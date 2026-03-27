الصبار الزائد الفريد مع الزهور الوردية الجميلة التي تبدو رائعة في السلال المعلقة

يمكن أن توفر لنا السلال المعلقة المزيد من الأماكن لزراعة أوراق الشجر والزهور الرائعة، داخل المنزل وخارجه. لكننا نادرًا ما نعتبر الصبار خيارًا لهذه الطريقة لعرض المساحات الخضراء والأزهار الجميلة. وهذا أمر سيء للغاية لأن البعض منا في عداد المفقودين. خذ صبار ذيل الجرذ (Aporocactus flagelliformis) على سبيل المثال – وهو نبات مزهر رائع يبدو مثاليًا في السلال المعلقة، وهو واحد من أفضل 10 صبار يمكن للبستانيين المبتدئين التعامل معها. إذا كانت لديك ظروف النمو المناسبة، يمكنك إحضار منزل واحد للاستمتاع بنباتاته الفريدة وعروض الأزهار الرائعة.
عندما تعتني بصبار ذيل الجرذ بشكل صحيح، سيكون لديك سيقان طويلة زائدة بأزهار رائعة قبل أن تعرفها. تتدفق هذه الأنواع سريعة النمو من المكسيك من السلال المعلقة، وتنمو حتى 12 بوصة سنويًا ويصل طولها في النهاية إلى حوالي 5 أقدام. أزهارها تشبه أزهار صبار عيد الميلاد ويمكن أن تكون ظلالاً من اللون الوردي أو الأحمر، وتتفتح في فصلي الربيع والصيف. يمكنك الاستمتاع بها كجزء من حديقة عصارية داخلية معلقة، ويمكن لأولئك الذين يعيشون في المناخات الدافئة في مناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 10 إلى 11 زراعة هذه النباتات في الهواء الطلق طوال العام..
قم بزراعة صبار ذيل الجرذ في السلة ذات الحجم المناسب تحت أشعة الشمس الساطعة
أولئك منا الذين يحبون النباتات العصارية قد يرغبون في نهاية المطاف في زراعة صبار ذيل الجرذ في سلة معلقة، ولكن من الأسهل بكثير البدء بعينة صغيرة في وعاء الحضانة، مثل نبات ذيل الجرذ النضر مقاس 2 بوصة من كاليفورنيا الاستوائية. قد يكون من الصعب جدًا العثور على سلة معلقة لهذا الحجم من النبات، ولا ترغب في زرع واحدة في حاوية كبيرة جدًا خوفًا من تعفن الجذور. ومع ذلك، يمكنك تحويل أي وعاء صغير إلى أصيص معلق باستخدام الدعامات المناسبة، بما في ذلك شماعات نباتات المكرامية المنسوجة يدويًا من Litlandstar. فقط ضع في اعتبارك أن هذا الصبار يحتوي على أشواك شائكة، لذا قم بتعليقه في مكان لا يحتمل أن تلامس فيه السيقان الخلفية.
عندما تكون مستعدًا لتعليق صبار ذيل الجرذ في منزلك، تأكد من اختيار الموقع المناسب لتشجيع أزهاره الوردية الساخنة. إذا كنت قد حاولت زراعة هذا الصبار أو ما شابهه كنباتات منزلية من قبل ولم تحصل على أي زهور، فربما لم تكن توفر ما يكفي من الضوء. يحتاج صبار ذيل الجرذ إلى شمس كاملة أو جزئية، مما يعني ما لا يقل عن ثلاث ساعات يوميًا من ضوء الشمس المباشر لذلك يمكنك الاعتماد على هذا من بين النباتات الداخلية المثالية للنافذة المواجهة للجنوب. لاستكمال الاحتياجات الخفيفة لهذا النبات النضر، قم بريه بانتظام خلال موسم النمو ولكن اترك التربة تجف تمامًا بين الريات – حوالي مرة واحدة في الأسبوع. ومع ذلك، قد تحتاج إلى السماح بمرور شهر بين الريات في الشتاء. اعتنِ بنباتك في الأصيص بشكل صحيح، وسوف يكافئك ذلك بالزهور الرائعة في فصلي الربيع والصيف.