الطائرات ترتكب 16 ركلة جزاء لأول مرة منذ ست سنوات

أوركارد بارك – لقد كان يوم علم آخر للطائرات.

حصلت الطائرات على 16 ركلة جزاء مقبولة في خسارة 40-14 أمام بيلز يوم الأحد.

هذا هو أكبر عدد لديهم منذ 23 ديسمبر 2018، عندما كان لديهم أيضًا 16 مباراة ضد باكرز.

إنه مرتبط بثالث أكبر عدد من العقوبات في تاريخ الامتياز.

وقال المدرب المؤقت جيف أولبريتش: “هذا يبدأ وينتهي معي”. “يجب أن أقوم بعمل أفضل، ومن الواضح أن هذا لا يحدث ولكن هناك فهم أقوى لسبب عدم حدوث ذلك. لا يمكنك التغلب على ذلك أمام الفرق، خاصة فريق مثل بافلو الذي يتحرك الآن ويلعب كرة قدم النخبة. لقد قتلنا، ووقفنا وراء العصي عدة مرات، ووسعنا من القيادة لهم في حالة الهجوم. ليست جيدة بما فيه الكفاية.”

يتصدر فريق Jets الآن الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية بـ 131 ركلة جزاء مقبولة هذا الموسم.

إنها ليست مشكلة جديدة بالنسبة للطائرات ولكنها ظهرت مرارا وتكرارا يوم الأحد.

كان لديهم خمس عقوبات شخصية.

لقد أصبح الأمر سيئًا للغاية لدرجة أن لاعب الوسط آرون رودجرز حصل على ركلة جزاء خشنة غير ضرورية لدفع كريستيان بنفورد خارج الحدود بعد اعتراضه.

وقال رودجرز: «لا أعتقد أنني ضغطت عليه بشدة. “كنت أطارد المسرحية فحسب.”

كانت هناك بعض المكالمات المشكوك فيها، ولكن حتى لو قمت بحذفها، فستظل الطائرات تخضع لعقوبات مكونة من رقمين، مما يمنح بيلز مساعدة لم يكونوا بحاجة إليها.

قال تايلر كونكلين: “في نهاية المطاف، (16) ركلة جزاء غير مقبولة على أي مستوى من مستويات كرة القدم”. “للقيام بذلك، من الواضح أنك لن تأتي إلى هنا وتقدم عرضًا جيدًا.”

كان CB Sauce Gardner موضع شك للعب ضد فريق Bills بسبب إصابة في أوتار الركبة.

ولعب جاردنر لكنه خرج من المباراة في الشوط الأول عندما بدأت الإصابة تضايقه مرة أخرى.

وقال جاردنر إنه من المهم بالنسبة له أن يلعب لأنه يعلم أن الفريق سيبدو مختلفًا في عام 2025.

وقال جاردنر: “غرفة تبديل الملابس هذه لن تبدو كما كانت في العام المقبل فيما يتعلق باللاعبين والمدربين”. “إنه شيء واحد فيما يتعلق باللاعبين ولكن المدربين الذين دربوني لمدة ثلاث سنوات قد لا يكونون هنا في العام المقبل. أنا لا أعرف حتى ما الذي سيحدث. كنت أحاول فقط أن أقدم كل ما لدي من أجلهم، من أجل المنظمة، من أجل زملائي في الفريق، من أجل المدربين”.

تم إقالة رودجرز أربع مرات، ليصل إجمالي مسيرته إلى 568، وهو أكبر عدد في تاريخ اتحاد كرة القدم الأميركي.

حصل توم برادي على العلامة بـ 565.

قال رودجرز: “لقد حصلت على توم في ذلك”.

كان لدى WR Garrett Wilson سبعة مسكات لمسافة 66 ياردة وهبوط واحد.

لديه الآن 1053 ياردة هذا الموسم.

إنه أول لاعب في Jets يحصل على 1000 ياردة في كل من مواسمه الثلاثة الأولى واللاعب العاشر في تاريخ اتحاد كرة القدم الأميركي الذي يفعل ذلك.

آخر طائرة سجلت ثلاثة مواسم متتالية لمسافة 1000 ياردة كانت جورج سوير في 1966-1968.

تعد حفلات الاستقبال الـ 97 التي قام بها هذا الموسم بمثابة أعلى مستوى في مسيرته المهنية وتحتل المرتبة الثانية في تاريخ الطائرات خلف علامة براندون مارشال البالغة 109 في عام 2015.