستخدام زيوت الناقل المشتركة ، مثل Argan و Olive و Almond ، حيث يمكن أن تسد أنابيب المياه والطائرات. والأكثر من ذلك ، أن بعض أنواع زيوت الحمام قد تحتوي حتى على ألوان اصطناعية يمكن أن تلطخ الحوض.
كيفية استخدام زيوت الحمام في حوضك بحذر
إن الإمكانيات الواسعة للأضرار المحتملة هي أسباب كافية لمعظم الخبراء لتقديم المشورة ضد استخدام الزيوت في حوض الاستحمام. ومع ذلك ، تصبح هذه مشكلة إذا كنت معتادًا بالفعل على استخدام الزيوت في حمامك ، حيث قد تتعارض مع إعطائهم تمامًا. اتضح أنه قد يكون هناك أرض وسط ، مع بعض المحاذير الرئيسية التي يجب أن تضعها في الاعتبار. أولاً ، يجب أن تفكر في استخدام زيوت الحمام التجارية والزيوت الأساسية المخففة على أساس عرضي فقط. ربما قد يتضمن ذلك استخدام الزيوت فقط عندما تكون بشرتك جافة بشكل استثنائي ، كما هو الحال خلال أشهر الشتاء التي قد تحتاج إلى مزيد من الرطوبة.
أيضًا ، بدلاً من تخفيف الزيوت الأساسية في زيت حاملة الأنابيب المحتملة ، حاول إضافة بضع قطرات إلى صابون غير مرحاة. لا تضيف الزيوت الأساسية مباشرة إلى الماء ، لأنها لن تتفرق بشكل صحيح بسبب افتقارها إلى ذوبان المياه. توصية واحدة هي استخدام نسبة من 6 إلى 18 قطرات لكل 1 أونصة من غسل جسمك.
تنظيف حوض الاستحمام بعد استخدام زيوت الحمام
إذا اخترت استخدام الزيوت مرة واحدة في حين ، كن مستعدًا في وقت مبكر للقيام ببعض التنظيف الإضافي. هذا لأنه من المحتمل أن يكون هناك بقايا زيتية على الحوض في نهاية الحمام الخاص بك ، والفشل في تنظيفه سيؤدي إلى تراكم يمكن أن يلحق الضرر بحوضك أو يسبب حوادث. يمكنك المساعدة في منع تراكم الزيت عن طريق تنظيف حوضك بالماء الصابون بعد كل استخدام ، ويمكنك الجمع بين هذا مع طرق أخرى سهلة لتنظيف حوض الاستحمام. تأكد من مسح الجانبين بقطعة قماش نظيفة أيضًا. بالنسبة للبقايا التي لن تنظف بالماء وحدها ، يمكنك محاولة تطبيق القليل من صودا الخبز للمساعدة في تنظيفها بعيدًا.
بالنسبة لأي من أسطح الحوض المذكورة أعلاه ، مثل الألومنيوم ، قد تفكر في تجنب استخدام أي أنواع من الزيوت على الإطلاق ، أو الخطر الاضطرار إلى إجراء بعض الإصلاحات المكلفة. إذا كان لديك حوض استحمام مخصص أو أسلوب حوض استحمام متخصص لحمامك ولم تكن متأكدًا مما إذا كانت زيوت الحمام آمنة ، ففكر في الاتصال بالمصنع للحصول على المشورة. أخيرًا ، تأكد من اتباع جميع ملصقات المنتجات واستخدام حصيرة غير قابلة للانزلاق لمنع السقوط أثناء الخروج من الحوض.