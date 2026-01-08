الضربات المنسية المنسية من عام 1986 والتي تبلغ 40 عامًا هذا العام

في حين أن فترة الثمانينات قد تبدو وكأنها انتهت للتو بالنسبة للعديد من الأمريكيين الأكبر سنا، إلا أنه من الصادم إلى حد ما أن ندرك أنه حتى النصف الأخير من العقد قد مضى الآن 40 عاما. وهذا يعني أيضًا أن الثقافة الشعبية في أواخر الثمانينيات أصبحت الآن منطقة “قديمة” بقوة. عذرًا، أيها الأطفال والمراهقون الذين بلغوا سن الرشد في الثمانينيات: الموسيقى التي نشأت عليها، والتي بدت عصرية جدًا وذات صلة ومستقبلية في ذلك الوقت، عادت الآن إلى مرآة الرؤية الخلفية الجماعية التي يضرب بها المثل.
ولكن لا ينبغي لنا أن ندع هذا يتحول إلى حفلة مؤسفة بشأن كوننا كبار السن، أو كبار السن مثل جيل طفرة المواليد في الثمانينيات، الذين تمرد عليهم شباب ذلك العقد واستجابوا لهم بموسيقى البوب والروك. بدلًا من ذلك، دعونا ننظر إلى الوراء ونتأمل في كل الأغاني الرائعة من الثمانينيات، وتحديدًا تلك التي صدرت قبل 40 عامًا بالضبط. كان هذا هو الوقت الذي سيطر فيه أمثال بون جوفي وجانيت جاكسون ومادونا وبرنس وويتني هيوستن على موجات الأثير وقناة MTV. كانت الأصوات في ذلك الوقت تعتمد على آلة النطق، وموسيقى البوب الراقصة، والصخور الناعمة، والصخور المثيرة قليلاً. وبينما يرتبط كل هؤلاء المطربين والفرق الموسيقية ارتباطًا وثيقًا بعام 1986، فقد تم نسيان الكثير من الأغاني لفنانين آخرين. فيما يلي خمس أغانٍ حققت نجاحًا كبيرًا في عام 1986 ولم يعد أحد يستمع إليها، ناهيك عن تذكرها.
El DeBarge – من هو جوني
ربما يرجع السبب في ذلك إلى أنها أغنية منفردة لعضو في فرقة من الثمانينيات نسيناها تمامًا، أو ربما يرجع ذلك إلى أن إنتاجها – الكثير من طعنات البوق الاصطناعية والمؤثرات الصوتية – يرجع تاريخه بشدة إلى عام 1986. أو ربما لأنه مرتبط بفيلم كوميدي منسي في الغالب وذو شعبية معتدلة في الثمانينيات مع بعض العناصر المؤسفة والتي أصبحت الآن إشكالية للغاية. على أي حال، عدد قليل من الناس هم الذين يستخدمون أغنية “Who’s Johnny” لـ El DeBarge على أجهزة AirPods الخاصة بهم بعد 40 عامًا من إصدارها لأول مرة.
“Who’s Johnny” هو أفضل 40 أغنية ناجحة في مسيرة El DeBarge بصرف النظر عن مشاركته في DeBarge، مجموعته الفانك بوب التي ضمت أربعة من إخوته وحققت نجاحات مثل “Who’s Holding Donna Now” و”Rhythm of the Night” في عام 1985. في العام التالي، خطف El DeBarge الأضواء بأغنية “Who’s Johnny”، وهي أغنية مكتوبة لـ “Short Circuit”، وهو فيلم كوميدي عن جوني. 5، روبوت حساس ينطلق من المختبر العسكري الذي ولده. الممثل الأبيض فيشر ستيفنز يشارك في البطولة بدور بن جابيتويا، وهو شخصية هندية. تم استخدام لهجة نمطية مسيئة و “الوجه البني”. إن الأغنية التي تتحدث بشكل صريح عن حبكة فيلم سقط في شقوق التاريخ، وربما تكون محقة في ذلك، لن يتم بثها كثيرًا بعد 40 عامًا.
داريل هول – وقت الحلم
عندما قام داريل هول وجون أوتس بتوسيع المخططات بشكل روتيني في أواخر السبعينيات والثمانينيات، بدا الأمر وكأنه نتيجة مفروغ منها أنه إذا قرر هول تجربة مهنة منفردة، فسيكون ناجحًا للغاية. بينما وصف الثنائي نفسيهما بأنهما ثنائي ذو مدخلات متساوية، كان Hall هو المغني الأساسي وكان بمثابة الوجه الجذاب لهذا الفعل. بعد ستة أغنيات فردية و23 أغنية إضافية من أفضل 40 أغنية، أخذ الثنائي استراحة حتى يتمكن Hall من المضي قدمًا بمفرده. في عام 1986، أصدر الألبوم “Three Hearts in the Happy Ending Machine” الذي تم الترويج له بأغنية “Dreamtime” المنفردة.
بدت الأغنية تشبه إلى حد كبير ما كان هول يصنعه مع أوتس على مدى السنوات القليلة الماضية – كانت أغنية “Dreamtime” بمثابة عرض لألعاب Hall البهلوانية الصوتية المثيرة للإعجاب والعاطفية، والتي تستدعي فوق العديد من طبقات آلات المزج وتأثيرات الاستوديو والقيثارات المعالجة بكثافة. لقد صعد إلى المراكز العشرة الأولى في عام 1986، وبلغ ذروته في النهاية عند المركز الخامس. ولن يرى هول مثل هذه الارتفاعات مرة أخرى، على الأقل ليس بمفرده. اجتمع مجددًا مع أوتس بعد حوالي عام، وواصلا تسجيل الأغاني الناجحة حتى أوائل التسعينيات.
تستمر العديد من أغاني Daryl Hall وJohn Oates في جذب المستمعين بعد مرور أكثر من 40 عامًا – على سبيل المثال، تمتلك أغنية “Maneater” مليار تدفق على Spotify – بينما تم الاستماع إلى أغنية “Dreamtime”، التي قد تكون أيضًا أغنية Hall and Oates، ما يزيد قليلاً عن 2.5 مليون مرة على Spotify.
بيلي أوشن – ستكون هناك أغاني حزينة (لتجعلك تبكي)
حصل بيلي أوشن، مغني البوب-آر أند بي من المملكة المتحدة ذو الأصوات الغنية، على ثلاث أغنيات منفردة لتحتل المركز الأول في الثمانينيات. لا يزال اثنان من تلك الأغاني المتصدرة في المخططات يحصدان أعدادًا كبيرة من البث المباشر: “Get Outta My Dreams, Get Into My Car” التي تتسم بالمرح والمرح ولكن مؤرخة، و”Caribbean Queen (No More Love on the Run)” المنومة المليئة بالريغي. الجزء الآخر من ثلاثية الهيمنة على مخطط المحيط كانت أغنية عام 1986 “ستكون هناك أغاني حزينة (لجعلك تبكي).”
ربما لأن أوشن سجل ألبومًا واحدًا فقط بين نهاية الثمانينيات وأواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، فقد سقطت أغنية “ستكون هناك أغاني حزينة (لجعلك تبكي)” من الخريطة الموسيقية تمامًا. في حين أن أغانيه الأخرى واضحة وممتعة، فإن هذه الأغنية هي أغنية حزينة عن الأغاني الحزينة. على الرغم من محاولة استخدام زاوية ذكية، إلا أنها عبارة عن أغنية شعبية وعامة في ذلك الوقت، تبدو مثل الكثير من حشوات راديو موسيقى الروك الناعمة الأخرى في منتصف الثمانينيات، والتي تعيش اليوم في غرف الانتظار ومكبرات الصوت في الصيدليات.
بوسطن – أماندا
بحلول الوقت الذي صدر فيه ألبوم بوسطن الثالث “المرحلة الثالثة” عام 1986، كان صوت الفرقة قد أصبح قديمًا جدًا. بعد ألبومين ناجحين – أول ألبوم لبوسطن يحمل عنوانًا ذاتيًا عام 1976 كان بمثابة وحش مبيعات مطلق، حيث بيع في النهاية أكثر من 17 مليون نسخة – كان توم شولز، العقل المدبر لبوسطن، راضيًا بالعبث بأغانيه لسنوات بحثًا عن الكمال. “المرحلة الثالثة”، وخاصة الأغنية الرئيسية، أغنية الجيتار “أماندا،” كانت من بقايا عصر موسيقى الروك في وقت كان فيه الشعر المعدني وموسيقى البوب على لوحة المفاتيح يحددان الموسيقى السائدة.
الجمهور لم يهتم. ذهبت أغنية “Amanda” التي انتهت صلاحيتها إلى المركز الأول لمدة أسبوعين في نوفمبر 1986، وهي المرة الأولى والأخيرة التي تتصدر فيها أي أغنية من بوسطن قائمة Hot 100. لكن عودة بوسطن كانت قصيرة. لم يفشل Scholz في الحفاظ على الزخم من خلال عدم إصدار ألبوم كامل آخر في بوسطن حتى عام 1994 فحسب، بل لم يكن لدى “Amanda” قوة البقاء. يتم بث فيلم “أكثر من مجرد شعور” البالغ من العمر 50 عامًا بمعدل 10 مرات أكثر من فيلم “Amanda” البالغ من العمر 40 عامًا.
بيتر سيتيرا – في المرة القادمة التي أسقط فيها
انحدرت شيكاغو من فرقة موسيقية إلى مجموعة من نجوم الروك الذين رفضوا العمل معًا. في السبعينيات، كانت مجموعة حرة ومترامية الأطراف تمزج ببراعة موسيقى الجاز مع الروك، ثم في الثمانينيات أنتجت أغاني موسيقى الروك الناعمة المصممة لإظهار الصوت الغريب تقريبًا للمغني بيتر سيتيرا، الذي ذهب منفردًا في عام 1985. في عام 1986، تصدرت أول أغنيتين فرديتين لـ Cetera من خارج شيكاغو قائمة Hot 100: “Glory of Love”، موضوع الحب من “The Karate Kid Part II” و”The Next Time I Fall”، وهو دويتو مع إيمي غرانت.
في “The Next Time I Fall”، أراد Cetera صراحةً الاستعانة بمغني كان قد بدأ للتو، ووجد شريكه في Grant. قبل أن تصبح موسيقية في التسعينيات، نسينا أمرها، كانت غرانت نجمة بارزة في قطاع البوب المسيحي، حيث بدأت مسيرتها الموسيقية غير الدينية. صعدت أغنية “The Next Time I Fall” إلى قائمة البوب في ديسمبر 1986، وعلى الرغم من الجاذبية المستمرة لموسيقى Cetera مع شيكاغو وبدونها، ونجاحات جرانت العديدة في أوائل التسعينيات، انتقل العالم بسرعة من المركز الأول لمدة أسبوع واحد.