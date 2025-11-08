الصعاب، والاختيارات، وأفضل رهان

محتوى القمار 21+. قد تحصل صحيفة نيويورك بوست على عمولة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال الروابط الخاصة بنا. اقرأ معاييرنا التحريرية لمزيد من المعلومات.



عاد فريق “Ugly Underdogs” إلى قائمة الانتصارات يوم السبت بأداء قوي من كلية بوسطن ضد نوتردام. كان دفاع النسور بطوليًا طوال فترة ما بعد الظهر، حيث تغلب على الأيرلنديين في الربع الأول ولم يخسر سوى 25 نقطة إجمالية، مما يعني أنهم كانوا سيغطون الفارق حتى لو تم استبعادهم. سارت الأمور بسلاسة لدرجة أننا سنعود مباشرة إلى البئر ونتخلص من المقاتلين الأيرلنديين برهان على البحرية في الأسبوع الحادي عشر.

يبدو الأمر وكأن نوتردام تخطو خطوة كبيرة نحو الرقص الكبير.

احتل The Fighting Irish (6-2) المرتبة رقم 10 في الدفعة الأولى من تصنيفات College Football Playoff، متقدمًا على الفرق التي خسرت خسارتين مثل تكساس وأوكلاهوما وفاندربيلت، بالإضافة إلى الفرق التي خسرت مرة واحدة مثل فيرجينيا ولويزفيل وجورجيا تك.

وضعت اللجنة ميامي في المركز 18. وتغلبت الأعاصير على الأيرلنديين في الأسبوع الأول.

وبعبارة أخرى، فإن لجنة الاختيار تلوح بيدها. إذا اهتمت نوتردام بالأعمال التجارية وفازت على البحرية، وبيتسبرغ، وسيراكيوز، وستانفورد – فهم في وضع جيد.

هل هذا عادل؟ سوف نسمح لمضيفي البرامج الحوارية الإذاعية في أوستن ونورمان وناشفيل بمناقشة ذلك. لدينا أشياء أكثر أهمية لنناقشها. مثل ما إذا كانت نوتردام قد حصلت على عدد كبير جدًا من النقاط ضد البحرية ليلة السبت في ساوث بيند أم لا.

بدأ فريق Midshipmen الموسم بثمانية انتصارات متتالية، ولكن تم التراجع عنهم أمام شمال تكساس، 31-17، في الأسبوع 10. على السطح، قد يبدو ذلك بمثابة خسارة سيئة، لكن فريق Mean Green كان أحد أفضل الفرق في مجموعة الخمسة هذا الموسم. لا تتفاجأ برؤيتهم في المباراة الفاصلة.

البحرية مقابل احتمالات نوتردام، التنبؤ

يعد شمال تكساس أيضًا بمثابة مباراة كابوسية للبحرية. يحب The Mean Green تمامًا بث الكرة، وهم جيدون جدًا في القيام بذلك. يحتل شمال تكساس المرتبة الأولى على مستوى الدولة من حيث النقاط لكل لعبة (43.6)، والثاني في الياردات لكل لعبة (491.4)، والعاشر في الياردات لكل لعبة (6.8). ليس هناك عيب في الخسارة أمام أبناء دينتون.

إن الأيرلنديين المقاتلين أفضل من شمال تكساس، لكنهم أقرب بكثير إلى فنجان شاي البحرية.

مع وجود لاعب وسط جديد، ومرشح هيزمان للخلف، ودفاع قوي، يريد الأيرلنديون اللعب في لعبة كرة قدم بدنية على الطراز القديم. إنهم يريدون أن يبدو الأمر مثل عام 1966 حيث لعب جيريميا لوف دور روكي بليير.

لن تسمع أي شكاوى من البحرية.

الجيش وحده هو الذي يدير الكرة أكثر من رجال البحرية هذا الموسم، لكن فريق Mids هو من يفعل ذلك بشكل أفضل من أي شخص آخر في البلاد، على الأقل من حيث الياردات لكل اندفاع.

ستكون نوتردام أفضل دفاع يواجهه رجال البحرية طوال الموسم، لكن البحرية ستكون الهجوم الأكثر تميزًا الذي سيواجهه الأيرلنديون. إن إيقاف الخيار الثلاثي، خاصة عندما يتدفق كما هو الحال بالنسبة للبحرية هذا العام، ليس بالمهمة السهلة. يجب أن تجد البحرية بعض الأوساخ بانتظام يوم السبت، وسوف يمضغون الساعة في طريقهم.

يبدو لي أن سوق الرهان يقلل من فرص البحرية في هذا الميل. وفقًا لـ SP+، فإن فريق Midshipmen هو أفضل فريق رقم 50 في البلاد، وهو على قدم المساواة بشكل أساسي مع أمثال Baylor وDuke وBoise State. أغلق برونكو كمرشح مفضل بـ 21.5 نقطة في ساوث بيند في وقت سابق من هذا الموسم.

البحرية ، التي تلعب أسلوبًا في كرة القدم أكثر ملاءمة لتغطية فروق الأسعار الكبيرة مما تفعله ولاية بويز ، تتأخر بخمس نقاط عن تلك العلامة.

بالنسبة لي، يبدو هذا موقفًا مشابهًا لما رأيناه مع كلية بوسطن في نهاية الأسبوع الماضي. السرد السائد حول الأيرلنديين هو أنهم بحاجة إلى الإدلاء ببيان لإثارة إعجاب لجنة الاختيار. يؤثر هذا الشعور على كيفية المراهنة على هذه اللعبة، حيث يسعد المقامرون بدفع علاوة على نوتردام مقابل برنامج مجموعة الخمسة الذي استضافته شمال تكساس للتو.

اشترِ بسعر منخفض على Navy ولا تتفاجأ إذا وصل هذا المنتج إلى السلك.

المسرحية: البحرية +26.5

<br />

