الصيغة البسيطة التي يجب اتباعها للحصول على إضاءة متوازنة في أي غرفة

الإضاءة المناسبة يمكن أن تجعل الغرفة العادية تبدو وكأنها مصممة خصيصًا. فهو يسلط الضوء على الميزات البارزة، ويخلق حالة مزاجية معينة، ويتيح لك استخدام الغرفة إلى أقصى إمكاناتها. إن سر استخدام الإضاءة لجعل منزلك يبدو أكثر تكلفة هو المزج المتعمد بين الأنواع الأربعة الرئيسية للإضاءة بطريقة تدعم نمط الغرفة ووظيفتها. الإضاءة المحيطة هي المصدر الرئيسي للضوء في الغرفة، وعادة ما تكون مزيجًا من الإضاءة العلوية والإضاءة الطبيعية. تركز الإضاءة المميزة على الميزات أو المناطق التي تريد التركيز عليها في الغرفة. إضاءة المهام عبارة عن ضوء مركز يساعدك على أداء نشاط ما، مثل القراءة أو الطبخ أو الحرف اليدوية. يمكن أن تساهم الإضاءة الزخرفية في أي من أنواع الإضاءة الأخرى، ولكن الغرض الأساسي منها هو إضافة لمسة جمالية للغرفة.

سيساعدك وضع هذه الأنواع الأربعة من الإضاءة على إنشاء إضاءة متوازنة في غرفتك. على الرغم من أن التفاصيل ستختلف اعتمادًا على الغرفة، إلا أن مصممي الديكور الداخلي يفضلون نسبة 2:1 من الإضاءة المحيطة إلى أنواع الإضاءة الأخرى في الغرفة. يؤدي هذا المزيج إلى إنشاء غرف مضاءة بشكل مريح دون تناقضات قاسية. يمكن أن يساعدك وضع هذه الصيغة في الاعتبار في اختيار الإضاءة المثالية لمساحتك.