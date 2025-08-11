الطائرات التي تتوق إلى التوفيقات المرصعة بالنجوم مع عمالقة في اختبار الممارسة المشتركة الكبيرة

الطائرات التي تتوق إلى التوفيقات المرصعة بالنجوم مع عمالقة في اختبار الممارسة المشتركة الكبيرة

قدم كل من الطائرات والعمالقة الكثير من الأسباب للتفاؤل في افتتاحاتهم قبل الموسم. الآن ، سوف يتطلعون إلى بناء المزيد من الثقة ضد بعضهم البعض.

تم تعيين الفريقان لممارستين مشتركتين – الثلاثاء في منشأة Jets في Florham Park والأربعاء في منشأة Giants في East Rutherford – قبل أن يتراجع عن مباراتهما الثانية يوم السبت.

جعل آرون جلين ، في موسمه الأول مع الطائرات ، نقطة لإجراء ممارسات جسدية مكثفة. إنه أحد المدربين الوحيدين في الدوري الذي يعالج فريقه بالكامل في أجزاء معينة من الممارسات. براين دابول ، الذي يدخل موسمه الرابع ، على الجانب الآخر من الطيف. على الرغم من أنه لعب بعض المبتدئين في المباراة الافتتاحية للعمالقة ضد الفواتير ، إلا أنه تقليديًا أكثر حذراً.

في كثير من الأحيان هناك معارك وخرود أثناء الانضمام إلى الممارسات. هل يمكن أن تؤدي الأساليب المتناقضة لممارسات الفريقين في الأسابيع القليلة الماضية إلى دماء سيئة عندما يجتمعان؟

