الصيغة البسيطة التي يجب اتباعها للحصول على إضاءة متوازنة في أي غرفة

الإضاءة المناسبة يمكن أن تجعل الغرفة العادية تبدو وكأنها مصممة خصيصًا. فهو يسلط الضوء على الميزات البارزة، ويخلق حالة مزاجية معينة، ويتيح لك استخدام الغرفة إلى أقصى إمكاناتها. إن سر استخدام الإضاءة لجعل منزلك يبدو أكثر تكلفة هو المزج المتعمد بين الأنواع الأربعة الرئيسية للإضاءة بطريقة تدعم نمط الغرفة ووظيفتها. الإضاءة المحيطة هي المصدر الرئيسي للضوء في الغرفة، وعادة ما تكون مزيجًا من الإضاءة العلوية والإضاءة الطبيعية. تركز الإضاءة المميزة على الميزات أو المناطق التي تريد التركيز عليها في الغرفة. إضاءة المهام عبارة عن ضوء مركز يساعدك على أداء نشاط ما، مثل القراءة أو الطبخ أو الحرف اليدوية. يمكن أن تساهم الإضاءة الزخرفية في أي من أنواع الإضاءة الأخرى، ولكن الغرض الأساسي منها هو إضافة لمسة جمالية للغرفة.
سيساعدك وضع هذه الأنواع الأربعة من الإضاءة على إنشاء إضاءة متوازنة في غرفتك. على الرغم من أن التفاصيل ستختلف اعتمادًا على الغرفة، إلا أن مصممي الديكور الداخلي يفضلون نسبة 2:1 من الإضاءة المحيطة إلى أنواع الإضاءة الأخرى في الغرفة. يؤدي هذا المزيج إلى إنشاء غرف مضاءة بشكل مريح دون تناقضات قاسية. يمكن أن يساعدك وضع هذه الصيغة في الاعتبار في اختيار الإضاءة المثالية لمساحتك.
أمثلة على الإضاءة المتوازنة في غرف مختلفة
ستختلف طريقة تعاملك مع صيغة الإضاءة حسب الغرض من غرفتك. على سبيل المثال، تريد خلق جو مريح في غرفة نومك. في حين أنه سيكون لديك بعض الإضاءة المهمة، مثل مصابيح القراءة بجانب السرير، فسوف تقوم في الغالب بموازنة الإضاءة المحيطة مع الإضاءة المميزة أو الزخرفية. في المقابل، عندما تكون في المطبخ، فأنت تعمل عادةً على إعداد وجبة، وبالتالي فإن نسبة إضاءة المهمة لديك ستكون أعلى. أفضل نوع من الإضاءة لمطبخك يسمح بالعمل والاسترخاء. تتوافق الإضاءة المعلقة فوق مساحة عمل الجزيرة أو شرائط LED الموجودة أسفل الخزانات بشكل جيد مع الإضاءة المحيطة الهادئة لتمنحك ما يكفي من الضوء لقراءة الوصفات والاستمتاع بالعشاء.
عادة ما تكون غرفة المعيشة هي الغرفة الأكثر تنوعًا في منزلك، لذا فكر في كيفية استخدامها عند تصميم خطة الإضاءة الخاصة بك. يمكن أن توفر المصابيح الأرضية إضاءة مهمة بالقرب من مناطق الجلوس، بينما يمكن للأضواء الموجهة المزخرفة تسليط الضوء على القطع الفنية المفضلة لديك. تسمح لك أدوات خفض الإضاءة في الإضاءة المحيطة بتعديل الحالة المزاجية للأنشطة المختلفة. يمكنك إضفاء السطوع على الغرفة لحفلات الأعياد وتعتيمها ليلاً لمشاهدة فيلم.