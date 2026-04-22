الصقور “منفتحة على التعامل” مع كايل بيتس مع انتشار شائعات عن مسودة اتحاد كرة القدم الأميركي

قد تحاول شركة Falcons جني الأموال بعد أن قام كايل بيتس أخيرًا برفع أسهمه.

النهاية الضيقة المخضرمة متاحة في المحادثات التجارية ويمكن نقلها خلال مسودة NFL التي تستمر ثلاثة أيام والتي تبدأ يوم الخميس للمساعدة في منح الصقور المزيد من الاختيارات، وفقًا لآدم شيفتر من ESPN.

وقع بيتس على علامة الامتياز الخاصة به لمدة عام واحد بقيمة 15.05 مليون دولار في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال شيفتر في برنامجه الإذاعي الذي أطلق عليه اسم نفسه يوم الاثنين: “سأراقب لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم العثور على شريك تجاري لكايل بيتس، وهم منفتحون على التعامل معه”. “لديهم (رقم) 48، لديهم (رقم) 79، لديهم (رقم) 122. إنهم يفتقرون إلى الاختيارات. أعتقد أن إيان كننغهام، المدير العام الجديد لـ Falcons في مسودته الأولى، يرغب في العودة إلى الوراء، والحصول على المزيد من الاختيارات لأنهم يفتقرون إليها هذا العام.”

ليس لدى الصقور اختيار في الجولة الأولى بعد تداولها بعيدًا في العام الماضي، وتمثل هذه المسودة أول نظام جديد للفريق يضم كننغهام والمدرب الجديد كيفن ستيفانسكي.

الأنظمة الجديدة ليست مقيدة باللاعبين من المكاتب الأمامية السابقة، ويبدو أن أتلانتا قد تحاول بيع لاعب مرتفع لم يفي بوعده في مواسمه الخمسة في الدوري.

قضى بيتس، 25 عامًا، موسمًا مبتدئًا رائعًا في عام 2021 عندما سجل 68 عملية اصطياد لمسافة 1026 ياردة مع هبوط واحد، لكنه سجل 356 و667 و602 ياردة في المواسم الثلاثة التالية، على التوالي.

في الموسم الماضي، عاد بيتس أخيرًا إلى المستويات العليا من النهايات الضيقة من خلال تسجيل 88 هدفًا في مسيرته المهنية لمسافة 928 ياردة مع أفضل خمس هبوط في مسيرته.

ثم وضع فريق Falcons علامة الامتياز على Pitts في هذا الموسم مما منحهم الفرصة لإبقائه بموجب عقد لمدة عام آخر وربما التوصل إلى صفقة طويلة الأجل.

ومع ذلك، قال كانينغهام في وقت سابق من هذا الموسم إنه سيستمع على الأقل إلى العروض المقدمة لبيتس، مما يشير إلى أن الاتحاد قد لا يكون مخصصًا على المدى الطويل.

قال كننغهام في شهر مارس، لكل ESPN: “إن وظيفتي كمدير عام هي أن أفعل ما هو أفضل للمنظمة”. “كايل لاعب عظيم. لقد رأينا مجموعة مهاراته. كما أن وظيفتي هي الاستماع.”

يمكن للفرق أن ترى أن بيتس مناسبًا محتملاً نظرًا لأن الطبقة النهائية الضيقة لهذا العام تفتقر إلى المواهب الممتازة.

يعتبر كينيون صادق من ولاية أوريغون اختيارًا مؤكدًا للجولة الأولى، مع حصول إيلي ستورز من فاندربيلت على فرصة أن يكون في الجولة الأولى المتأخرة.

قد يكون أحد العوامل المحتملة في أي صفقة هو ما إذا كان الفريق المستحوذ يعتقد أنه قادر على توقيع بيتس على التمديد بدلاً من المخاطرة بالتخلي عن اختيارات قيمة لاستئجار لمدة عام واحد ولم يُظهر الاتساق.