الشيخوخة لها تأثير غير متوقع على خطر الإصابة بالسرطان (ولكن فقط بعد بلوغك سن الثمانين)

بغض النظر عن عدد الشموع التي تضعها على كعكة عيد ميلادك ، يمر جسمك بدرجة معينة من البلى اعتمادًا على مدى رعاية نفسك. عملية الشيخوخة ليست خطية ، لذلك قد تلاحظ تسارع أكبر في العمر حوالي 45 و 60 ، وفقا لمقال 2024 في شيخوخة الطبيعة.

في حوالي 60 عامًا ، تزداد عوامل الخطر للعديد من الأمراض ، وخاصة السرطان. يقول المعهد الوطني للسرطان أن نصف حالات السرطان في الولايات المتحدة تحدث بعد سن 66. نصف حالات سرطان الثدي موجودة في النساء البالغ من العمر 62 عامًا وما فوق.

ومع ذلك ، فإن خطر الإصابة بالسرطان يبدأ في الانخفاض في الثمانينات من العمر ، ووجدت دراسة 2024 في الطبيعة أنه قد يكون له علاقة بنوع من البروتين الموجود في الخلايا الجذعية المتقادمة. يتسبب البروتين ، NUPR1 ، في استجابة الخلايا الجذعية كما لو كانت منخفضة في الحديد. هذه استجابة نقص الحديد تقلل من قدرة الخلايا على تجديد الأورام وتشكيلها.