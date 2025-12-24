الشيء الوحيد الذي يفعله ديك فان دايك هو المساعدة في مكافحة التيبس في سنواته الأكبر

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
في مقتطف من كتابه الأخير، 100 قاعدة للعيش حتى سن 100: دليل المتفائل لحياة سعيدة، شارك أسطورة الكوميديا ديك فان دايك سره في مكافحة تصلب الشرايين مع اقتراب عيد ميلاده المائة: التوجه إلى صالة الألعاب الرياضية ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع. قال النجم: “إذا فاتني الكثير من أيام الصالة الرياضية، أستطيع أن أشعر بذلك حقًا – تصلب يزحف هنا وهناك”. “إذا سمحت بذلك، فليساعدني الله.”
وكشف الرجل الذي سيبلغ المائة عام قريبًا، والذي ولد في 13 ديسمبر 1925، عن بعض “الجزر” الذي يستخدمه لتحفيز نفسه على ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، بما في ذلك العقل الأكثر حدة والرقص الذكي وعصير ما بعد التمرين. قال فان دايك: “في صالة الألعاب الرياضية، أقوم عادة بممارسة دورة، حيث أنتقل من جهاز إلى آخر دون انقطاع، في دائرة”، مضيفًا أنه يتأكد من أداء جميع آلات الساق “لأن ساقي هما من أغلى ممتلكاتي”.
ومع ذلك، فهو يقول إن الموسيقى هي المفتاح الحقيقي، فهو يدندن ويغني ويرقص أثناء انتقاله من آلة إلى أخرى. قال الممثل الشهير: “وإذا كنت أشعر بذلك حقًا، فأنا لست هازجة هادئة؛ أنا أحد نجوم برودواي”. وقال (عبر التايمز): “في النهاية أنا في عجلة من أمري متعرقًا، والدم يتدفق من أطراف أصابعي إلى أصابع قدمي، ومعنوياتي ترتفع”.
المزيد مما قاله ديك فان دايك عن الشيخوخة وممارسة الرياضة
ليست هذه هي المرة الأولى التي يكتب فيها فان دايك القلم على الورق للحديث عن الشيخوخة بشكل جيد من خلال ممارسة الرياضة. في كتابه “استمر في التحرك: ونصائح وحقائق أخرى حول العيش بشكل جيد لفترة أطول”، والذي تم نشره قبل حوالي 10 سنوات من جهوده الحالية، كان ممثل “التشخيص: القتل” يشارك بالفعل نصيحته الحكيمة حول الشيخوخة بأمان. وكتب: “ليس عليك أن تتصرف وكأنك في عمرك. ولا يتعين عليك حتى أن تشعر بذلك. وإذا حاولت أن تشق طريقها إلى حياتك، فلا يتعين عليك أن تنتبه”، مضيفًا أنه عندما يسأل الناس عن سره في البقاء شابًا، يقول لهم: “واصلوا التحرك”.
وفي الآونة الأخيرة، في مقطع فيديو نُشر على إنستغرام في 7 أكتوبر 2025، ظهر الممثل الذي لا يزال رشيقًا جالسًا على الأرض وساقيه متقاطعتين، ومحاطًا بمعدات التمارين الرياضية. وقال لجمهوره وهو يبتسم على نطاق واسع: “إنني أتطلع إلى رقم 100. لقد نجح جورج بيرنز في تحقيق ذلك، وسأفعل ذلك أيضًا”.
دمج التمرين في حياتك مع تقدمك في السن
يتفق العاملون في مجال الصحة مع ديك فان دايك عندما يتعلق الأمر بفوائد ممارسة الرياضة مع تقدمك في السن. وفقًا للدكتورة ليندا فريد، عميد كلية ميلمان للصحة العامة بجامعة كولومبيا، فإن هذا “أقرب شيء وجدناه لحبة سحرية لمكافحة آثار الشيخوخة” (عبر المجلس الوطني للشيخوخة (NCOA)). يستشهد NCOA بأبحاث تظهر أن التمارين الرياضية قد تكون قادرة على تعزيز المناعة، وإبطاء الساعة البيولوجية، وتأخير شيخوخة الدماغ.
إذا لم تكن نشطًا حاليًا، يقترح المعهد الوطني للشيخوخة (NIA) أنه من الجيد أن تبدأ، بغض النظر عن عمرك. وينصحون بالبدء تدريجيًا وتضمين مجموعة متنوعة من أنواع التمارين، بما في ذلك تمارين القلب وتدريبات القوة والتوازن. بالإضافة إلى ذلك، لاحظوا أنه حتى نوبات النشاط القصيرة يمكن أن تضيف ما يصل إلى التوصية الأسبوعية بـ 150 دقيقة من النشاط الهوائي متوسط الشدة ويومين من تمارين القوة. ابدأ من مستواك الحالي ثم واصل التقدم تدريجيًا. يمكن أن تساعدك ممارسة التمارين مع صديق أو الانضمام إلى فصل دراسي، حتى لو كان افتراضيًا، على البقاء متحفزًا. ويشيرون أيضًا إلى أهمية ارتداء أحذية وملابس مريحة والاهتمام بالسلامة أثناء قيامك تدريجيًا بإدخال النشاط البدني في حياتك اليومية.