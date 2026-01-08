الضربات المنسية المنسية من عام 1986 والتي تبلغ 40 عامًا هذا العام

في حين أن فترة الثمانينات قد تبدو وكأنها انتهت للتو بالنسبة للعديد من الأمريكيين الأكبر سنا، إلا أنه من الصادم إلى حد ما أن ندرك أنه حتى النصف الأخير من العقد قد مضى الآن 40 عاما. وهذا يعني أيضًا أن الثقافة الشعبية في أواخر الثمانينيات أصبحت الآن منطقة “قديمة” بقوة. عذرًا، أيها الأطفال والمراهقون الذين بلغوا سن الرشد في الثمانينيات: الموسيقى التي نشأت عليها، والتي بدت عصرية جدًا وذات صلة ومستقبلية في ذلك الوقت، عادت الآن إلى مرآة الرؤية الخلفية الجماعية التي يضرب بها المثل.

ولكن لا ينبغي لنا أن ندع هذا يتحول إلى حفلة مؤسفة بشأن كوننا كبار السن، أو كبار السن مثل جيل طفرة المواليد في الثمانينيات، الذين تمرد عليهم شباب ذلك العقد واستجابوا لهم بموسيقى البوب ​​والروك. بدلًا من ذلك، دعونا ننظر إلى الوراء ونتأمل في كل الأغاني الرائعة من الثمانينيات، وتحديدًا تلك التي صدرت قبل 40 عامًا بالضبط. كان هذا هو الوقت الذي سيطر فيه أمثال بون جوفي وجانيت جاكسون ومادونا وبرنس وويتني هيوستن على موجات الأثير وقناة MTV. كانت الأصوات في ذلك الوقت تعتمد على آلة النطق، وموسيقى البوب ​​الراقصة، والصخور الناعمة، والصخور المثيرة قليلاً. وبينما يرتبط كل هؤلاء المطربين والفرق الموسيقية ارتباطًا وثيقًا بعام 1986، فقد تم نسيان الكثير من الأغاني لفنانين آخرين. فيما يلي خمس أغانٍ حققت نجاحًا كبيرًا في عام 1986 ولم يعد أحد يستمع إليها، ناهيك عن تذكرها.