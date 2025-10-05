الطائرات الجاهزة ، بطاقة تقرير من خسارة الأسبوع الخامس من NFL إلى رعاة البقر

تم تفجير الطائرات من قبل رعاة البقر ، 37-22 ، في المنزل. إليكم بعض الوجبات السريعة:

1. سيكون من الغباء وضع مدرب على المقعد الساخن بعد خمس مباريات ، ولكن من الجيد أن يكون هناك بعض القلق بشأن آرون جلين وموظف التدريب هذا. بدت الطائرات وكأنها مطوية تمامًا في الربع الثاني بعد تعثر قاعة بريس. لقد سمحوا لرعاة البقر بتسجيل 16 نقطة في 42 ثانية وفجأة أصبح عجز 10-3 23-3 في غمضة عين.

لا أعتقد أن أي شخص كان وهميًا حول هذا الموسم ، لكن الطائرات تبدو فظيعة والتوقع هو أنه سيتم تدريبه بشكل أفضل وأفضل من العام الماضي. حتى الآن ، لم يكن هذا هو الحال.

2. هذه هي المرة الثانية في ثلاثة أسابيع عندما كانت إحدى القصص الرئيسية للخصم هي إصابات في خط الهجوم. كان رعاة البقر في عداد المفقودين أربعة مبتدئين يوم الأحد بعد أن فقد القراصنة ثلاثة مبتدئين قبل أسبوعين. حتى مع هذا التنافس المواتية ، لا تحصل الطائرات على اندفاع. كان لديهم كيس واحد يوم الأحد ولم يكن حتى حقيقية. لقد حصلوا على الفضل في كيس عندما انزلق داك بريسكوت عن خط المشاجرة في وقت متأخر من اللعبة. أقالوا بيكر مايفيلد مرة واحدة قبل أسبوعين.