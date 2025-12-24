الشيء الوحيد الذي يفعله ديك فان دايك هو المساعدة في مكافحة التيبس في سنواته الأكبر

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

في مقتطف من كتابه الأخير، 100 قاعدة للعيش حتى سن 100: دليل المتفائل لحياة سعيدة، شارك أسطورة الكوميديا ​​ديك فان دايك سره في مكافحة تصلب الشرايين مع اقتراب عيد ميلاده المائة: التوجه إلى صالة الألعاب الرياضية ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع. قال النجم: “إذا فاتني الكثير من أيام الصالة الرياضية، أستطيع أن أشعر بذلك حقًا – تصلب يزحف هنا وهناك”. “إذا سمحت بذلك، فليساعدني الله.”

وكشف الرجل الذي سيبلغ المائة عام قريبًا، والذي ولد في 13 ديسمبر 1925، عن بعض “الجزر” الذي يستخدمه لتحفيز نفسه على ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، بما في ذلك العقل الأكثر حدة والرقص الذكي وعصير ما بعد التمرين. قال فان دايك: “في صالة الألعاب الرياضية، أقوم عادة بممارسة دورة، حيث أنتقل من جهاز إلى آخر دون انقطاع، في دائرة”، مضيفًا أنه يتأكد من أداء جميع آلات الساق “لأن ساقي هما من أغلى ممتلكاتي”.

ومع ذلك، فهو يقول إن الموسيقى هي المفتاح الحقيقي، فهو يدندن ويغني ويرقص أثناء انتقاله من آلة إلى أخرى. قال الممثل الشهير: “وإذا كنت أشعر بذلك حقًا، فأنا لست هازجة هادئة؛ أنا أحد نجوم برودواي”. وقال (عبر التايمز): “في النهاية أنا في عجلة من أمري متعرقًا، والدم يتدفق من أطراف أصابعي إلى أصابع قدمي، ومعنوياتي ترتفع”.