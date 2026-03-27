الصبار الزائد الفريد مع الزهور الوردية الجميلة التي تبدو رائعة في السلال المعلقة

أولئك منا الذين يحبون النباتات العصارية قد يرغبون في نهاية المطاف في زراعة صبار ذيل الجرذ في سلة معلقة، ولكن من الأسهل بكثير البدء بعينة صغيرة في وعاء الحضانة، مثل نبات ذيل الجرذ النضر مقاس 2 بوصة من كاليفورنيا الاستوائية. قد يكون من الصعب جدًا العثور على سلة معلقة لهذا الحجم من النبات، ولا ترغب في زرع واحدة في حاوية كبيرة جدًا خوفًا من تعفن الجذور. ومع ذلك، يمكنك تحويل أي وعاء صغير إلى أصيص معلق باستخدام الدعامات المناسبة، بما في ذلك شماعات نباتات المكرامية المنسوجة يدويًا من Litlandstar. فقط ضع في اعتبارك أن هذا الصبار يحتوي على أشواك شائكة، لذا قم بتعليقه في مكان لا يحتمل أن تلامس فيه السيقان الخلفية.

عندما تكون مستعدًا لتعليق صبار ذيل الجرذ في منزلك، تأكد من اختيار الموقع المناسب لتشجيع أزهاره الوردية الساخنة. إذا كنت قد حاولت زراعة هذا الصبار أو ما شابهه كنباتات منزلية من قبل ولم تحصل على أي زهور، فربما لم تكن توفر ما يكفي من الضوء. يحتاج صبار ذيل الجرذ إلى شمس كاملة أو جزئية، مما يعني ما لا يقل عن ثلاث ساعات يوميًا من ضوء الشمس المباشر لذلك يمكنك الاعتماد على هذا من بين النباتات الداخلية المثالية للنافذة المواجهة للجنوب. لاستكمال الاحتياجات الخفيفة لهذا النبات النضر، قم بريه بانتظام خلال موسم النمو ولكن اترك التربة تجف تمامًا بين الريات – حوالي مرة واحدة في الأسبوع. ومع ذلك، قد تحتاج إلى السماح بمرور شهر بين الريات في الشتاء. اعتنِ بنباتك في الأصيص بشكل صحيح، وسوف يكافئك ذلك بالزهور الرائعة في فصلي الربيع والصيف.