الصعاب، أفضل الرهانات، يختار لSnoop Dogg Arizona Bowl

يوم السبت هو أكثر أيام موسم البولينج ازدحامًا، لكن لا تتجاهل مباراة سنوب دوج أريزونا باول، التي ستضع ولاية فريسنو في مواجهة ميامي (أوهايو) على ملعب أريزونا في توكسون.

لا يمكننا أن نعد بأن هذا سيكون أمرًا مثيرًا للقلق، ولكن إذا كنت شخصًا يستمتع بمباراة شطرنج دفاعية في هذا العصر الذي يتسم بالهجمات الهوائية، فهل لدينا معركة من أجلك؟

ولاية فريسنو هي المفضلة بـ 5.5 نقطة، مع وجود أكثر / أقل عند 41.5 نقطة، وهو أحد أدنى المجاميع خلال موسم الوعاء.

ميامي (أوهايو) مقابل احتمالات ولاية فريسنو، التنبؤ

على أرض الملعب، هذين الفريقين هما صورتان متطابقتان لبعضهما البعض.

لن يتم الخلط بين فريقي Bulldogs وRedhawks مع فريق St. Louis Rams عام 1999، لكنهما لا يحتاجان إلى وضع أرقام غزيرة في الهجوم للحصول على النتائج. كل من هذه الدفاعات سوف تتحدث يوم السبت.

كان من المفترض أن تخضع ولاية فريسنو لعملية إعادة ضبط صعبة للغاية في عام 2025 مع تولي مات إنتز المسؤولية بعد فترة قضاها في ولاية داكوتا الشمالية وكمساعد في جامعة جنوب كاليفورنيا.

دخل Entz في برنامج يمر بمرحلة انتقالية، حيث قام فريق Bulldogs بتغييره التدريبي الرابع منذ عام 2017.

من الواضح أن لديه رؤية لتحقيق الاستقرار في الدفاع والقلق بشأن الهجوم لاحقًا.

سمحت ولاية فريسنو بالمركز السابع عشر من الياردات الأقل لكل لعبة في FBS وكان الفريق الدفاعي رقم 43 في البلاد هذا الموسم، لكل SP +.

لقد كانت ميامي (أوهايو) صورة للاستقرار في مشهد كرة القدم الجامعية المتغير باستمرار.

الرهان على كرة القدم الجامعية؟

يتولى تشاك مارتن مسؤولية فريق Redhawks منذ عام 2014، وقد أوضح تمامًا كيف يريد أن يلعب فريقه: اعتن بالأساسيات، وقلل من الأخطاء واعتمد على الدفاع لإبقائك في اللعبة.

تمكن فريق Redhawks من ركوب هذه الهوية إلى بطولة MAC، حيث سقطوا بنتيجة 23-13 أمام فريق مماثل في غرب ميشيغان. مثل فريق Bulldogs، كان فريق Broncos بمثابة مسامير بدون كرة في عام 2025، مما خفف العبء على الهجوم الفاتر.

أعتقد أن هناك الكثير الذي يمكننا استخلاصه من لعبة بطولة MAC والتقدم إليه في Arizona Bowl. ولاية فريسنو هي نسخة أفضل من غرب ميشيغان، والتي كانت نسخة أفضل من ميامي (أوهايو).

وضع النقاط.

المسرحية: ولاية فريسنو -5.5 (-110، FanDuel)

