الطائرات تستحوذ على ركن Ja’Sir Taylor في التجارة مع Chargers

قامت الطائرات بتداول آخر قبل الموعد النهائي يوم الثلاثاء.

استحوذت نيويورك على ركن الظهر Ja’Sir Taylor من Chargers لاختيار مشروط للجولة السابعة في مسودة 2028.

لعب تايلور البالغ من العمر 26 عامًا كامل مسيرته المهنية التي استمرت أربع سنوات في دوري كرة القدم الأمريكية مع فريق Chargers، حيث سجل اعتراضًا واحدًا و84 قطعًا للكرة.

هذا الموسم، لعب منتج ويك فورست في تسع مباريات (بدون بداية) وقام بثماني تدخلات. لقد لعب 3% فقط من الكرات الدفاعية للفريق، وهو أقل بكثير من 49% التي لعبها في عام 2023.

تأتي هذه الخطوة بعد ساعات من قيام Jets بشحن All-Pro Corner Sauce Gardner مرتين إلى Colts في صفقة مذهلة شهدت اختيارين من الجولة الأولى وعودة المتلقي Adonai Mitchell إلى Meadowlands.

<br />

بعد ذلك بوقت قصير ، أرسلت الطائرات تدخلًا دفاعيًا كوينين ويليامز إلى فريق Cowboys في الجولة الأولى لعام 2027 ، والدور الثاني في عام 2026 ورجل الخط الدفاعي مازي سميث.