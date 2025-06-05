الصواريخ ليس لها “مصلحة” في السماح لـ Ime Udoka بالذهاب إلى Knicks

من المحتمل أن يتم خدش Ime Udoka من القائمة المختصرة لمرشحي تدريب Knicks.

إن المدرب الرئيسي لروكتس بموجب عقد حتى عام 2027 ، مما يعني أنه سيتعين على هيوستن منح الإذن لمجرد مقابلة نيكس.

وسيتعين على نيكس بعد ذلك التفاوض على تعويضات الصواريخ لإبعاد مدربهم عنهم.

الصواريخ “لا مصلحة في الترفيه عن ذلك” ، وفقا للرياضي.

أطلق فريق Knicks توم ثيبودو المدرب بعد أن تم القضاء عليه في نهائيات المؤتمر الشرقي في ست مباريات من قبل Pacers.

كان Thibodeau مسؤولاً لمدة خمس سنوات ، حيث قاد فريق Knicks إلى مرحلة ما بعد الموسم في أربعة من تلك المواسم.

وقال ليون روز رئيس نيكس في بيان “منظمتنا تركز بشكل فريد على الفوز ببطولة لعشاقنا”. “لقد قادنا هذا المطاردة إلى القرار الصعب لإبلاغ توم ثيبودو بأننا قررنا التحرك في اتجاه آخر. لا يمكننا أن نشكر توم بما يكفي على صب قلبه وروحه في كل يوم من كونه مدربًا رئيسيًا في نيويورك نيكس. لقد قادنا فقط مع الفصل الدراسي والكفاءة المهنية على المواسم الخمسة الماضية ، ولكن أيضًا نجاحًا هائلاً في الملعب بأربعة أقسام متفرقة وأربعة من فئة اللعب.

“في نهاية المطاف ، اتخذنا القرار الذي نشعر به هو الأفضل لمؤسستنا للمضي قدمًا. سيكون توم دائمًا جزءًا من عائلة نيكس لدينا ولا نتمنى له حقًا سوى الأفضل في المستقبل.”

يعتبر Udoka ، على الرغم من الخلافات خارج الملعب ، أحد أفضل المدربين في الدوري الاميركي للمحترفين.

قاد سلتكس إلى نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين في موسمه الأول في بوسطن قبل أن يخسر أمام ووريورز في ست مباريات.

لكن فترة عمله في سلتكس استمرت سنة واحدة فقط ، حيث تم تعليقه وبعد ذلك تم إطلاق النار عليه لعلاقة غير لائقة مزعومة مع موظفة.

وقد شغل منصب مدرب روكتس في الموسمين الماضيين ، مما أدى إلى تحول مذهل للامتياز.

سجلوا رقما قياسيا 52-30 هذا العام ، واحتلوا المركز الثاني في المؤتمر الغربي قبل أن يخسروا أمام المحاربين في الجولة الأولى من التصفيات.

ذهب روكتس 41-41 في عامه الأول مع الفريق.

في الفصول الأربعة قبل تولي أودوكا ، لم يفز روكتس بأكثر من 22 مباراة.