الشيخوخة لها تأثير غير متوقع على خطر الإصابة بالسرطان (ولكن فقط بعد بلوغك سن الثمانين)

بغض النظر عن عدد الشموع التي تضعها على كعكة عيد ميلادك ، يمر جسمك بدرجة معينة من البلى اعتمادًا على مدى رعاية نفسك. عملية الشيخوخة ليست خطية ، لذلك قد تلاحظ تسارع أكبر في العمر حوالي 45 و 60 ، وفقا لمقال 2024 في شيخوخة الطبيعة.
في حوالي 60 عامًا ، تزداد عوامل الخطر للعديد من الأمراض ، وخاصة السرطان. يقول المعهد الوطني للسرطان أن نصف حالات السرطان في الولايات المتحدة تحدث بعد سن 66. نصف حالات سرطان الثدي موجودة في النساء البالغ من العمر 62 عامًا وما فوق.
ومع ذلك ، فإن خطر الإصابة بالسرطان يبدأ في الانخفاض في الثمانينات من العمر ، ووجدت دراسة 2024 في الطبيعة أنه قد يكون له علاقة بنوع من البروتين الموجود في الخلايا الجذعية المتقادمة. يتسبب البروتين ، NUPR1 ، في استجابة الخلايا الجذعية كما لو كانت منخفضة في الحديد. هذه استجابة نقص الحديد تقلل من قدرة الخلايا على تجديد الأورام وتشكيلها.
كيف يرتبط الحديد بنمو السرطان
استخدمت الدراسة الفئران الشيخوخة المعدلة وراثيا مع سرطان الرئة لدراسة كيفية تصرف الخلايا مع تقدمها. لاحظ الباحثون أن الفئران المسنين أنتجت المزيد من بروتين Nupr1 مع تقدمهم في العمر. نتيجة لذلك ، تفقد الخلايا قدرتها التجددية ، مما يؤدي إلى عدد أقل من الأورام. عندما خفض الباحثون بروتين NUPR1 في الخلايا ، زادت عملية التجديد. وبالمثل ، استعادت الخلايا الجذعية قدرتها على التجديد عند استكمالها بالحديد. وهذا يعني أن السرطان يمكن أن يتطور مرة أخرى.
العديد من علاجات السرطان تؤدي إلى وفاة برمجة للخلايا السرطانية تسمى موت الخلايا المبرمج. يلعب الحديد دورًا في علاج آخر محتمل للسرطان يسمى الخلاف. يحدث التضخمة عندما ينهار أغشية الخلية بعد تراكم سام من جزيئات الدهون التالفة ؛ الحديد يساعد على قيادة هذه العملية. ومع ذلك ، تصبح خلاياك أكثر مقاومة لعملية القتل للسرطان مع تقدمك في العمر ، وهذا هو السبب في زيادة خطر الإصابة بالسرطان مع تقدم العمر. ومع ذلك ، في مرحلة معينة ، تبدأ خلاياك في إنتاج المزيد من بروتين NUPR1 ، مما يؤدي إلى انخفاض خطر الإصابة بالسرطان.
يؤثر نمط حياتك على عملية الشيخوخة وخطر الإصابة بالسرطان
التغييرات في ميكروبيوم الأمعاء ، والالتهاب المزمن ، وتغيرات الحمض النووي تحدث مع تقدمك في العمر ، وهذه العوامل تزيد أيضًا من خطر الإصابة بالسرطان ، وفقًا لمراجعة 2024 في السرطان الجزيئي. ومع ذلك ، فإن عصرك البيولوجي يختلف كثيرًا عن عصرك الزمني ، حتى على المستوى الخلوي. بمعنى آخر ، ليس لدى زنزانتك تاريخ انتهاء صلاحية محدد. بدلاً من ذلك ، يمكنك إبطاء أو تسريع شيخوخة خلاياك (وخطرك للعديد من أنواع السرطان والأمراض الأخرى) حسب نمط حياتك.
إن اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة الكاملة ، وخاصة من النباتات ، يمكن أن يقلل من الشيخوخة البيولوجية من خلال الحفاظ على صحة الميكروبيوم الأمعاء الخاص بك وضمان حصولك على ما يكفي من العناصر الغذائية. الأطعمة المصنعة للغاية تزيد من خطر السمنة ، وتعطل صحة الأمعاء ، ويمكن أن تسريع الشيخوخة. إن الحصول على ما يكفي من التمرينات لا يقلل من عصرك البيولوجي فحسب ، بل يقلل أيضًا من خطر الظروف المرتبطة بالعمر مثل الساركوبينيا والتهاب المفاصل العظمي. تزيد السموم مثل الكحول والتدخين والملوثات البيئية والتعرض لأشعة الشمس من خطر الطفرات الوراثية المسببة للسرطان. تلعب صحتك العقلية والعاطفية أيضًا دورًا في تقليل عمرك البيولوجي وتقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض مثل السرطان.