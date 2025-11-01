الصعاب والاختيارات وأفضل رهان لصراع ACC

محتوى القمار 21+. قد تحصل صحيفة نيويورك بوست على عمولة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال الروابط الخاصة بنا. اقرأ معاييرنا التحريرية لمزيد من المعلومات.



سيتطلع أحد أعزاء موسم كرة القدم الجامعي إلى مواصلة قصته الخيالية ليلة السبت في ملعب كارتر فينلي في رالي بولاية نورث كارولاينا

فازت شركة Georgia Tech رقم 8 بأول ثماني مباريات لها هذا الموسم، بما في ذلك خمس مباريات في ACC، وهي الآن على بعد عدد قليل من الانتصارات من رحلة إلى College Football Playoff.

تقف ولاية نورث كارولاينا في طريق السترات الصفراء يوم السبت، لكن حطام رامبلين هو المفضل على الطريق بـ 5.5 نقطة.

لقد كان موسمًا مخيبًا للآمال لفريق Wolfpack، الذي لا يزال بحاجة إلى فوزين فقط للوصول إلى مباراة بالكرة.

هل تستطيع ولاية نورث كارولاينا لعب المفسد يوم السبت؟

جورجيا تك مقابل احتمالات ولاية نورث كارولاينا، التنبؤ

ليس هناك الكثير مما لا يعجبك فيما فعلته شركة Georgia Tech هذا الموسم.

لقد تحول فريق السترات الصفراء إلى قوة هجومية بتوجيه من باستر فولكنر، ولا يزال لدى هاينز كينج فرصة في التصدي لـ Heisman إذا واصل تقدمه.

تحتل Georgia Tech المرتبة 14 في FBS في الياردات لكل لعبة (6.6)، والمرتبة 23 في الياردات لكل لعبة (442.9) والثامنة في الياردات لكل حمل (5.9).

إن حزمة إحصائيات لعبة التمرير ليست مثيرة للإعجاب، لكنها لا تزال قوية وفعالة للغاية. أكملت شركة Georgia Tech 72 بالمائة من تمريراتها في عام 2025.

بفضل ظهير الوسط السحري ذو التهديد المزدوج الذي يعمل بمثابة العمود الفقري، يحافظ فريق السترات الصفراء على تخمين الدفاعات طوال المباراة.

أما الدفاع فله قصة أخرى. هناك بعض الأشياء الجيدة، ولكن في معظم الأحيان، يكون الدفاع موجودًا لإبقاء الأمور مرتبة بما يكفي حتى يقوم الهجوم بعمله ويفوز بلعبة جاكيتات.

الرهان على كرة القدم الجامعية؟

إنها لعبة خطيرة، خاصة ضد الهجوم الذي يمكن أن يؤدي إلى لعب مباريات كبيرة.

لقد كان موسمًا مخيبًا للآمال بالنسبة لولاية نورث كارولاينا، لكن الشيء الوحيد الذي يمكنها فعله هو التسجيل.

يبلغ متوسط ​​فريق Wolfpack 27 نقطة في كل مسابقة ويضع أقل من 394 ياردة في كل مباراة، لذلك يجب أن يحصل على نصيبه العادل من الفرص يوم السبت.

<br />

يمكن أن يكون لاعب الوسط CJ Bailey فائزًا باللعبة، كما أن فريق Georgia Tech الثانوي معرض بشكل خاص للمسرحيات الكبيرة. يمكن لـ Bailey و’Pack’ أن يتسكعوا مع حطام Ramblin.

إن Georgia Tech قصة رائعة، ولكن كان لها بعض المواجهات المتقاربة هذا الموسم، بما في ذلك ضد ويك فورست. لا تتفاجأ إذا كانت جريمة ولاية نورث كارولاينا بمثابة صدمة أخرى للسترات يوم السبت.

المسرحية: ولاية نورث كارولاينا +5.5 (-110، FanDuel)

